De Smet: 'Ook bedrijfsleiders moeten beter leren luisteren'

Net zoals politici verder moeten kijken dan de politieke elite, moeten bedrijfsleiders zich niet enkel begeven tussen de intellectuele elite en de hogere kaders maar ook contact zoeken met alle lagen van de bevolking om voeling te krijgen met wat er leeft.

Door Bart De Smet, CEO van Ageas, voorzitter van LEAD-IN en manager van het jaar

Eind zestiger jaren sprak J.F. Kennedy de gevleugelde woorden ‘In the Chinese language, the word ‘crisis’ is composed of two characters, one representing danger and the other, opportunity.’ Later kreeg de Amerikaanse president af te rekenen met de Koude Oorlog, Vietnam, de invasie van de Varkensbaai en de Cubacrisis.

Om maar te zeggen: crisis of disruptie is van alle tijden. Recente politieke aardverschuivingen met hoofdrolspelers als Donald Trump, de brexit, het Italiaanse referendum en de verkiezingen in Oostenrijk, wijzen erop dat die drang naar verandering nu weer acuter is dan ooit.

Men lijkt bereid een gok te nemen op de toekomst, zolang die er maar anders uitziet. Het is niet overdreven te stellen dat – om het woord van Kennedy te gebruiken – de wereld in crisis is.

Anti-stem

Om uit de crisis te geraken stemmen jonge mensen voor radicale verandering. Het oudere deel van de bevolking neigt dan weer terug te willen naar hoe het vroeger was. Progressief en conservatief zijn keerzijdes van dezelfde medaille: de negatief gemotiveerde anti-stem. En om de terminologie van Kennedy aan te houden: in die anti-stem schuilt het gevaar van deze crisis.

Ik laat het aan sociologen over om het gedrag te achterhalen maar kan de indruk niet afschudden dat velen zich bedreigd voelen. Dat hoeft ook niet te verwonderen. De snelheid waarmee technologische ontwikkelingen en trends elkaar opvolgen, het terrorisme en de vluchtelingenstroom… ze maken de wereld ingewikkeld en steeds onbevattelijker. Dat is bedreigend. En biologisch gezien heeft een mens maar drie manieren om te reageren op dreiging: vechten, vluchten of verstarren.

Verstarren lijkt de gevaarlijkste en minst aangewezen keuze. Maar de bereidheid om te vechten is evenzeer zoek. Bestaat de vrees dat het gevecht a priori verloren is? Dat het kleine individu machteloos staat en de crisis niet te overwinnen valt? Verlangen naar een verleden waarin alles beter was of een toekomst waarin de problemen op magische wijze verdwijnen, zijn tekenen van vluchtgedrag.

Blindelings

Er wordt blindelings gekozen voor een breuk met de huidige gang van zaken. Wie of wat die breuk moet initiëren is van ondergeschikt belang. Hetzelfde geldt voor de uitkomst ervan.

Het afgelopen jaar zagen we kiezers hun lot dan ook in handen leggen van politieke leiders die hun identiteit opgebouwd hebben rond die breuk met het bestaande stelsel. Zij zijn niet per se experts in hun vak. Ze kunnen vaak niet terugvallen op jarenlange ervaring maar komen vooral uit andere branches. Dat is een bedenkelijke trend. Die zich best niet doorzet in het bedrijfsleven.

In tijden van crisis en chaos hebben we meer dan ooit nood aan leiders met ervaring, deskundigheid en een bewezen track record, zowel in de politiek als in het bedrijfsleven. Waarom gokken we dan op onervaren politici die de Grote Verandering aankondigen? Omdat zij luisteren. Ze hebben voeling met wat leeft in de maatschappij en maken daar handig gebruik van.

Expertise en ervaring zijn nutteloos als je geen voeling houdt met de onderstroom. Laten we als bedrijfsleiders die politieke ontwikkelingen aangrijpen om het zelf anders te doen

Laten we daar lessen uit trekken. Expertise en ervaring zijn broodnodig om ons door deze crisis te halen, maar helaas ook nutteloos als je geen voeling houdt met de onderstroom. Laten we als bedrijfsleiders die politieke ontwikkelingen aangrijpen om het zelf anders te doen. De toekomst zal gedreven worden door emotie. Aan ons om de vinger aan de pols te houden, te weten hoe mensen zich voelen, hoe betrokken ze zijn. Als we daarin slagen, kunnen we van deze crisis - in de geest van Kennedy - een opportuniteit maken.