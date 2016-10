Brussel begint te werken als sociale lift

Luckas Vander Taelen is voorstander van gewestelijk onderwijs in Brussel. Dat zou echter geen zoden aan de dijk zetten. En hij heeft te weinig oog voor de positieve signalen. Zo daalt de werkloosheid er al 30 maanden op rij.

Door Bianca Debaets, Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen (CD&V)

Het is waar, zoals Luckas Vander Taelen in zijn column schrijft, dat de armoedecijfers in Brussel dramatisch zijn en dat het Franstalig onderwijs daar een grote verantwoordelijkheid in draagt (De Tijd, 17 oktober). Maar tegelijkertijd zijn er erg positieve signalen aan de horizon en zou een gewestelijk onderwijs, zoals Vander Taelen suggereert, de problemen eerder verergeren dan verbeteren.

Laat me beginnen bij de positieve signalen. De jeugdwerkloosheid in Brussel daalt al 30 maanden op rij (min 28 procent). De daling is overigens te groot om dat op het conto van de verstrenging van de wachtuitkering te schrijven. Onze jeugdgarantie werkt en doet jongeren ook werken.

We moeten al die initiatieven de tijd geven om praktisch aan te slaan, vóór je zelfs maar begint aan een aartsmoeilijke fusie - nog los van de constitutionele miserie! - van het Franstalig en Nederlandstalig onderwijs

Bovendien is het pas sinds deze legislatuur dat het Vlaams en Franstalig onderwijs structureel beginnen samenwerken, is er aan Franstalige kant een pacte d’excellence opgesteld dat heel wat in beweging kan zetten, heeft men eindelijk een totaalblik op het aantal plaatsen in Brussel, en doet men aan uitwisseling tussen de leerkrachten.

Ons time-outproject haalt stevige resultaten: meer dan 85 procent van de leerlingen die schoolmoe waren, keert dankzij kundige begeleiding terug naar hun klas. Ook minister Hilde Crevits heeft een mooi pakket opgezet rond duaal leren, dat schoolmoeheid kan tegengaan.

We moeten al die initiatieven de tijd geven om praktisch aan te slaan, vóór je zelfs maar begint aan een aartsmoeilijke fusie - nog los van de constitutionele miserie! - van het Franstalig en Nederlandstalig onderwijs. Overigens ligt de schooluitval in Antwerpen even hoog als die in Brussel. Zou het daar ook aan de Franstaligen liggen?

Rolmodellen

Vander Taelen haalt terecht aan dat Brusselse jongeren rolmodellen nodig hebben. Net daarom lanceerden we al enkele maanden geleden Le Futur Est A Nous, samen met de Koning Boudewijn Stichting. Brusselse jongeren krijgen 12 maanden lang professionele ondersteuning ter waarde van 2.500 euro. Het platform helpt Brusselse jongeren tussen 19 en 35 jaar hun talenten te ontwikkelen en creatieve ideeën te verwezenlijken.

Brussel afschilderen als een poel van armoede en zwartwerk zal geen enkele jongere helpen

Daarnaast hebben we dit jaar 409 plaatsen gecreëerd in de kinderopvang - een enorme uitbreiding. Ruim één derde van die plaatsen is inkomensgebonden, zodat kinderen uit kansarme gezinnen al heel vroeg meegenomen worden en gestimuleerd worden in hun taalgevoel en capaciteiten.

’30 procent armen in Brussel’ zal altijd grotere koppen halen dan de vele duizenden individuele talenten die er zich opwerken. Dit gewest biedt, via haar instellingen en middenveld en haar ongelofelijk geëngageerde jeugdwerkers en leerkrachten, ook kansen en toont een enorme veerkracht.

Maar het zal geen enkele jongere helpen om Brussel af te schilderen als een poel van armoede en zwartwerk. Zoals Oscar Wilde al schreef: ‘We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.’ De Brusselaars nog het meest van al.