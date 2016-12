Dappere Draghi verdient navolging door Europese beleidsmakers

De beslissing van de Europese Centrale Bank over haar maandelijkse obligatieaankopen is verrassend én moedig. Mario Draghi heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Wanneer treden de Europese beleidsmakers in zijn voetsporen? Onze economie snakt naar een stimulans in de vorm van broodnodige investeringen.

Door Jan Van Hove, chief economist KBC Group en professor internationale economie KU Leuven

De Europese Centrale Bank kondigde ((op 8 december)) aan haar beleid van kwantitatieve versoepeling na maart 2017 verder te zetten. De meeste economen, inclusief ondergetekende, verwachtten een tijdelijke verlenging van het huidige programma met maandelijkse obligatieaankopen voor een bedrag van 80 miljard euro, met daarna een geleidelijke afbouw (de zogenaamde tapering).

De ECB stemde de voorbije jaren haar beleid vaak af op het Amerikaanse monetaire beleid maar kiest nu voor een eigen koers

De ECB koos voor een onmiddellijke verlaging van het aankoopbedrag tot 60 miljard euro. Tegelijk kondigde voorzitter Mario Draghi aan het programma minstens tot eind 2017 verder te zetten. Bovendien houdt hij een duidelijke slag om te arm om het beleid bij te sturen indien noodzakelijk.

Deze beslissing van de ECB was verrassend maar bovenal moedig.

Ten eerste gaat de ECB met deze beslissing in tegen de consensus onder economen en voorspellers. De recente geschiedenis leert ons dat de ECB veelal rekening houdt met de marktconsensus. Het staat haar uiteraard vrij haar beleid te bepalen, maar de voorspelbaarheid van het monetair beleid draagt bij tot de verdere opbouw van de geloofwaardigheid van de centrale bank. De ECB is per slot van rekening binnen de familie van centrale banken nog steeds een jonge telg. Wispelturigheid en eigenzinnigheid worden best vermeden. Door af te wijken van de consensus geeft de ECB een duidelijk signaal: dat beslissingen in Frankfurt niet slaafs de markten volgen.

De steun is een welkome verademing voor de hele financiële sector en een levensnoodzakelijke beslissing voor Italiaanse banken.

Ten tweede uit de ECB met deze beslissing haar politieke onafhankelijkheid. In vele Europese hoofdsteden zou men de voorkeur geven aan een verlenging van het onconventionele monetaire beleid aan hetzelfde tempo. De verslaving aan overvloedig gratis geld zit diep in de politieke genen. Vanuit Frankfurt kwamen al veel subtiele hints én expliciete oproepen om via noodzakelijke hervormingen in de Europese economie én via een expansiever budgettair beleid de stimulerende rol van het huidige monetaire beleid over te nemen. Desondanks werd deze dringende vraag ronduit genegeerd. De ECB geeft nu een vriendelijk maar duidelijk signaal dat de dagen van het onconventionele monetaire beleid geteld zijn.

Federal Reserve

Ten derde neemt de ECB met deze beslissing afstand van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank bouwde vanaf 2013 haar kwantitatieve versoepeling geleidelijk af aan een tempo van 10 miljard dollar per maand. De markt verteerde deze ommezwaai in het Amerikaanse monetaire beleid niet goed. Niettegenstaande de ECB de voorbije jaren haar beleid vaak heeft afgestemd op het Amerikaanse monetaire beleid - vanuit het standpunt dat dergelijke navolging zou bijdragen tot meer internationale geloofwaardigheid - kiest de ECB nu voor een eigen koers. In plaats van een geleidelijke afbouw opteert Draghi voor een voortzetting van de kwantitatieve versoepeling aan een lager tempo.

De verkiezing van Donald Trump mag dan wel voor een inflatoir effect zorgen in de Amerikaanse economie, een gelijkaardige impact op de Europese economieën is verre van zeker

Opvallend is ook dat de term ‘tapering’ wordt afgezworen. Ook de aankondiging dat de huidige beleidskeuze kan worden herroepen naargelang de verdere evolutie van de Europese inflatie en de inflatieverwachtingen, toont de eigenzinnige houding van de ECB aan.

Tot slot zet de ECB een bijzonder grootmoedige stap. De macroeconomische vooruitzichten bieden weinig valabele argumenten om de monetaire stimulus af te bouwen. De kerninflatie in de eurozone blijft laag en de inflatieverwachtingen zijn nauwelijks gestegen.

De verkiezing van Donald Trump mag dan wel een inflatoir effect genereren op de Amerikaanse economie, maar een gelijkaardige impact op de Europese economieën is verre van zeker. Vele fundamentele factoren, waaronder wereldwijde blijvende overcapaciteit en ongunstige demografische ontwikkelingen, wijzen op een blijvend lage inflatie in de eurozone. De omvangrijke obligatieaankopen door de ECB bereiken voorlopig niet de gewenste impact.

Italiaanse banken

Tegelijk wordt pijnlijk duidelijk dat het onconventionele monetaire beleid nadelen heeft. In het bijzonder ontwricht het de werking van de financiële instellingen in de eurozone. Het traditionele bancaire model wordt ondergraven door de vlakke rentecurve en de negatieve intrestvoeten. Door de kwantitatieve versoepeling af te bouwen, maar vooral door het juridisch-technisch mogelijk te maken dat obligaties met kortere looptijden worden opgekocht waardoor de rentecurve steiler wordt, erkent de ECB dat haar beleid de financiële instellingen trof.

Vooral door het juridisch-technisch mogelijk te maken dat obligaties met kortere looptijden worden opgekocht waardoor de rentecurve steiler wordt, erkent de ECB dat haar beleid de financiële instellingen trof.

Het is bijzonder moedig dit te erkennen en het beleid bij te sturen om de financiële sector te ondersteunen. De steun is een welkome verademing voor de hele financiële sector en een levensnoodzakelijke beslissing voor sommige - lees Italiaanse - banken.

Het verhaal moet hier niet eindigen. De ECB heeft haar verantwoordelijkheid genomen. Aan de Europese beleidsmakers om in de voetsporen van de dappere ECB-voorzitter te treden.

Onze economie snakt naar een stimulans in de vorm van broodnodige investeringen. Onze financiële instellingen snakken naar een bedrijfsvriendelijk klimaat zonder banktaksen en overdreven regulering om hun financiële stabiliteit en internationale concurrentiekracht duurzaam te versterken. Hopelijk krijgt het voorbeeld van Mario Draghi snel navolging.