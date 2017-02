De afvalintercommunales moeten de lat hoger leggen

De afvalintercommunales hoeven het debat over mandaten en vergoedingen niet te voeren. Ze houden zich al jaren zo slank mogelijk. Maar ze moeten zich wel klaarstomen voor de circulaire economie.

Door Werner Annaert, algemeen directeur van Go4Circle, de bedrijfsfederatie van de circulaire economie. Go4Circle vertegenwoordigt 220 privaatrechtelijke bedrijven in afvalbeheer, recyclage en de reiniging van gronden.

Er is de voorbije weken veel zin en onzin verteld over intercommunales. De afvalintercommunales delen mee in de klappen. Onterecht, want het zijn voorbeelden van hoe een intergemeentelijke samenwerking succesvol kan zijn. Maar ook zij moeten de crisis aangrijpen om een nieuwe toekomst uit te tekenen.

Dat Vlaanderen aan de internationale top voor de selectieve inzameling van huishoudelijk afval staat, is mee de verdienste van de 24 Vlaamse afvalintercommunales. Niemand kan ontkennen dat ze goed werk hebben geleverd om burgers te overtuigen de verschillende soorten afval in aparte zakken of bakken te verzamelen. Dat konden de meer dan 300 Vlaamse steden en gemeenten niet alleen realiseren. Het instrument van de intercommunale heeft dus gewerkt.

Het is het uitgelezen moment om de ambities van de intercommunale samenwerking rond afvalverwerking scherper te stellen.

Het is jammer dat de afvalintercommunales mee het slachtoffer zijn van de malaise die veroorzaakt wordt door hun zwakkere broertjes. Geen obscure werkgroepen of adviescomités voor de Vlaamse afvalintercommunales. Integendeel, ze werken er al jaren hard aan om hun organisatie zo slank mogelijk te houden. De afvalintercommunale moet de discussie over mandaten en vergoedingen niet voeren.

Toch kunnen we ons ook bij dat model vragen stellen. Is het wel efficiënt om het gemeentelijke afvalbeleid door 24 organisaties te laten uitvoeren? Zou het niet beter zijn dat nog verder te rationaliseren, zodat er meer een lijn komt in de uitvoering van het Vlaamse afvalbeleid? En zou dat niet het uitgelezen moment zijn om de ambities van de intercommunale samenwerking rond afvalverwerking scherper te stellen, om de lat gevoelig hoger te leggen?

Nieuw tijdperk

Want laten we wel wezen: het afvalbeleid gaat straks het tijdperk van de circulaire economie in, waarin we ons afval nog meer zullen sorteren om nog meer en beter te kunnen recycleren. Maar het succes van dat model staat of valt met de steun van de mensen, de verenigingen, de scholen en de middenveldorganisaties. Wie is er beter geplaatst om die maatschappelijke spelers te mobiliseren dan de afvalintercommunale? Niemand staat dichter bij de burger dan de gemeenten en hun samenwerkingsverbanden.

De afvalintercommunales wacht een andere rol. Ze moeten burgers, scholen, verenigingen en andere maatschappelijke spelers betrekken en mobiliseren om de circulaire economie te realiseren

Om de gemeenschap te mobiliseren moet de intercommunale samenwerking haar takenpakket herzien. Moet zo’n visionaire intergemeentelijke samenwerking zich nog bezighouden met de aankoop van afvalwagens? Moet ze nog investeren in installaties en diensten om burgers, en in sommige gevallen zelfs bedrijven, van hun afval te verlossen? Dat hoeft niet, en als het om bedrijfsafval gaat, mag het zelfs niet, want wettelijk gezien is dat een opdracht voor de private afvalbedrijven, die daarvoor beter zijn uitgerust en efficiënter werken.

De afvalintercommunales wacht een andere rol. Ze moeten burgers, scholen, verenigingen en andere maatschappelijke spelers betrekken en mobiliseren om de circulaire economie te realiseren. Die omslag zal tijd vragen, maar nu veel afvalintercommunales moeten beslissen over het verlengen van hun structuur en de nieuwe invulling van hun missie is het moment gekomen om die evolutie te starten.