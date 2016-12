De binnenschepen staan nooit in de file

De noodkreet van de transportsector over het fileprobleem is terecht. Maar de kilometerheffing voor vrachtwagens uitbreiden naar andere voertuigen is maar een van de oplossingen. Ook het spoor en de binnenvaart kunnen een deel van het fileleed oplossen.

Door Jo De Wolf, CEO van de logistieke vastgoedgroep Montea

De Benelux is de absolute topregio voor de distributie van goederen in de rest van Europa. De havens van Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en Gent én de luchthavens van Schiphol, Zaventem, Luik en Luxemburg behoren tot onze belangrijkste economische motoren. Dat moeten we koesteren. Nederland deed dat jaren geleden al met een sterk mobiliteitsplan.

Nederland zet al jarenlang in op de waterwegen, in heel het land. Dat moet toch ook in Vlaanderen kunnen?

Als verhuurder van logistiek vastgoed zie ik elke dag hoe vrachtwagens langer onderweg zijn en transportfirma’s noodgedwongen meer trucks moeten inzetten. De transportsector slaakt terecht een noodkreet. Maar de oplossing van het fileprobleem ligt niet alleen in de uitbreiding van de kilometerheffing of in het creëren van meer baanvakken. We moeten verschillende oplossingen combineren. Want veel ‘wegen’ zijn onderbenut, met name de spoorwegen en de waterwegen.

Vlaanderen telt 1.354 km bevaarbare waterwegen. Meer dan 25.000 kilometer binnenvaartwegen verbinden de belangrijkste industriële centra in Europa. Binnenvaart is goedkoper, energiezuiniger én stipter dan wegverkeer. Een binnenschip staat nooit in de file en ondervindt nauwelijks hinder van de weersomstandigheden. Het klopt dat de binnenschepen er langer over doen dan wegtransport, maar hun reistijd is wel voorspelbaar. Bovendien zijn er voldoende schepen om aan de vraag te voldoen. Een schip met een laadvermogen van 1.200 ton vervoert evenveel als 50 vrachtwagens. Mocht de transportsector efficiënt inzetten op waterwegen, dan zouden duizenden vrachtwagens minder de baan op moeten.

Nederland zet al jaren in op de waterwegen, in heel het land. Zoiets moet toch ook kunnen in Vlaanderen? Om verschillende redenen - denk maar aan de houdbaarheidsdatum van sommige producten - kunnen we niet alle transport afleiden naar het water of het spoor. Maar enkel tol heffen of extra rijvakken lost het probleem niet op.

Veel belangrijker is dat we eindelijk de missing links - de directe problemen - op ons wegennet aanpakken, net zoals Nederland dat de afgelopen 15 jaar heeft gedaan. En dan heb ik het vooral over de ring van Antwerpen en die van Brussel, waar het verkeer bijna de hele dag stilstaat. Als we dan nog via de juiste fiscale stimuli kunnen bereiken dat zo veel mogelijk vrachtvervoer buiten de spitsuren gebeurt, zijn we slim bezig. Alleen door een doordachte combinatie van verschillende oplossingen kunnen we garanderen dat onze regio aantrekkelijk blijft voor het bedrijfsleven. Maar dat moet nu gebeuren en niet op middellange termijn.