Betrek douane nauwer bij traceersysteem tegen sigarettensmokkel

Vandaag buigt men zich op Europees niveau over een systeem om alle verpakkingen van sigaretten en tabaksproducten te traceren doorheen de hele distributieketen. De douane moet nauwer betrokken worden bij die besluitvorming. Zij speelt immers een grote rol in de strijd tegen sigarettensmokkel

Door Noël Colpin, ere-administrateur-generaal Douane en Accijnzen

De herziening van de Europese Tabaksproductenrichtlijn ((2014/40/EU) legt de verplichting op om een Track&Trace-systeem (T&T) in te voeren voor alle tabaksproducten. Dat moet toelaten om via een unieke identificatiemarkering alle verpakkingen van sigaretten en tabaksproducten te traceren doorheen de hele distributieketen, tot aan het laatste verkooppunt.

De sigarettensmokkel is ook een aanslag op onze schatkist, want die krijgt daardoor minder accijnzen en btw binnen.

Momenteel stelt het Directoraat-Generaal Volksgezondheid van de Europese Commissie de blauwdruk op voor zo’n systeem. Voor sigaretten en roltabak moet het uiterlijk in mei 2019 operationeel zijn. De vraag is wat hierbij de rol is van de douane.

Voor zover bekend worden vandaag op Europees niveau drie opties onder de loep genomen. De eerste optie is een T&T-systeem steunend op open standaarden, geïmplementeerd en beheerd door de tabaksindustrie zelf en door de economische spelers in de distributieketen. Een alternatief is dat het systeem wordt toebedeeld aan een derde partij, met de mogelijkheid dat deze laatste optreedt voor alle EU-landen. Een derde mogelijkheid is een gemengd systeem waarin de tabaksindustrie en een derde partij samenwerken.

De douane (de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen of AADA) vervult een speerpuntrol in de bestrijding van sigarettensmokkel. In 2015 werden in België 266 miljoen gesmokkelde sigaretten in beslag genomen. Daarom is het ten zeerste aangewezen dat de douane beschikt over de meest performante middelen om de smokkel een halt toe te roepen. Die smokkel is trouwens ook een aanslag op onze schatkist, want die krijgt daardoor minder accijnzen en btw binnen.

Een T&T systeem is één, zoniet het belangrijkste, middel om aan deze praktijken paal en perk te stellen.

Samenwerking

De douanediensten beschikken al over een aantal middelen om sigaretten te traceren doorheen de distributieketen. Deze middelen werden ontwikkeld door de tabaksindustrie en steunen op samenwerkingsovereenkomsten tussen de tabaksindustie en de douane.

De vraag is welk systeem het best voldoet of tegemoet komt aan de eisen die aan de Douanediensten worden gesteld voor hun opdracht. Een belangrijk deel van het antwoord schuilt in de hoeveelheid ervaring die het personeel van Douane en Accijnzen al heeft met de gebruikte systemen, aangereikt door de industrie.

Een Track&Trace-systeem steunend op open standaarden, geïmplementeerd en beheerd door de tabaksindustrie zelf en door de economische spelers in de distributieketen, valt te verkiezen.

De voorbije jaren heeft de douane zich gefocust op bedrijfssystemen van operatoren die hun betrouwbaarheid hebben bewezen en voldeden aan de vereisten, conform de Europese regelgeving; de zogenaamde ‘Authorized Economic Operator’ (AEO). Daardoor konden die bedrijven genieten van vereenvoudigde administratieve procedures.

Dit is een win-win. Voor de douanediensten, want die kunnen rechtstreeks controleren dankzij onmiddellijke toegang tot de bedrijfssystemen. En voor de bedrijven, want zij krijgen minder tijdrovende verplichte administratieve procedures op hun bord.

De douanediensten experimenteren vandaag trouwens met T&T systemen van AEO-bedrijven voor het volgen van hun containers in de internationale logistieke ketens.

De Douane heeft al ervaring in gelijkaardige systemen en bovendien zijn deze technologieën al in grote mate operationeel, zodat er maar een minimum aan investeringen nodig is door de Douane en de bedrijven.

Als we deze werkwijze afwegen tegenover de drie opties voor T&T-systemen die het Directoraat-generaal Volksgezondheid van de Europese Commissie voorstelt, ligt kiezen voor de eerste optie voor de hand.

De Douane heeft al ervaring in gelijkaardige systemen en bovendien zijn deze technologieën al in grote mate operationeel, zodat er maar een minimum aan investeringen nodig is door de Douane en de bedrijven. En tenslotte hebben de bestaande systemen hun deugdelijkheid bewezen, zowel qua technische foutenmarge als voor het inperken of verhinderen van fraude en criminaliteit.

Vermits de Douane als veelvuldige gebruiker een belangrijke rol zal spelen in het welslagen van een T&T systeem, loont het de moeite dat ze nauwer zou betrokken worden in de besluitvorming. Dat is in bepaalde andere lidstaten wel het geval.