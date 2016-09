De arbeidsmarkt kan wat meer rock-'n-roll gebruiken

Bruce Springsteen in het Santiago Bernabeu Stadium in Madrid op 21 mei 2016 © Photo News

In de muziekwereld is geen sprake van leeftijdsdiscriminatie zoals op de arbeidsmarkt. We lopen storm voor oudere rockers, maar hebben te weinig oog voor de competenties en de ervaring van oudere werknemers die aankloppen voor een job.

Door Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB

Het interfederaal gelijkekansencentrum Unia meldt dat het meer meldingen krijgt van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Zelfs 45-plussers worden oud en niet geschikt bevonden, stelt Unia. Cijfers van de VDAB tonen dat er wel degelijk significante verschillen zijn bij de uitstroom naar werk, maar pas vanaf de leeftijdsgroep van 55-plussers. Hoewel de trend de jongste tijd positief is, blijft hun werkzaamheidsgraad in Vlaanderen lager dan het Europese gemiddelde. Er is nog werk aan de winkel.

Het is geen geheim dat de gevolgen van de vergrijzing onze arbeidsmarkt zwaar zullen treffen. Zodra de babyboomers van de arbeidsmarkt afzwaaien, blijven we achter met een ernstig tekort aan arbeidskrachten. Het is ook duidelijk dat we met zijn allen langer aan het werk zullen blijven.

In de context van een snel wijzigende arbeidsmarkt hebben we alle beschikbare krachten nodig. Discriminatie kunnen we ons simpelweg niet veroorloven.

Daarom is het in de context van een snel wijzigende arbeidsmarkt essentieel dat we inzetten op alle krachten die er zijn. Discriminatie kunnen we ons simpelweg niet veroorloven. Zowel jong als oud heeft kwaliteiten, kan elkaar helpen en verrijken. Er staan een hoop 50/55-plussers klaar die ervaring hebben, zich willen blijven ontwikkelen en graag een uitdagende job zouden uitoefenen.

Generatiestrijd

Het wordt hoog tijd om een eind te maken aan de battle of generations en om de handen in elkaar te slaan. We moeten de arbeidsmarkt benaderen als een kringloopwinkel. Alle opgebouwde competenties kunnen hergebruikt worden, weliswaar in een andere setting of rol.

Een mooi voorbeeld is de Nederlandse praktijk om brandweermannen op latere leeftijd in te zetten als veiligheidsinspecteurs in de verzekeringssector.

Levenslang leren is daar een goed concept voor. Het wil ook zeggen dat we op basis van onze opgebouwde competenties en interesses in een andere job of rol kunnen evolueren. Een mooi voorbeeld is de Nederlandse praktijk om brandweermannen op latere leeftijd in te zetten als veiligheidsinspecteurs in de verzekeringssector. In ‘#BEL10’ op Radio 1 hoorde ik een interessant idee van Steven Claessens. Die wil een databank oprichten waarin de competenties en ervaringen van oudere werknemers worden opgelijst. Bedrijven kunnen een beroep op hen doen als mentoren voor hun jongere werknemers. Zo kan ook de schat aan beschikbare ervaring worden gerecycleerd.

Cliché

Het cliché dat oudere werknemers geen zin hebben om te gaan werken, dat ze lui, vastgeroest en niet flexibel zijn, stellen we niet vast in onze begeleidingen. Integendeel, we zien competente, werkwillige en zeer gemotiveerde werkzoekende 50/55-plussers die echt nog iets voor de maatschappij willen betekenen.

Velen die als VIP’s naar concerten van de Rolling Stones gaan kijken, beseffen niet dat ze 50-plussers aan het bewonderen zijn. Maar de Bruces die bij hen aankloppen voor een job, bekijken ze niet met dezelfde blik.

Kijk naar de muziekwereld. Daar speelt leeftijd geen rol. De affiche van Rock Werchter is gevuld met de 50-plussers Lenny Kravitz, Bruce Springsteen, Paul McCartney. Velen die als VIP’s naar concerten van de Rolling Stones gaan kijken, beseffen niet dat ze 50-plussers aan het bewonderen zijn. Maar de Bruces die bij hen aankloppen voor een job, bekijken ze niet met dezelfde blik.

Moet er niet dringend afgestapt worden van dat klassieke beeld van oudere werknemers en moet er niet meer ingezet worden op competentiegericht denken op de arbeidsmarkt? Mag er wat meer rock-’n-roll zijn op de arbeidsmarkt?