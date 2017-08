Brusselse regering kiest voor verlies-verlies-scenario

De win-winlening waarmee familie, vrienden of kennissen aan een (beginnende) ondernemer geld kunnen lenen in ruil voor een belastingkrediet, zorgde in Vlaanderen al voor duizenden nieuwe ondernemingen. In Brussel ligt er sinds enkele jaren een wetsvoorstel van Groen en Ecolo in het parlement dat ook in het Hoofdstedelijk Gewest een win-win-systeem zoals in Vlaanderen wil invoeren. En toch laat de Brusselse regering deze kans moedwillig schieten.

Er zijn al hoorzittingen geweest, de bevoegde commissie discussieerde al enkele keren over het voorstel van ordonnantie maar de uiteindelijke beslissing blijft uit. En dat is onbegrijpelijk want zo ondervinden elk jaar honderden Brusselse starters een groot concurrentienadeel in vergelijking met hun Vlaamse collega’s. En het gaat over veel bedrijven: in de kranten konden we gisteren nog lezen dat er in Vlaanderen vorig jaar maar liefst 2.127 aanvragen waren.

Dat toont natuurlijk in de eerste plaats aan dat onze Belgische banken nog altijd terughoudend zijn om startende of zelfs groeiende ondernemingen een lening te geven. Volgens cijfers van Unizo hebben maar liefst 6 op 10 starters moeilijkheden om geld voor hun zaak te lenen bij de bank. Het merendeel van hen krijgt botweg een ‘nee’ te horen en mag zijn of haar droom voor een succesvolle nieuwe winkel, horecazaak, … voor altijd opbergen. Wie denkt dat de banken soepeler zijn nu de economie weer aantrekt, vergist zich. De risico-aversie van onze financiële instellingen blijft groot.

Het grote aantal win-win-leningen toont ook aan dat veel familieleden, vrienden en kennissen wél bereid zijn om die jonge starters te helpen. Voor een klein belastingkrediet en een beperkte garantie bij faillissement, staan ze klaar om de droom van hun zoon, dochter, vriend of vriendin te helpen waarmaken. Terecht want het aantal successen is groot. Dat komt natuurlijk ook omdat ze weten wat voor vlees ze in de kuip hebben: je mag nog zo goed bevriend zijn met iemand, als het over een flierefluiter gaat dan vertrouw je die geen duizenden euro’s toe.

Dit is een meer dan dubbele win: mensen kunnen hun plannen realiseren, we activeren slapend spaargeld, de risico’s zijn beperkt voor alle deelnemers en er komen veel nieuwe ondernemingen bij. En dat laatste is erg belangrijk want in de Belgische economie nemen kmo’s zowel op het vlak van werkgelegenheid als op vlak van toegevoegde waarde het gros voor hun rekening. Als je weet dat 2016 volgens het Neutraal Syndicaat voor Ondernemingen al het derde recordjaar op rij was voor startende ondernemingen in Vlaanderen, dan ziet het er goed uit voor hen. Maar ook de Brusselse economie heeft meer goed draaiende kmo’s nodig.

Brussel heeft het inderdaad moeilijker dan de andere gewesten op economisch vlak, laat deze kans dus niet liggen.

De Brusselse regering beseft dit want in haar economisch plan Strategie 2025 zegt ze zelf dat ze ‘een gunstige omgeving voor alternatieve financieringsmechanismen van het type win-winlening, crowdfunding... wil scheppen’.

Als je dat weet, als de teksten in het parlement liggen, als je in Vlaanderen ziet welke positieve effecten dit systeem met zich meebrengt … en toch doe je niets, is dat dan domheid? Of schuldig verzuim? “Beste minister Gosuin, ga niet voor het verlies-verlies-scenario. Brussel heeft het inderdaad moeilijker dan de andere gewesten op economisch vlak, laat deze kans dus niet liggen. Onze hoofdstad kan zich dat gewoon niet permitteren.”

Bruno De Lille fractieleider Groen Brussels Hoofdstedelijk Parlement