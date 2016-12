Bpost hield te weinig rekening met het verleden van Nederlandse staatsbedrijven

Doorheen de overnameperikelen rond de bank ABN Amro, het telecombedrijf KPN en nu het postbedrijf PostNL loopt de stugge rode draad van de Nederlandse staat. Telkens bracht die een ‘Oranjecoalitie’ op de been, maar Bpost leek daar onvoldoende op voorbereid.

Door Patrick Bernhart. Schreef samen met Jan Maarten Slagter De koude kermis van KPN (Prometheus, 2016)

In 1994 verkoopt de Nederlandse staat een eerste schijf aandelen van het voormalige staatsbedrijf PTT (post en telecom) op de beurs. Twee jaar na de beursgang neemt Koninklijke PTT Nederland, de posttak van de tot KPN omgedoopte onderneming, het Australische expressbedrijf TNT over. Dat om groei te bewerkstelligen en de zelfstandigheid te beschermen.

PostNL kopieert in zijn verdediging tegen Bpost de ‘Oranjecoalitie’ van zijn voormalige zusje KPN tegen het Mexicaanse América Móvil.

De toenmalige postbaas Ad Scheepbouwer krijgt daarvoor veel lof. De Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal is lyrisch over de internationale traditie van Nederlandse bedrijven: ‘Ze ontdekten de wereld voordat ze Europa ontdekten en ze ontdekten Europa voordat andere Europeanen dat deden. Ze móeten nummer 1, 2 of 3 in de wereld zijn. Als dat niet lukt, hebben ze er geen probleem mee om de zaak aan een ander bedrijf te verkopen.’

Maar als het Belgische Bpost in 2016 meerdere malen een bod uitbrengt op PTT Post-nazaat PostNL - geen wereldspeler - stuit het tot verbazing van de Belgen keer op keer op een potdichte deur. De Nederlandse overheid blijkt het een belangrijk dossier te vinden, hoewel ze tien jaar eerder haar laatste aandelen in de inmiddels afzonderlijk opererende post- en telecombedrijven heeft verkocht. Ze heeft ook haar ‘gouden aandeel’ in de bedrijven, dat gebruikt kan worden om een veto uit te spreken over een dreigende overname, ingeleverd.

Ervaringen bij KPN

Op de achtergrond spelen de ervaringen van KPN-topman Eelco Blok een belangrijke rol. De telecombaas is lid van de raad van commissarissen van PostNL. Nog niet formeel - hij wordt in april 2017 officieel benoemd - maar wel feitelijk.

Blok maakte mee hoe moeizaam de fusieonderhandelingen tussen het kleinere Belgacom en zijn grotere sectorgenoot KPN in 2001 verliepen. Omdat het Belgische bedrijf veel minder schulden had, was het in de gesprekken de bovenliggende partij. Daar hadden de Nederlanders grote moeite mee. Belgacom-topman John Goossens werd als arrogant en dictatoriaal ervaren.

Bovendien speelde de Belgische staat - grootaandeelhouder in Belgacom - in de onderhandelingen een in Nederlandse ogen bedenkelijke rol. Alles werd in de Belgische regering besproken en er werd steeds teruggekomen op gemaakte afspraken. De Nederlandse onderhandelaars kregen de indruk dat zelfs Charles-Louis d’Arenberg, de kabinetschef van toenmalig minister van Overheidsbedrijven Rik Daems (Open VLD), meer macht had dan de Belgacom-top.

Uiteindelijk bliezen de Nederlanders de onderhandelingen op en kozen ze voor een emissie om de schuldenlast te verlichten.

Vitale publieke belangen

In 2013 speelde Blok een hoofdrol bij de verdediging tegen de vijandige overnamepoging van het Mexicaanse América Móvil. KPN bracht een ‘Oranjecoalitie’ in het gareel waarin onder meer de vakbonden, de ondernemingsraad en de Tweede Kamer figureerden.

Vakbonden, ondernemingsraad, grote klanten en een meerderheid in de Tweede Kamer pleiten allen tegen een transactie met de Belgen

In die coalitie speelde het ministerie van Economische Zaken een essentiële rol. In een gesprek met de Mexicanen maakte directeur-generaal Mark Dierikx in aanwezigheid van zijn minister Henk Kamp duidelijk dat hij na de rampzalige overname van ABN Amro, met het Belgische Fortis als een van de inlijvende partijen, niet wou dat er weer een belangrijk Nederlands bedrijf werd overgenomen. Na de afstemming met het ministerie richtte KPN’s beschermingsstichting een wal op en beriep zich daarbij uitdrukkelijk op vitale publieke belangen.

Drie jaar later kopieert PostNL de Oranjecoalitie van zijn voormalige zusje KPN in de verdediging tegen Bpost. Vakbonden, ondernemingsraad, grote klanten en een meerderheid in de Tweede Kamer pleiten allen tegen een transactie met de Belgen. Minister Kamp en premier Rutte noemen die in het openbaar ‘een stap terug’. De Belgische staat zou immers grootaandeelhouder in de fusiecombinatie worden.

Uiteindelijk wijzen de bestuurders en commissarissen van het Nederlandse postbedrijf ook het laatste voorstel van Bpost af. PostNL beroept zich uitdrukkelijk op de ontbrekende steun van de Nederlandse politiek.

Niet andersom

Waarom wil PostNL niet? De voormalige postbaas Ad Scheepbouwer is duidelijk: ‘De Belgen kunnen iets van de Nederlanders leren en niet andersom. Bpost loopt zwaar achter met de digitalisering en met zijn positie in de pakjesmarkt. Voor je het weet, zit je over een paar jaar met een kreupele moeder die naar Nederland gaat kijken voor hulp.’

Ook de krachten rond Bpost roepen weerstand op. Het begin van het einde ontstaat wanneer voormalig minister Jean-Pascal Labille (PS) in mei 2016 in een radio-interview met RTBF laat weten dat de verkoop van een deel van het overheidsbelang in Bpost heel nabij is. Daarmee ligt de overname op straat, terwijl beide postbedrijven dan al maanden achter gesloten deuren met elkaar praten. Bij de Nederlanders is het vertrouwen weg.

In november doen ze wel nog een poging. Het lijkt erop dat ze de overname voor de Nederlandse verkiezingen van maart 2017 willen doordrukken. Dat is een kapitale fout.

PostNL trekt ten strijde met zijn Oranjecoalitie. De Nederlandse politiek schaakt, met de perikelen bij ABN Amro en KPN in gedachten, ook een voorspelbare partij.

Het is de rode draad van de Nederlandse staat. Het lijkt erop dat Bpost de Nederlandse lessen onvoldoende heeft bestudeerd.