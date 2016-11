Als politieke motieven de groei hypothekeren, moet de premier ingrijpen

Door de groeiende onzekerheid op het internationale toneel moeten landen zich meer en meer individueel aanprijzen als investeringsregio. Als België die race niet wil verliezen, moet premier Michel de politieke vaudeville rond de vennootschapsbelasting stoppen.

Door Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka

Als signaal kan het tellen: Ronnie Leten, een van onze top-CEO’s, klaagde gisteren in een vlammend interview met De Tijd het povere investeringsklimaat in ons land aan. ‘De Belgische fiscaliteit is een lekkend dak’, zei Leten. Als onze eigen CEO’s al moeite hebben om ons land aan te prijzen in het buitenland, zitten we met een enorm probleem.

Hoeveel noodkreten van top-CEO’s zijn er nodig om onze beleidsmakers te laten beseffen dat ze dringend moeten ingrijpen?

Niet alleen tonen de uitspraken van Leten aan dat het dringend tijd wordt om onze fiscaliteit te renoveren, wat hij zegt is vooral een bewijs dat iets fundamenteel verkeerd zit met de aantrekkelijkheid van België bij buitenlandse investeerders.

Het is een alarmsignaal dat we niet mogen negeren. Meer dan ooit heerst onzekerheid op het internationale economische en politieke toneel. Er is de brexit, het drama rond CETA, de verkiezing van Donald Trump en straks zijn er ook verkiezingen in onze buurlanden Frankrijk, Nederland en Duitsland. De kaarten worden grondig door elkaar geschud. Als we het straks zonder de steun van Amerika en zonder een open relatie met de Britten moeten doen, dan zullen ook wij ons economisch moeten heruitvinden.

15 procent

Andere landen zijn er volop mee bezig. Zowel Nederland als het Verenigd Koninkrijk wil zijn vennootschapsbelasting grondig doen dalen. Zo gaat het VK bijna zeker de vennootschapsbelasting verlagen tot 15 procent. Duitsland trekt volop de kaart van Industrie 4.0 en kiest voor een nauwe samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en onderzoeksinstellingen om de maakindustrie van morgen in het land te houden. Heel wat landen, zoals Nederland en Frankrijk, hebben ook plannen om de lasten op arbeid te verlagen.

Terwijl zij maatregelen nemen, wordt daar in België alleen maar over gepraat. Nochtans kan onze economie een grondige boost gebruiken. De economische groei bedroeg vorig jaar slechts 1,2 procent. We zitten achteraan in het Europese peloton. Maar we hebben groei nodig om jobs te creëren en onze sociale zekerheid en overheidsuitgaven te blijven financieren.

Een hervorming van de vennootschapsbelasting is meer dan ooit nodig. Met ons nominaal tarief van 34 procent prijzen we ons uit de Europese markt. Daarnaast dwingt Europa ons om een aantal fiscale regimes aan te passen. Bedrijven schreeuwen om meer eenvoud en transparantie.

Niet alleen ligt het antwoord daarop klaar, het is daarenboven budgetneutraal. Het slaat dus geen gat in de begroting. Waar wachten we nog op? Hoeveel noodkreten van top-CEO’s zijn er nodig om onze beleidsmakers te laten beseffen dat ze dringend moeten ingrijpen? Moeten we echt wachten tot grote investeerders hier wegtrekken, met banenverlies tot gevolg?

Kwetsbare laaggeschoolden

Vlaanderen verloor de afgelopen 20 jaar maar liefst drie van zijn vier autofabrieken. In Nederland daarentegen stijgt het aantal jobs in de autoassemblage de jongste jaren constant.

Ook in de logistiek, een andere specialisatie van Vlaanderen, worden we door de opkomst van de e-commerce voorbijgelopen door de (Zuid)-Nederlanders. Telkens gaat het om investeringen die jobs voor kwetsbare laaggeschoolden creëren, vlak over de grens met België. Duizenden jobs die met een ander beleid ook in Vlaanderen gecreëerd hadden kunnen worden of niet geschrapt hoefden te worden. Als Nederland het kan, dan moeten Vlaanderen en België het toch ook kunnen?

Tijd dus voor de federale regering om kleur te bekennen. Aan welke kant willen we staan? Willen we opnieuw aantrekkelijk zijn voor investeerders of prijzen we ons morgen uit de markt?

De keuze ligt op de regeringstafel. We vragen daadkracht aan onze politici. Er is een tijd om campagne te voeren en er is een tijd om te regeren. De vaudeville rond de vennootschapsbelasting moet stoppen.

Wanneer politieke motieven het investeringsklimaat, onze groei en jobs hypothekeren, moet een regeringsleider ingrijpen. Dus, geachte premier, hoelang nog?