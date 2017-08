‘Tijd van sterk stijgende woningprijzen voorbij'

De tijd van de sterke stijgingen van de woningprijzen is voorbij. Net als de huurprijzen zullen ze de inflatie volgen, stellen de vastgoedexperten in de rondvraag van De Tijd in De Vastgoedgids.

Hoewel de rente niet meer daalt, blijven de woningprijzen in 2017 stijgen. Dat stellen de vijftien experten in de tweejaarlijkse rondvraag voor de Vastgoedgids van zaterdag in De Tijd/Netto. De prijsstijging is beperkt en zit in de buurt van de verwachte inflatie van 2 procent.

Die trend zou de volgende vijf jaar doorzetten, tenzij er een snelle en sterke rentestijging komt. Een prijscorrectie van minstens 5 procent vinden de experts op heel korte termijn erg onwaarschijnlijk. In tegenstelling tot vroeger zullen de woningprijzen ook niet sneller stijgen dan de huurprijzen.

De verwachte prijsstijging is terug te vinden in elk van de drie gewesten, met grotere stijgingen voor instapklare woningen en in de steden. De rangschikking van de interessantste steden - ook om te verhuren - wordt aangevoerd door Antwerpen, gevolgd door Brussel, Gent, Mechelen en Oostende. Geen enkele Waalse stad haalt de top tien.

De experts zijn vrij positief over een investering in vastgoed om te verhuren. Uitzicht op een snelle meerwaarde bij de aankoop van een woning is er niet meer. Maar het nettohuurrendement van 2,7 procent blijft aantrekkelijk. Wie verhuurt, verhuurt het best een klassiek appartement, zeker geen tweede verblijf.

Zaterdag zoomt de Vastgoedgids van De Tijd/Netto in op de huurmarkt en de woningprijzen.