Bestrijd het neopopulisme met meer mediawijsheid

Het neopopulisme bloeit door nepnieuws te verspreiden via nieuwe media en tegelijk de traditionele media te kastijden. De gebruikers moeten kritisch en met een open blik omgaan met informatie. Meer dan ooit moet ingezet worden op mediawijsheid voor jong en oud.

Door Jean-Jacques De Gucht, Vlaams volksvertegenwoordiger (Open VLD)

In 2012 startte in de Verenigde Staten de fictieserie ‘The Newsroom’ van de Amerikaanse scenarioschrijver en producent Aaron Sorkin, ook bekend van ‘The West Wing’. De eerste aflevering begint met een geweldige speech van de protagonist, een briljant maar cynisch nieuwsanker.

Op de vraag ‘what makes America the greatest country in the world?’ antwoordt hij: ‘America is not the greatest country in the world anymore.’ Vier seizoenen lang doet hij er met zijn nieuwsredactie alles aan om deze tendens om te buigen. Daarbij put hij telkens opnieuw moed vanuit dezelfde overtuiging: 'there’s nothing more important in democracy than a well-informed electorate.’

Meer verdeeld dan ooit

Fast forward naar 2016. Donald Trump is verkozen tot president van de VS met de slogan ‘make America great again’. In tegenstelling tot Sorkin is voor Trump een goed geïnformeerd kiespubliek daartoe geen voorwaarde. Integendeel, alle analisten zijn het erover eens dat de retoriek van de voorbije mediacampagne de smerigste uit de geschiedenis was. Emotie primeerde op de feiten. Ongegeneerd werden valse beschuldigingen en verklaringen de wereld ingestuurd.

'Is de moslim Barak Hoessein Obama wel echt Amerikaans?’ Deze berichten werden vervolgens gretig gedeeld op sociale media; de traditionele media zijn immers 'corrupt'. De Amerikaanse samenleving is vandaag meer verdeeld dan ooit, opgedeeld in twee kampen die een digitale muur tussen elkaar hebben opgetrokken.

Met zijn allen hebben we deze reality-tv gretig gevolgd. Entertainment. Overtuigd van de strapatsen die de nieuwe president zal uithalen, heeft de VRT zelfs opnieuw een correspondent in de VS. Alleen vrees ik dat wij Europeanen niet te zelfgenoegzaam hoeven te zijn. Enkele maanden voordien zaten ook bij ons de opiniepeilers met de handen in het haar, na het brexit-referendum.

Nigel Farage, de voortrekker van het ‘leave’-kamp, gaf na de overwinning toe dat er wekelijks dan toch geen 350 miljoen euro vanuit de EU naar de Britse gezondheidszorg zou terugvloeien. Nochtans was dit voor de Britse burgers één van de belangrijkste redenen om naar het stemhokje te trekken. Dit schuldig verzuim maakt dat de samenleving er verdeelder is dan ooit.

Nepnieuws in de digitale zuil

Een samengaan van twee fenomenen levert deze gepolariseerde wrevel een fundamentele voedingsbodem. We krijgen steeds meer te maken met de opkomst van nepnieuws. NRC Handelsblad berichtte eerder dit jaar dat er in Nederland en België zo’n vijftig websites valse nieuwsberichten verspreiden. Het motief is veelal economisch. Prikkelende koppen en inhoud worden gebruikt als clickbait om lezers naar artikelen te lokken. Dit zorgt namelijk voor meer reclame-inkomsten.

Sensatie primeert dan op objectieve nieuwsgaring en waarheidsgetrouwe berichtgeving. Het hoeft niet te verbazen dat deze berichten het vaakst gedeeld worden via sociale media en een duim dan wel een boos of droevig emoticon als respons krijgen.

Ten tweede wordt nieuws steeds vaker digitaal geconsumeerd, en liefst dan nog via sociale media. Mensen gebruiken Facebook meer en meer als hun voornaamste bron van nieuws. Het gevaar loert om de hoek dat zij te eenzijdig informatie krijgen omdat die afkomstig is van gelijkgestemde zielen of voor gebruikers gepersonaliseerd wordt. Binnen die digitale wordt voortdurend elkaars grote gelijk bevestigd.

Deze trend is gevaarlijk. Wanneer de burger steeds meer vertrouwt op sociale media als belangrijkste bron van nieuws en dit nieuws steeds vaker onjuist en eenzijdig is, schaadt dit onze democratie. Het kiespubliek is dan immers niet of zelfs verkeerd geïnformeerd en de argumenten van andersdenkenden vallen in dovemansoren. Het is het failliet van het maatschappelijk debat.

Tegengif

De overtuiging van Aaron Sorkin dat er in een democratie niets belangrijker is dan een goed geïnformeerd kiespubliek geldt vandaag meer dan ooit. Alleen kunnen en moeten we niet langer verwachten dat enkel de traditionele media hiervoor instaan, ondanks hun blijvend belang. Het wereldwijde web heeft immense troeven. Het is een onuitputbare bron van nieuws en opinies die de objectiviteit van de informatie kan verbeteren en de pluraliteit aan meningen kan uitbreiden.

De voorwaarde is dan wel dat de gebruikers hier op een kritische wijze en met een open blik mee weten om te gaan. Meer dan ooit moet daarom ingezet worden op mediawijsheid voor jong en oud. Het is het beste tegengif voor het neopopulisme. Dat floreert door nepnieuws te verspreiden via nieuwe media en tegelijk kritiek te uiten op traditionele media.