De smartphone verdwijnt niet maar explodeert

‘De dood van de smartphone’ wordt alom voorspeld. Ik begrijp dat, ik gebruik die retorische vingervlugheid soms ook. Maar technologie verdwijnt niet, ze krijgt een andere invulling.

Door Bart De Waele, CEO van digitaal agentschap Wijs

Ergens ratelen er nog telexen in een bedrijfskritisch proces en koestert iemand zijn Super 8 filmpjes. Het is niet omdat elektrisch licht bestaat dat kaarsen verdwenen zijn. Ze kregen een andere (emotionelere) betekenis.

Dat zal ook met de smartphone gebeuren, maar niet onmiddellijk. De mens heeft de neiging om de impact van (technologische) veranderingen op korte termijn te overschatten en op lange termijn te onderschatten. De smartphone gaat nog niet zo snel weg. De nieuwste iPhone zal weer recordaantallen verkopen.

Apple rolt de hardware van de ‘lichaamscomputer’ stap voor stap uit.

We staan wel aan de vooravond van een nieuwe incarnatie - strategen praten dan over s-curves: de explosie van de smartphone. Met de smartphone staat te gebeuren wat ook met de eerste generaties pc’s gebeurde: opsplitsen, modulair maken.

De eerste computers waar ik in de jaren 80 op werkte waren geïntegreerde toestellen: het moederbord met geheugen en rekenkracht zat in hetzelfde omhulsel als input/output-mechanismen zoals scherm en toetsenbord. Na enige tijd is deze computer geëxplodeerd, gemodulariseerd: apart scherm, apart toetsenbord, aparte muis.

De smartphone is de computer die we dagelijks op ons lichaam dragen en die ons verbindt met de rest van de wereld. Maar alles zit in één pakket, zowel rekenkracht en verbinding met de cloud als de input/ output van scherm en ‘toetsenbord’.

Dit staat op het punt gemodulariseerd te worden. De smartphone als centraal hart van onze lichaamscomputer, die in onze broekzak blijft zitten. De input/output wordt over ons lichaam verspreid: smartwatch, bril/lenzen die beelden projecteert, slimme oortjes... Zoals bij de pc maar dan draadloos en op ons lichaam.

Toegevoegde waarde

Apple rolt de hardwarecomponenten van deze lichaamscomputer al stap voor stap uit. De Apple watch, de Airpods, waarschijnlijk de slimme bril - producten die op zichzelf werken maar een toegevoegde waarde hebben als ze hun plaats innemen in zo’n lichaamscomputer.

Daarvoor volstaat hardware niet. Input/output intuïtiever maken, dichter op ons lichaam en onafhankelijk van de abstractielaag van toetsenbord en muisklik, vergt software die onze bewegingen en de context waarneemt en interpreteert. Noem dit artificiële intelligentie (AI) of machine learning, het steunt op slimme sensoren, slimme algoritmes en slimme data. Augmented reality (AR), het eindproduct van zo'n lichaamscomputer, is daarom onlosmakelijk verbonden met AI.

Augmented reality zal onze aandacht afleiden van de reuzen Facebook en Google.

Waar Apple een voorsprong heeft op de andere GAFA’s (Google, Apple, Facebook, Amazon) met zijn hardware, hebben Google en Facebook een voordeel inzake AI. AI draait namelijk niet hoofdzakelijk op algoritmes, maar op reusachtige hoeveelheden data om die algoritmes te trainen.

En daar schiet Apple zichzelf in de voet door zijn standpunt over privacy en data (voor hen een verkoopargument én een geloofsovertuiging): het gebruikt de persoonlijke data van zijn klanten niet. Google en Facebook doen dit nietsontziend. Op de middellange en lange termijn vechten ze dus allemaal voor die volgende s-curve: AR, of de geëxplodeerde smartphone. Met Alexa, Oculus, Google Home verkennen ze verschillende deelaspecten.

Op korte termijn zorgt het businessmodel van Google en Facebook echter voor een tegengestelde trekkracht. Nu wordt al onze aandacht opgeslorpt door en geconcentreerd in dat ene stuk rechthoekig glas, de smartphone. AR zal ons daarvan losmaken en het internet integreren in ons dagelijks leven, en waarschijnlijk zo onze aandacht terug wat vrijer maken.

Maar Google en Facebook hebben daar nu geen belang bij: hun business (advertising) draait er juist om dat al onze aandacht bij hen geconcentreerd zit. Dat businessmodel leidt dus - zij het onbewust - tot een aarzeling in hun stappen naar AR. Apple heeft daar met zijn ander businessmodel geen last van. Daarom wordt Apple opnieuw de voortrekker in de volgende s-curve van AR. Het moet enkel zijn dataprobleem voor AI oplossen.