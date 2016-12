De betonstop is geen kantelpunt in de Vlaamse ruimtelijke ordening.

Leo Van Broeck, de Vlaamse bouwmeester, is opgetogen over de betonstop die door de Vlaamse regering is beslist. Hij bestempelt de nieuwe regeling als een ‘kantelmoment’. Ik ben het daar niet mee eens.

Door Luuk Boelens, hoogleraar ruimtelijke planning aan de Universiteit Gent.

Na meer dan vijf jaar van moeizame voorbereiding lijkt de Vlaamse regering deze week dan toch echt haar ontwerp van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) afgerond te hebben. Ik heb de teksten nog niet gedetailleerd mogen inzien. Maar naar verluidt mag er vanaf 2040 geen woning meer in buitengebied gebouwd worden. Met de tussenstap dat er vanaf 2025 nog slechts 3 hectare per dag buitengebied aangesneden mag worden, in plaats van de 6 hectare nu.

In totaal zou het gaan om nog zo’n 24.600 hectare bouwgrond van de 72.000 hectare die nu nog bij wet in de jaren zeventig van de afgelopen eeuw zijn vastgelegd.

Ook wordt ingezet op de belangrijkste verkeersknooppunten; het zou gaan om een ‘verkerning’ en een ‘verdichting’, aldus minister-president Geert Bourgeois. De Vlaamse Bouwmeester, Leo Van Broeck, reageert alvast opgetogen. Hij vindt dit een echt kantelmoment, waarbij hij majeure kansen ziet voor stad én platteland.

Ik begrijp niet waarom er in het buitengebied geen bouwstop kan worden opgelegd vanaf 2025 in plaats van 2040.

Maar laat ik ook mijn eigen rekenmachine er eens bij halen. Indien we de komende acht jaar nog zo’n 6 hectare bouwgrond per dag blijven aansnijden, zou dat gaan om ongeveer 17.000 hectare. Vanaf 2025 tot 2040 met 3 hectare per dag om zo’n 16.000 hectare. Dat is bij elkaar dus ongeveer 33.000 hectare en geen 24.600 hectare.

Maar zelfs als we van dat laatste getal uitgaan, en gerekend met de voorkeursdichtheid van minister van Omgeving Schauvliege - 35 woningen per hectare - is er sprake van een uitbreiding met meer dan 860.000 woningen; in het eerste geval zelfs van bijna 1,2 miljoen. Globaal genomen komt dat neer op ongeveer dezelfde vraag die destijds al in het Groenboek van het BRV werd voorzien, maar nu dan volledig in nieuw gebied.

Zelfs na 2025 zullen daar buiten de huidige voorbereide vergunningen nog meer dan 500.000 woningen bijkomen; gerekend met een gemiddelde woonbezetting van 2,2 personen per woning voor zo’n 1,1 miljoen Vlamingen. Inderdaad zal dat dan mogelijk gebeuren binnen een straal van 1 kilometer rond de verkeersknooppunten. Ik hoop dat minister Schauvliege hiermee niet elke kruising van wegen bedoelt, maar de openbaar vervoersknooppunten.

Echter, ook dan kan het mogelijk gaan om de stationsomgevingen van pakweg Zedelgem, Maria-Aalter, Beervelde, Schellebelle, Hever of Kijkuit. En al die mensen die daar gaan wonen, zullen niet allemaal de trein nemen om naar het werk te gaan. Integendeel, zelfs het aandeel van het gebruik van openbaar vervoer is in sterk op openbaar vervoer gerichte landen als Nederland minder dan 40 procent, en dan nog alleen in sterk verdichte regio’s als de Randstad (de ring van grote steden als Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht).

Files

Wat dat zal betekenen voor de oplopende files op het Vlaamse wegennet kunt u mogelijk zelf wel raden. Dit nog buiten het effect op de verharding, klimaat en verdergaande verloedering van het landschap en de ecologische kwaliteit. Het zal ook een oplopende maatschappelijke kostprijs met zich meebrengen voor de thuiszorg, de postbezorging, het openbaar vervoer, het netbeheer. Kortom, de neerwaartse spiraal van het Vlaamse land is daarmee nog lang niet tot stilstand gebracht.

Voor alle duidelijkheid, ik ben wel blij dat er nu eindelijk eens een besluit over de BRV wordt genomen. Ik ben tevreden dat de Vlaamse regering dit standpunt vooral een groen en klimaatvriendelijk gezicht wil geven. En ik ben ook blij dat de mogelijkheid van een stop voor de verdere aansnijding van het buitengebied eindelijk op de beleidsagenda staat.

Maar om dit nu zoals de Vlaamse Bouwmeester doet te typeren als een majeur kantelpunt, gaat mij echt te ver. Het kan dan best zijn dat niet direct een bouwstop in het buitengebied opgelegd kan worden vanwege lopende trajecten. Maar waarom dat ook niet kan vanaf 2025 in plaats van 2040 is mij echt niet duidelijk. Want ook eventuele planschades zijn naar mijn oordeel met slimme en elders al uitgeteste financieringsmodellen af te wentelen.

Daarnaast, en buiten dat de Vlaamse regering hiermee nu wel zeer zwaar over haar periode heen regeert - want wat zal een eventuele Vlaamse regering in 2040 besluiten? - wordt volgens mijn berekening de eertijds voorziene vraag gewoon in de bestaande woonuitbreidingsgebieden voorzien en voor het overgrote deel in den buiten.

De betonstop blijft daarmee een sigaar uit eigen doos en van een echte omwenteling is naar mijn oordeel geen sprake.