Beleid voeren kan niet meer.

Hoe kan de overheid nog besturen, zonder regels, zonder fiscale aftrekposten en zonder subsidies? Het is duidelijk dat we opnieuw ten gronde moeten nadenken over welke instrumenten ze kan beschikken.

Herman Daems voorzitter van de KULeuven

Minder aftrekposten, minder aanslagvoeten en een bredere grondslag zijn manieren om de belastingen te vereenvoudigen. Dat levert minstens vijf voordelen op. De burger weet vooraf hoeveel belastingen hij moet betalen op inkomen en vermogen. De grondslag van de belasting is breder en duidelijker. De fiscale administratie en controles kosten minder. Er is minder fiscaal advies nodig, wat middelen vrijmaakt. En niet onbelangrijk, de overheid kan de belastingopbrengsten beter voorspellen en kan sneller innen.

Het zijn onbetwistbare voordelen. Niet te verwonderen dat er veel voorstanders zijn voor een vereenvoudiging. Ik ook, trouwens. En toch is er een grote maar. Hoe gaat de overheid maatschappij en economie sturen? Hoe gaat ze beleid voeren als de belastingen eenvoudig worden, en allerlei aftrekposten verdwijnen?

Belastingen dienen om collectieve activiteiten te financieren en solidariteit tussen burgers te organiseren. Sinds Keynes weten we trouwens ook dat het begrotingsbeleid, de rekenstaat van uitgaven en ontvangsten van de overheden, een belangrijke invloed heeft op het niveau van de economische activiteit. Al die aanwendingen van belastinggelden hebben baat bij eenvoudige belastingsystemen.

Maar de belastingheffing wordt ook gebruikt om het gedrag van burgers te beïnvloeden. Als de maatschappij minder fijn stof wil, belast de overheid het dieselverbruik. Als ze in bedrijven meer onderzoek wil, vermindert ze de sociale bijdragen voor onderzoekers. Als ze energiezuinige woningen wil, zijn er fiscale aftrekposten voor isolatie en dubbel glas. Fiscale aftrekposten zijn instrumenten bij uitstek om het gedrag van de burgers te sturen. Hoe meer de overheid wil sturen, hoe meer codes er opduiken in de aangifte.

Regelgeving wordt ook wel gebruikt om beleid te voeren. Minimale energienormen in woningen zijn daar een voorbeeld van. Maar de effectiviteit van regelgeving is niet altijd heel groot, omdat controle moeilijk is. Nu staan fiscale aftrekposten ook ter discussie. Zal de overheid nog wel een beleid kunnen voeren zonder te vervallen in een keizer-kosteraanpak waarbij alles gereglementeerd moet worden?

Wondermiddeltjes

Fiscale aftrekposten om beleidsdoelstellingen te realiseren werden populair in de jaren tachtig. Vandaag zijn er 810 codes in de fiscale aangifte, een record. Het verschil tussen de werkelijke belastingvoet en de wettelijke wordt groter, wat ook wijst op meer fiscale aftrekposten. Vroeger werden vooral subsidies toegekend. Meestal aan bedrijven, maar niet alleen aan bedrijven.

Met subsidies hoopte de overheid onder meer de werkgelegenheid, de milieuzorg en de innovatie te stimuleren. Economen hebben er in die tijd lang en luid voor gepleit subsidies te laten vallen en fiscale aftrekposten in te voeren. Voor hen - en ik hoorde erbij - waren subsidies des duivels.

Vanuit een vrijemarktvisie volgde de Europese Unie het standpunt van de economen. Er waren inderdaad grondige argumenten om subsidies te vervangen door fiscale aftrekposten. Alleen wie inkomen en winst had, betaalde belastingen: bijgevolg gingen beleidsstimulansen naar winnaars, niet naar verliezers. Subsidies verstoorden de markt. Politici werden gemanipuleerd om subsidies toe te kennen. Om subsidies toe te kennen waren grote administraties nodig om aanvragen te beoordelen, gelden uit te betalen en controles uit te voeren. Subsidies leken subjectief. Fiscale aftrekken leken objectief.

Economen betoogden dat fiscale aftrekposten wondermiddeltjes waren om de economie en de maatschappij te sturen. Beleidsmensen volgden hun advies. Fiscale aftrekposten werden te pas en te onpas gebruikt. Zo doken alle tekortkomingen van subsidies ook bij fiscale aftrekposten op.

Aftrekposten verstoren ook de markt, Europa stelt het nu vast. Grote fiscale administraties en bijzondere inspecties zijn nodig om fiscale aangiftes te controleren. Aftrekposten zijn ook niet transparant. Wie niet weet, betaalt. Wie wel weet, geniet een fiscale korting. Bovendien wordt het moeilijker om de belastingontvangsten correct te voorspellen.

Groot dilemma

Links en rechts zijn van mening dat belastingsystemen simpel moeten zijn. Maar ik lees weinig over hoe beleid zal worden gemaakt. Subsidies en fiscale aftrekposten zijn slecht, regels opleggen is omslachtig en oncontroleerbaar. Geven we door de afwijzing van fiscale aftrekposten, subsidies en regelgeving de sturing door de overheid op?

Ik vind dat een groot dilemma. In een complexe maatschappij hebben wij een overheid nodig, omdat de markt wel goed werkt maar niet perfect is om bepaalde doelstellingen te bereiken. De instrumenten om beleid te voeren: subsidies en fiscale aftrekposten, geraken in diskrediet. Nog meer regels en regeltjes zijn geen alternatief. Hoe geraken we eruit?

Ik probeer even pragmatisch te zijn. Een belastingvereenvoudiging is goed voor de burgers en voor de overheid, omdat ze ervoor zorgt dat de overheid weet wat ze zal krijgen en de burgers weten wat ze moeten betalen. Er moet bijgevolg een vereenvoudiging van de belastingen komen.

Vereenvoudigde belastingen betekenen minder fiscale aftrekposten. Als we dan toch beleid willen, kan de overheid maar via meer subsidies sturen. Economen huiveren bij die gedachte en Europa zegt ook nee, en terecht.

Maar wat zijn de alternatieven? Het is duidelijk dat we opnieuw ten gronde moeten nadenken over wat de overheid moet en kan doen, over welke instrumenten ze kan beschikken om beleid te voeren en een rol te spelen. We weten intussen dat de markt veel, maar niet alles kan. Daarom is een discussie over een vereenvoudiging van de belastingen ook een discussie over een nieuwe visie op de overheid en over de beleidsinstrumenten.