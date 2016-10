De begroting zal het zorgsysteem niet redden

Het enige voordeel van de begroting 2017 is dat ze er is. Ze getuigt niet van visie, heeft politieke schade berokkend en volgend jaar, ik denk zo rond april, krijgen we te horen dat de rekening al niet meer klopt.

Door Luc Nijs, CEO van de investeringsmaatschappij The Talitha Group en practice professor international capital markets, banking and financial products aan de Universiteit Leiden.

Voor het zorgluik in de begroting staat dat als een paal boven water. Belanghebbende partijen kruisen nu de degens, terwijl al deze maatregelen het zorgsysteem niet zullen redden. Daarvoor zijn er teveel onbehandelde systeemfouten.

Als je post in de begroting zo groot is als die van Maggie De Block, zit zo ongeveer iedereen aan de poten van je stoel te zagen.

Ons zorgsysteem is prima, zonder excellent te zijn, flink aan de prijs, met te royale toegangspoorten en waarbij tweederden van de ziekenhuizen zelf in de lappenmand ligt. Tel daarbij op de demografische evolutie, steeds specifiekere maar ook duurdere medicijnen en het feit dat er nooit een financiële buffer is opgebouwd, en de rekening is snel gemaakt.

Nochtans waarderen we zorg samen met onderwijs het meest aan onze verzorgingsstaat. Ze zijn niet zonder reden cruciale onderdelen van wat men de ‘foundational economy’ noemt: dat wat onze beschaving waarborgt.

Maar dat onderwijs en die zorg hebben het de laatste decennia knap lastig. Zorg al helemaal, wegens de totale afwezigheid van een rendementsgedachte. Onderwijs kan je, in termen van marktwerking, nog enigszins als een investering in de toekomst zien, maar bij zorg is dat allemaal erg lastig. En dus is het een kost die we moeten minimaliseren, en in een tijd waar verplichte solidariteit onder druk staat, is het een lastig uit te leggen sector.

Minister Maggie De Block probeert ons er steeds van te overtuigen dat ze met haar scalpel en met de bijhorende chirurgische precisie ieder jaar opnieuw op het slagveld van de onderhandelingen verschijnt. Dat ze 902 miljoen moet inleveren doet me vragen stellen bij het soort scalpel dat ze gebruikt; maar ja, als je post in de begroting zo groot is als die van haar, zit zo ongeveer iedereen aan de poten van je stoel te zagen.

Niet onderhandelingsfouten maar systeemfouten maken het zorgsysteem instabiel.

Veel zorgelijker is dat de aangekondigde maatregelen zelfs niet de schijn hebben van een begin van oplossing voor de vele systeemfouten in ons zorgmodel. Professor Lieven Annemans fileerde in een opiniestuk vorige week al de problemen rond de tariefstructuur (De Tijd, 14 oktober). Maar daar houdt het niet op. Niet onderhandelingsfouten maar systeemfouten maken het zorgsysteem instabiel. Een greep:

1) Het vernauwen van de dekking in de nomenclatuur – het Riziv zal minder medicijnen en behandelingen terugbetalen - is visieloos. Medicijnen en behandelingen zijn nuttig of zijn het niet. De rest is kasboekhouden voor beginners.

2) Het verhogen van het remgeld (dit jaar op antibiotica en maagzuurremmers) is een onjuiste aanpak van een wellicht reëel probleem. Het remgeld mag niet de volgende loodzware electriciteitsfactuur en dus belastingbrief worden. Als artsen iets voorschrijven is het nodig òf niet, en dient men dààr in te grijpen - in hun voorschrijfgedrag - en niet bij de patiënt. Je moet geen geneeskundige consumptie ontraden bij de patiënt.

Marktpartij

3) De ziekenfondsen slepen ieder jaar 1 miljard euro weg voor administratieve bemiddeling. Gelet op onze inefficiënte overheid wil ik niet geschreven hebben dat die het goedkoper kan, maar mijn instinct zegt dat een marktpartij in de administratieve sector dat wel kan, en allicht met een groot verschil. Ook de procedures kunnen eenvoudiger.

4) Simplificatie van overleg- en beslissingsstructuren. De algemene raad van het Riziv lijkt een beetje op het bestuursorgaan van vele intercommunales. Teveel mensen om belangen te verdedigen en te weinig mensen met visie, kennis, moed en leiderschap.

5) Ons zorgmodel is een consumptiemodel waarbij de arts per prestatie een vergoeding ontvangt. Prijs maal volume betekent dus kassa. Beperkingen en plafonds lijken absoluut noodzakelijk, zonder de medische autonomie van de artsen aan te tasten.

Medicijnen worden duurder en ook specifieker. Ondanks een minimale poging om een kiwimodel in te voeren is er hier ook geen echte marktwerking

6) Medicijnen worden duurder en ook specifieker. Ondanks een minimale poging om een kiwimodel in te voeren is er hier ook geen echte marktwerking. Hier zou een inkoopveiling model (‘reversed auctioning’) een behoorlijke slok op de borrel kunnen schelen en meer prijsconcurrentie leggen bij de farmabedrijven. Er zijn al succesvolle voorbeelden in de wereld en ook de staat California zal op 8 november, indien goedgekeurd, met haar ‘proposal 61’ de prijsarbitrage voor medicijnen door farmabedrijven een halt toeroepen.

7) Het grootste probleem is de afwezigheid van marktwerking tussen zorgsysteem en artsen. Ook daar zou wat meer marktwerking mogen, ja zelfs een inkoopmodel. Onze artsen en specialisten zijn uiteindelijk toch vrije beroepers, en dus zijn bijvoorbeeld gegarandeerde indexeringen onbegrijpelijk.

De onderhandelingsmacht van het zorgsysteem als grote koper moet geherbalanceerd te worden richting de koper-betaler, dat is dus de staat en uiteindelijk de burger.

Systeemfouten vragen systeemoplossingen, geen gemanipuleer in de marge. De onderhandelingsmacht van het zorgsysteem als grote koper moet geherbalanceerd te worden richting de koper-betaler, dat is dus de staat en uiteindelijk de burger. Of beter: laat ze bieden op behandelingen, waarbij de overheid zich gedraagt als inkoper van zorg. De prijs zakt vanzelf, kwaliteit komt bovendrijven en we zijn ook verlost van dat gedreig met het opzeggen van de tariefakkoorden.

Ik wens minister De Block veel succes. Ik vrees evenwel dat bij ongewijzigde strategie haar boodschap dezelfde wordt als die van haar pensioencollega Daniel Bacquelaine enkele weken geleden (De Tijd, 23 september): reken niet op de overheid!