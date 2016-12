Dat de Nederlandse politiek Bpost afblokte, blijft een onverwachte stap

Of 'we' moeten toestaan dat 'onze' bedrijven in de uitverkoop gaan, speelt in de Nederlandse politiek veel breder dan enkel in het dossier van PostNL en Bpost.

Door Martin Visser, nieuwscoördinator en columnist van De Financiële Telegraaf

Koen Van Gerven, de CEO van Bpost, is boos, verrast en ontgoocheld. Hij wilde zo graag PostNL overnemen, verhoogde de prijs, kwam de Nederlanders nog op andere manieren tegemoet. Maar de deur werd in zijn gezicht dichtgesmeten. Verbouwereerd bleef de Bpost-topman achter.

Misschien een schrale troost voor de Belgen: ook in Nederland begrijpen velen de handelswijze van de liberale minister Kamp niet.

In deze krant zei hij niet te begrijpen waarom het overnamebod definitief is afgewezen: ‘Het is moeilijk om de echte problemen te begrijpen als je nooit om de tafel hebt gezeten.’ Volgens Van Gerven werden vooral ‘politieke sentimenten’ bespeeld. Vervolgens werd het besluit om het bod te verwerpen gebaseerd op ‘ketelmuziek’.

Afgezien van de vraag of het samengaan van Bpost en PostNL tot een groot bedrijfseconomisch succes zou hebben geleid - daar zijn best kritische noten over te kraken - valt vooral op dat aan Nederlandse zijde een protectionistische emotie de overhand heeft gekregen. De rol van minister van Economische Zaken Henk Kamp is daarbij zeer opmerkelijk.

Direct na het bekend worden van het bod begin november zei Kamp dat deze overname ‘een stap terug’ zou zijn. Op zich is het begrijpelijk dat de Nederlandse regering vraagtekens plaatste bij de overname van een volledig geprivatiseerd postbedrijf door een buitenlands postbedrijf dat nog grotendeels in staatshanden is. Desondanks is de beslistheid van Kamp frappant.

KPN

Diezelfde Kamp (van de liberale VVD) stak eerder amper een vinger uit toen KPN bijna in Mexicaanse handen viel. Miljardair Carlos Slim had zijn zinnen gezet op het Nederlandse telecombedrijf en alleen via een eigen beschermingsconstructie kon de aanval worden afgeweerd.

Zowel bij KPN als bij PostNL speelt de vraag of zij cruciale infrastructuur beheren. Me dunkt dat dat voor KPN met het beheer van het vaste telefoonnet en ICTinfrastructuur zeker het geval is. De toegang daartoe is uiteraard verzekerd door de wet, maar de overnamepoging door Slims telecomconcern América Móvil riep wel degelijk vragen op.

De dienstverlening van PostNL is bij lange na niet zo belangrijk en kwetsbaar als de infrastructuur die KPN beheert. En toch bemoeide Kamp zich met de ene overnamestrijd en niet of amper met de andere.

Verkiezingskoorts

Misschien een schrale troost voor de Belgen: ook in Nederland begrijpen velen de handelswijze van de liberale minister niet. Het ligt niet in Kamps aard om zich zo nadrukkelijk te mengen in de overname van een bedrijf door een ander. Ook is hij niet bevangen door verkiezingskoorts, want hij vertrekt na de parlementsverkiezingen van maart uit de politiek.

In de Tweede Kamer spelen die aanstaande verkiezingen wél een rol. Onder invloed van het opkomende populisme waait ook in het Nederlandse parlement een protectionistische wind. Misschien niet zo radicaal als in de VS en in het Verenigd Koninkrijk. Maar Nederlandse parlementsleden zijn inmiddels zeer gevoelig voor de vraag of ‘we’ wel moeten toestaan dat ‘onze’ bedrijven in de uitverkoop gaan.

Die discussie speelt in de Nederlandse politiek veel breder dan dit ene overnamegeval. Enkele jaren geleden nam de senaat het initiatief tot een parlementair onderzoek naar de rist privatiseringen in de jaren tachtig en negentig. Nederland liep in Europees verband vaak voorop met het op afstand zetten van overheidsbedrijven. Dat bleek niet in alle gevallen even succesvol.

Dat de overname van PostNL van politieke zijde is geblokkeerd, is toch een onverwachte stap. Toezeggingen over meer Nederlandse invloed op het fusiebedrijf maakten blijkbaar geen enkele indruk in Den Haag. Daarmee ligt de vraag op tafel of het geprivatiseerde postbedrijf ooit nog door een ander kan worden overgenomen. Niet vreemd dus dat behalve de Belgen ook de PostNL-aandeelhouders allerminst blij zijn met deze uitkomst.