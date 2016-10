De naakte keizer van Frankfurt heeft een Duits kiezelsteentje in zijn schoen

Na het nieuws over de voorkeursbehandeling voor Deutsche Bank bij de stresstests van afgelopen zomer wordt het heel moeilijk om de Europese Centrale Bank en haar bonzen nog een morzel geloofwaardigheid toe te dichten.

Door Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom Itinera Institute en executive professor Antwerp Management School

Het meest relevante sprookje voor iedereen met een forse dosis interesse in de monetaire economie is dat van de keizer zonder kleren. Het vergde de positie van het onschuldige kind om de luchtbellen van het ernstige establishment te doorprikken. Zo’n kind hebben we ook nodig om de ballon opgeblazen door de ego’s bij de Europese Centrale Bank te laten leeglopen.

Het verspreiden van informatie waarbij de kloof tussen realiteit en fictie steeds groter wordt heeft een naam: propaganda.

ECB-voorzitter Draghi liet dit weekend weten dat zijn kristallen bol hem had verteld dat de inflatie tegen begin 2019 dicht bij 2 procent zou komen te liggen. Draghi liet ons ook nog weten dat al die tientallen miljarden die hij liet bijkopen geen zeepbellen in de markt opleveren. Bizar. Ik maakte onlangs met een collega een opsomming van gemakkelijk 30 bladzijden lang van dergelijke bellen.

Vuur

Voor wie de ernstige heren uit Frankfurt nog veel geloofwaardigheid toedichtte, komt daar nu het nieuws bij van de voorkeursbehandeling voor Deutsche Bank tijdens de stresstesten van afgelopen zomer. Terwijl de deal nog altijd niet is afgerond, mocht de Duitse mastodontbank de 3,6 miljard euro opbrengst van de verkoop van haar belang in de Chinese bank HuaXia meenemen in de stresstest. Dat contrasteert met de ECB-behandeling van andere banken. De ECB speelt hierbij met vuur, maar ja, de keizer in het sprookje besefte zelf ook niet meer dat hij naakt was.

Economen vinden het sowieso problematisch dat zowel het bankentoezicht als het monetair beleid bij de centrale bank in Frankfurt onder één dak zit. Draghi verzekert ons dat er daartussen Chinese muren lopen. Dan moeten die echter ook door zijn hoofd lopen, want hij overziet beide afdelingen.

Excuus

Centrale bankiers hebben altijd een excuus klaar als ze een privilege gunnen, zoals dat aan Deutsche Bank. Dat heet ‘regulatory forbearance’. Het houdt in dat de monetaire autoriteit om catastrofale gevolgen te vermijden een individuele bank gunsten verleent die ze andere ontzegt en verbiedt. De laatste jaren is de frequentie waarmee dit schaamlapje wordt bovengehaald dermate gestegen dat nauwelijks iemand met gezond verstand de regelgeving nog voor het volle pond ernstig neemt.

Het gevolg is echter een perceptie van complete willekeur, waardoor het geloof in eerlijke concurrentie in de banksector zwaar ondermijnd wordt. Een gelijk speelveld dat ook nog eens door de politieke overheid wordt scheefgetrokken door bevoorrechte relaties met sommige banken. In ons land wordt dat niet beter geïllustreerd dan door een belasting die banken die zich met gezond veel spaargeld financieren net afstraft. België, niet voor niets het land van Magritte.

Op die manier ondermijnen de overheden echter het goed dat ze als heilig moesten beschouwen: de integriteit van het financiële systeem. Minstens de centrale bank zou nochtans beter moeten weten. De voorganger van de ECB als toezichthouder was de Europese Bankenautoriteit. Die had door haar ongelooflijke laksheid, waarbij zelfs het surrealistische Dexia glansrijk uit de stresstests kwam, zichzelf echter compleet ongeloofwaardig gemaakt. Het is ook de reden dat het toezicht nu bij de ECB zit, met alle potentiële belangenconflicten als gevolg. Waarom zou je stresstests uitvoeren, als weinigen met gezond verstand ze nog ernstig nemen?

Bankenunie

Elk tijdvak wordt gekenmerkt door een aantal onaangename waarheden waar iedereen de ogen voor sluit. Voor wie voorbij de waan van de dag kijkt, komt het er net op aan deze onaangename waarheden identificeren. Sinds de financiële crisis is de zogenaamde Bankenunie ongetwijfeld één van de belangrijkste. Het Europees establishment heeft er de mond van vol, als één van zijn grote verwezenlijkingen.

In theorie bestaat die unie uit een drieluik: Europees bankentoezicht, een Europees resolutiekader om banken ordelijk af te wikkelen in geval van meltdown en een Europese depositogarantie. In de praktijk stellen deze luiken, in volgorde van opsomming, steeds minder voor.

Het geval Deutsche Bank is een joekel van een kiezelsteentje. Het herinnert iedereen die zijn ogen niet zo hard mogelijk toeknijpt aan het steeds verder uiteenwijken van werkelijkheid en fictie.