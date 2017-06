Bedrijf achter Vlaamse schoolmelkjes maakt sprong naar Azië

Catherine Pycke, de CEO van de Oost-Vlaamse zuivelproducent Inex, heeft zelden met de pers gesproken sinds ze in 2000 onverwacht op de stoel van haar vader belandde. Maar nu ze in Zuid-Korea een mooi contract kreeg, wil ze praten over de nieuwe wind die door haar bedrijf waait. ‘Ik wil meer uit die plas melk halen.’