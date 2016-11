De komst van Trump zet de Europese klok op vijf voor twaalf.

Ik zie zeker vijf gevolgen voor Europa na de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten. Elk daarvan moet Europa politiek en maatschappelijk aanzetten tot kordate actie, maar is het daartoe in staat?

Herman Daems voorzitter KULeuven

1) De Europese defensie moet versterkt worden. Donald Trump geeft duidelijk aan dat hij niet meer bereid is Navo-partners militair te helpen als ze daar geen fair bedrag voor betalen. De cijfers bewijzen dat Europa dat nu niet doet. Militair speelt het daardoor nog nauwelijks mee. Dat is niet meer houdbaar. Rusland stelt zich anders op en de Arabische wereld verandert in één groot oorlogsgebied. Dat betekent voor Europa een verhoging van de militaire uitgaven en waarschijnlijk ook van de militaire inzet.

Zijn wij daar in Europa politiek en maatschappelijk toe bereid? Willen we daar de budgetten voor vrijmaken en is de Europese Unie wel gemachtigd om een defensiebeleid te voeren? Die vragen dringen zich nu op, niet later. De geopolitieke omstandigheden laten een verdere verzwakking van de Europese veiligheid niet toe. Is het trouwens niet normaal dat een Europa met wereldwijde ambities voor vrede en veiligheid een grotere bijdrage levert aan defensie?

2) De samenhang van de Europese Unie is bedreigd. Hoe spijtig velen het ook vinden, met Trump is de tijd van de grote multilaterale vrijhandelsverdragen voorbij. Het betekent dat landen, misschien ook Europese lidstaten, in de verleiding zullen komen om ieder afzonderlijk bevoorrechte handelsposities met de VS te onderhandelen. Volgens de Europese verdragen is dat vandaag niet toegelaten. Maar wat als Trump de Europese landen uit elkaar speelt? De fundamenten van het Europese model dreigen dan te verdwijnen.

Na de brexit zullen we spoedig handelsonderhandelingen zien tussen de VS en het VK. President Obama zei nog dat het Verenigd Koninkrijk na de brexit aan het einde van de onderhandelingsrij zou komen te staan. Dat is nu helemaal niet meer zeker. Als het VK een voorkeursrelatie met de Verenigde Staten mag en kan uitbouwen, zullen andere Europese landen dat dan ook niet willen om hun handel met Amerika te beschermen en te versterken, niet multilateraal maar bilateraal?

Voor de Europese Unie is dat geen prettig vooruitzicht. Voor de VS is het een mogelijkheid om meer macht in Europa te claimen en de zwakke Europeanen aan de leiband te krijgen.

3) Zoek de oorzaken van de politieke ontevredenheid en doe er iets aan. De golf van politieke ontevredenheid waarop Trump naar de macht surfte, is geen Amerikaans fenomeen. Die ontevredenheid leeft ook hier, kijk naar de brexit. Het is nog niet uitgezocht wat de reden voor de ontevredenheid is. Ik denk dat een belangrijke factor de economische stagnatie is. De groei is in Europa te laag en niet alle sectoren profiteren ervan. Dat leidt tot de stagnatie van inkomens aan de onderkant van de middenklasse en tot het verdwijnen van kansen.

Rentebeleid

In België speelt dat nog niet volop, maar in het VK, de VS en vele Europese landen wel. Daar beseffen burgers dat een kleine hapering in de economie tot inkomens- en jobverlies kan leiden. Daarom is er een heel grote onzekerheid bij de bevolking. Het lagerentebeleid brengt geen vertrouwen, zeker niet bij de kleine spaarder. Zijn spaargeld, zijn veiligheidsnet voor nu en later, brengt niets op.

Grote delen van de bevolking hebben bovendien de indruk dat de politiek niets doet en problemen niet aanpakt. Via de media leert de kiezer dat extra problemen opduiken, zoals digitalisering en immigratie. Van beide heeft de bevolking de indruk dat die ook tot inkomens- en jobverlies zullen leiden. Kortom, om de ontevredenheid terug te dringen moet er economische groei komen. Begin de jaren dertig en de jaren tachtig van de vorige eeuw was er een gelijkaardige situatie. Recessie en stagnatie stimuleerden de opkomst van populisten en radicalen. Het is pas nadat de economie opnieuw begon te groeien dat de politiek weer in een rustiger vaarwater kwam.

Door alle verkiezingen die er de komende twee jaar aankomen in Europa is het dus zaak om snel een hogere economische groei te realiseren. Dat is voor mij een van de grootste uitdagingen van Europa.

4) Voer een ander beleid. Europa probeert economische groei te realiseren via een monetair beleid, zelfs met negatieve rentevoeten. Maar de resultaten komen heel, heel langzaam. Een ander beleid is noodzakelijk, want dit duurt veel te lang om de economische groei snel genoeg op gang te brengen. Hoe moeilijk ook voor de Duitse politici, de overheden zullen via het begrotingsbeleid weer een rol moeten spelen als stimulator van de economie. Niet door overheidsuitgaven zomaar in stand te houden of op te krikken. Dat is op lange termijn slecht beleid.

Europa moet zijn puur boekhoudkundige aanpak van de begrotingstekorten stoppen.

De stimulansen moeten komen van publieke investeringen. Niet over enkele jaren, maar nu. Dat zal leiden tot overheidstekorten, maar als de investeringen gerealiseerd zijn, zouden die uitgaven ook moeten verminderen. Daarom moet de Europese Commissie haar puur boekhoudkundige aanpak van de begrotingstekorten stoppen. Het is echt vijf voor twaalf, een ander Europees stimuleringsbeleid is nodig om groei te realiseren. Zonder groei zal de burgerlijke ontevredenheid almaar feller worden.

5) Geef de Europese Commissie een nieuwe dynamiek. Een ander economisch beleid uitwerken, meer economische groei realiseren en de Europese Unie stabiliseren, zijn grote uitdagingen. Ze leven al een tijdje in Europa. Nu moeten ze op korte termijn opgelost worden als gevolg van de verkiezing van Trump in Amerika.

Dat kan alleen maar als de Europese Commissie een nieuwe dynamiek krijgt. De Commissie heeft veel weg van een ambtelijke club. Ze beheert Europa, ze bestuurt niet. Als de Europese bestuursorganen niet snel een nieuwe dynamiek krijgen, dan zie ik echt niet in hoe de gevolgen van het aantreden van president Trump voor Europa snel opgevangen kunnen worden.