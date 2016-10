De Europese Unie is juist té democratisch.

Sommige opiniemakers vonden het verzet van de Waalse minister-president Paul Magnette tegen CETA moedig en een overwinning van de democratie. Raar, want in een democratie is het ook belangrijk om zich neer te leggen bij de beslissingen van een (overgrote) meerderheid.

De EU is helemaal niet zo ondemocratisch. Ik wil vijf beweringen weerleggen.

1. Onverkozen bureaucraten regeren.

De EU heeft twee wetgevende kamers met een vetorecht over de meeste materies. Het Europees Parlement (EP) bestaat uit rechtstreeks verkozen politici. En in de Raad van de EU vertegenwoordigt een minister elk land. Politici die in hun land behoren tot een verkozen meerderheid. De Raad is dus vergelijkbaar met de Belgische en Amerikaanse senaat, waar de deelstaten elkaar ontmoeten. Bovendien stemt deze kamer niet met een gewone meerderheid, maar met een grote gekwalificeerde meerderheid: minstens 55 procent van de landen die minstens 65 procent van de bevolking vertegenwoordigen, moeten akkoord gaan. De EU verschilt inzake wetgevende macht dus niet van andere federale politieke systemen.

Het EP en de Raad stellen de Europese Commissie aan, de uitvoerende macht in de EU. Commissarissen zijn dus vergelijkbaar met ministers. Enkel in presidentiële systemen, zoals de VS en Frankrijk, wordt de uitvoerende macht - de president - deels rechtstreeks verkozen. In parlementaire systemen stelt een meerderheid ministers aan. We kiezen in België, Vlaanderen en onze gemeente niet wie premier, minister-president of burgemeester wordt.

We verkiezen politici om beslissingen te nemen in onze plaats, onder meer omdat we denken dat ze beter geïnformeerd zijn. Die stellen dan politici aan als commissaris of minister.

2. Het verzet van Magnette is een zege voor de democratie en de kleine man.

Handelsakkoorden hoeven in de EU niet goedgekeurd te worden door alle 28 landen, enkel door het EP en de Raad. Onder druk van het populistische discours van extreemlinks en -rechts heeft Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker beslist om CETA voor te leggen als een gemengd verdrag. Ieder land heeft dus een vetorecht. Uiteindelijk lagen enkel Wallonië en Brussel dwars, samen minder dan 1 procent van de EU-bevolking. Juncker maakte een fout, maar dat betekent niet dat Paul Magnette die moet misbruiken.

3. Nationale (en regionale) parlementen hebben niet genoeg inspraak.

Als parlementen zich onvoldoende betrokken voelen bij wat de EU doet, wijst dat in de eerste plaats op een democratisch deficit in hún land.

Als die parlementen zich onvoldoende betrokken voelen bij wat de EU doet, wijst dat in de eerste plaats op een democratisch deficit in hún land. Niets belet hen strenger te controleren wat ministers in de Raad doen. In Denemarken volgt het parlement nauwgezet welke standpunten de ministers innemen in de Raad. Bovendien moet de Commissie een mandaat van de Raad krijgen eer ze onderhandelingen over een handelsakkoord met een land kan opstarten. De regering-Di Rupo keurde dat mandaat mee goed en is de hele onderhandelingen lang op de hoogte gehouden van de inhoud van de gesprekken.

4. De EU is er alleen voor de elite.

Elk van ons plukt de vruchten van de EU. Zo is er al 70 jaar geen oorlog meer tussen de Europese grootmachten. Daar varen we allemaal wel bij. De economische elite heeft geprofiteerd van de eengemaakte Europese markt, maar ook de consumenten. De grotere schaal creëerde efficiëntere bedrijven en goedkopere diensten en producten. Margrethe Vestager, de eurocommissaris voor Mededinging en nota bene een liberale, vecht harder tegen multinationals en voor de rechten van de consument dan eender welk nationaal mededingingsagentschap. De grote eengemaakt markt maakt dat de consumenten sterker staan tegenover multinationals. De afschaffing van de roamingtarieven is een ander voorbeeld. De EU drukt dat door tegen de zin van de telecombedrijven. De voordelen van vrij verkeer van personen spreken ook voor zich. De onzekerheid in het Verenigd Koninkrijk na het brexitreferendum toont dat de EU wel degelijk waarde heeft.

5. Er moet weer macht van Brussel naar de nationale regeringen gaan.

Dat betekent dat men over alles weer met unanimiteit zou beslissen. Maar een unanimiteitsregel is niet werkbaar en staat gelijk aan het behoud van het status quo. Er zal altijd een land zijn dat tegenstemt. Het probleem in de EU is geen gebrek aan inspraak, maar te veel inspraak.

Een unanimiteitsvereiste garandeert bovendien dat de Europese besluitvorming een gemakkelijk slachtoffer kan worden van politieke spelletjes op nationaal niveau. Wetende dat de kleinste lidstaat, Malta, nog geen duizendste van de EUbevolking vertegenwoordigt, kan dat moeilijk democratisch zijn.

Pieterjan Vangerven is politiek econoom aan de KU Leuven.