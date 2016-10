Beste regering, maak van de jeugd niet het kind van de rekening

‘Word ondernemer’. ‘Zorg dat je spaargeld opbrengt’. ‘Neem je toekomst in eigen handen’. Met die oproepen worden wij jongeren nu al een tijd om de oren geslagen. De maatregelen van deze regering doen die slogans echter steeds holler klinken.

Door Arno Maeckelberghe, masterstudent economische wetenschappen Universiteit Gent

Ondernemerschap en investeringszin promoten onder jongeren. Op zowat elke lezing die ik als student het afgelopen jaar heb bijgewoond, werd die droom clichématig aangehaald. Maar wat heb je aan slagzinnen als ze hoe langer hoe holler klinken? Wat heb je aan beslissingen van deze regering die de droom stelselmatig bijkomend beschadigen? Tot het punt waarop ondernemen en investeren geen enkele zin meer lijken te hebben?

Want wat zagen we in de afgelopen vijf jaar? De roerende voorheffing op dividenden is verdubbeld naar 30 procent, terwijl het rechtstreeks beleggen in aandelen ook op andere manieren werd ontmoedigd. Intussen blijft de vennootschapsbelasting steken op 34 procent.

Optimistisch

Met andere woorden, een jongere die het risico wil nemen zelf iets op te starten, houdt vandaag niet eens 40 procent van zijn verhoopte winst over. Leeftijdsgenoten die vandaag wensen te ondernemen moeten ofwel erg optimistisch zijn, ofwel slecht geïnformeerd. Dat laatste is helaas waarschijnlijker.

En wie weet moet het ergste nog komen. Het voorstel van een meerwaardebelasting op aandelen ligt namelijk nog steeds op tafel. Alsof onze investeringsdrang en ondernemingszin nog niet genoeg de kop werden ingedrukt, hangt dit nieuwe verdict ons boven het hoofd.

Allen naar de beurs? Het leek tot voor kort het beste alternatief voor het huidige lage renteklimaat, waarin sparen op de traditionele manier niet meer mogelijk is. Integendeel, met een inflatie van bijna 2 procent zijn spaarrekeningen een zekere manier om jaar na jaar te verarmen. Als binnenkort niet enkel dividenden maar ook koersstijgingen belast worden, zijn ook aandelen voor ons geen optie meer.

Hoe moeten we dan wel sparen? Heeft u enig idee, waarde regeringsleden? Moeten we naar het buitenland? Of is het echt de bedoeling dat we braaf en zwijgzaam hopen dat onze overheid ons over vijftig jaar nog een voldoende groot pensioen kan betalen?

U kunt misschien opwerpen dat ik me als jongere te veel zorgen maak. Het voorstel zou enkel rijke beleggers viseren, want iemand die over een periode van 10 jaar minder dan 50.000 euro winst maakt hoeft geen meerwaardetaks te betalen. Mijn excuses, maar dit is een bizarre gedachtekronkel. Iemand die voor de lange termijn belegt, kan jaarlijks gemiddeld 7 procent rendement halen met aandelen.

Vooruitzicht

Mijn euro’s kunnen dus verdubbelen na elke tien jaar. Ik zal weliswaar geen student meer zijn als ik op mijn spaargeld meerwaardebelastingen moet beginnen te betalen, maar - vergeef me mijn optimisme - oud zal ik evenmin zijn.

Waarom zou ik met dit vooruitzicht nog het risico willen lopen om mijn spaarcenten aan het werk te zetten? Ik weet het, u houdt voor mij nog één optie over: iemand anders die mijn centen in mijn plaats belegt. Maar waarom verplicht u me om dat aan een ander over te laten? Zijn professionele beheerders zoveel beter dan ikzelf, meent u?

Toekomstige groei inruilen voor instant belastinginkomsten getuigt van een kortetermijnvisie en allerminst van staatsmanschap.

Bovendien nemen instapkosten en beheerskosten al een stevige hap uit het rendement. Daarnaast hebben veel fondsen een extra incentive om een groter risico aan te nemen aangezien het niet hun privévermogen is, maar ze wel beloond worden voor hoeveel beter ze presteren dan bepaalde indexen. En laten we het hier maar niet over professionele beheerders als Arco hebben.

Beste regeringsleden, ervoor kiezen om investeringen minder aantrekkelijk te maken, is sowieso bedenkelijk. Toekomstige groei inruilen voor instant belastinginkomsten getuigt van een kortetermijnvisie en allerminst van staatsmanschap.

Vandaag kan ik niet anders dan besluiten dat kinderen en jongeren letterlijk het kind van de rekening zijn. Hopelijk mag ik morgen die conclusie bijsturen. Het is een gewettigde hoop, want ik weet dat de meesten van jullie beseffen dat een idee als die meerwaardebelasting mijn generatie veel welvaart zal kosten. En ik blijf een optimist.