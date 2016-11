‘Hier groeit de toekomst van onze textielindustrie'

Zeewier kweken op textiel. Flikkerende volleybalnetten. Wassen met CO2. In een voormalig ziekenhuis in Ronse blazen bedrijven als Sioen, Desso en Devan Chemicals de Vlaamse textielsector nieuw leven in. ‘Kruisbestuiving is cruciaal. Onze technologie bundelen biedt een betere bescherming tegen China.’