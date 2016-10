De Che Guevara van de landbouw

De traditionele landbouwers in het West-Vlaamse Dikkebus noemen Dries Delanote ‘da vul boerke’. Maar topchefs zijn gek op de oogsten van de rebel. ‘Ik wil vrij zijn en de natuur haar gang laten gaan.’

‘Mijn tractor is de enige vorm van mechanisatie die ik gebruik. De rest doe ik met de hand’, zegt Dries Delanote (42) terwijl hij het veld tegenover zijn erf oprijdt en een modderige strook lichtjes omwoelt. ‘Ik gebruik nooit pesticiden, weiger me op één teelt vast te pinnen en laat planten staan die anderen als onkruid verdelgen. Ik voel me wel eens de Che Guevara van de boeren.’

Al tien jaar is Delanote een ‘wild farmer’. Eerst op 20 are en in bijberoep, naast zijn job als leraar dierenverzorging. Nu voltijds op 7 hectare in Le Monde des Mille Couleurs, zijn boerderij in het West-Vlaamse dorp Dikkebus.

Hij teelt er honderden, vaak vergeten groenten. ‘Zoals deze haverwortels, ook wel armeluisasperges genoemd. Ik heb ook zes soorten boerenkool, zes soorten wortelen, koolraap, suikerbrood, spinazie en wilde kool.’

Delanote zaait niet alleen gedomesticeerde, maar ook wilde soorten. Vrienden brengen zaadjes mee uit het buitenland, zoals pas nog uit Japan en Korea. En geregeld groeien er spontaan planten. ‘Ik bied mijn klanten tot wel duizend producten aan. Van een en dezelfde plant heb je soms tien bruikbare delen: van de wortel over het blad tot de bloem. Heel veel dingen zijn eetbaar.’

De eerste jaren waren zwaar. Op de groenteveiling haalden ze hun neus op voor dat ‘boerke in zijn vuile camionette met zijn rare groenten’. ‘Ik raakte mijn pompoenen en venkels nergens kwijt. Ik kwam niet aan de bak in het reguliere verkoopcircuit. 80 procent van mijn oogst moest ik weggooien.’

Dankzij de interesse van chefs als Kobe Desramaults van In De Wulf en trouwe afnemers als het Gentse restaurant Pakhuis, de luxecateraar Belgocatering en de Parijse detailhandel Terroirs d’Avenir kwam Le Monde des Mille Couleurs tot leven.

‘Ik kan ervan leven. De helft van mijn 80.000 euro omzet draai ik in België, de helft in Frankrijk, als boer in de grensstreek. Omdat mijn producten iets duurder zijn, verkoop ik alleen aan betere restaurants en detailhandelaars. De winst investeer ik in de groei van de boerderij.’

Schaamte

Delanote werd groot in een traditioneel landbouwersgezin even verderop. Zijn ouders kweekten volgrondgroenten zoals prei voor de diepvriessector, net als zoveel boeren in de streek. Hij haalde een bachelordiploma in landbouwmanagement en draaide jaren mee op de ouderlijke boerderij. Maar hij koos voor een andere aanpak.

Dries Delanote combineert boer zijn met de wilde natuur: 'Ik wil vrij zijn en de natuur zijn gang laten gaan.'

‘Mijn moeder heeft het er nog moeilijk mee. Ze schaamt zich een beetje, omdat mijn manier van werken niet mooi oogt. En net toen mijn vader er vrede mee nam, kreeg hij een trombose. Hij zit in een rolstoel en kan niet meer praten.’

De inspiratie voor ‘wild farming’ vond hij in Afrika en Zuid-Amerika. ‘Toen ik bij mijn ouders werkte, ging ik geregeld bij boeren in het Zuiden werken. Dat hielp me om terug te keren naar het oude ambacht. Mijn grootvader kende nog elke vierkante meter van zijn grond. Dat wilde ik ook. Ik doe aan landbouw zoals we dat hier honderd jaar geleden deden.’

In de industriële landbouw kan hij zich niet vinden. ‘In de jaren na de Tweede Wereldoorlog, toen er nood was aan goedkoop voedsel, had ze zeker haar verdienste. Maar vandaag is de Vlaming gemiddeld veel rijker en is het gros van ons eten chemisch behandeld. Willen we onze kinderen daar echt mee voeden?’

‘Vlaanderen zou een oase van ecologische landbouw voor lokaal verbruik moeten zijn. Waar de Chinezen naar komen kijken, waar de horeca en het toerisme wel bij varen. Maar wat doen wij? Wij subsidiëren massaal de export van goedkoop varkensvlees, waarmee we de boeren in het Zuiden doodknijpen.’

Delanote ergert zich ook aan de bureaucratisering. ‘Europa legt de boer regels op, net als de banken en de agro-industrie. Maar ik weiger een agrarisch manager te spelen, ik wil boer zijn.’

Rups in de sla

In zijn serre van 2.800 vierkante meter - overvol planten en eetbare bloemen - heeft Delanote lak aan conventies. ‘Veel collega’s vinden het raar dat mijn tomaten nog groen zijn’, zegt hij tussen de ranken. ‘Maar ik wil net dat ze traag het terroir opnemen, zodat ze lekkerder zijn.’

Achter de serre plukt Delanote duizendblad en postelein. ‘Dat groeit hier in het wild. Ik heb zelfs al planten zien terugkeren uit mijn jeugd, omdat ik hier anders boer. Fantastisch, toch? Ik ga graag fourageren in de streek. Ik hou ervan mijn dierlijk instinct te ontwikkelen, als een jonge ree overal voedsel in te ontdekken.’

In de hangar voor de serre schakelt iedereen een tandje bij. Een bestelling voor een Parijse detailhandelaar moet de deur uit. Uit een blauwe bak springt een geel-zwart wantsje op Delanotes hand. ‘Deze soort zag ik nog nooit’, zegt Delanote verrukt.

‘Soms zie ik op de Facebook van een restaurantklant dat er weer een rups tussen mijn sla zat. Maar ik weiger die beestjes te verwijderen. Ze bewijzen hoe gezond mijn groenten zijn. Mijn klanten zijn daar al in meegegaan.’

Hoewel Le Monde des Mille Couleurs bloeit, blijft het een gevecht.

‘Als ik op mijn knieën met de hand wortelen zit te oogsten, passeren opleggers met 30 ton mechanisch geoogste exemplaren. En als we in het voorjaar met vijf mensen acht uur onkruid wieden om 200 vierkante meter schoon te maken, doen andere boeren dat in een wip met verdelger. Dan denk ik wel eens: ‘Waar ben ik mee bezig?’ Maar ik hou vol omdat ik merk dat het aanslaat. Steeds meer collega’s komen een kijkje nemen. En ik werk samen met Franse boeren die dezelfde filosofie hanteren.’

En gelukkig kan hij rekenen op seizoensmedewerkers, zoals de 70-jarige Omer, die ijskruid over bakjes staat te verdelen. Op dit moment kan Delanote zich maar één vaste medewerker veroorloven. ‘Eigenlijk zoek ik een vennoot, een boer met wie ik het werk kan verdelen. Nu werk ik gemiddeld zesenhalf dagen op zeven.’

En weg is Delanote. Het veld op, om voor de duisternis nog snel een laatste bestelling te oogsten.