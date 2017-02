De overheid moet optreden tegen salafistische missionering

Het antiterreurorgaan OCAD waarschuwt voor een salafistisch missioneringsapparaat dat vanuit het buitenland wordt gefinancierd en in ons land zeer actief is als vehikel tegen de Europese waarden en normen. Dat geeft dit publiek geheim een status waar autoriteiten niet langer naast kunnen kijken.

Door Leo Neels, algemeen directeur van de denktank Itinera. Co-auteur van ‘De Verlichting uit Evenwicht? Over waarden en normen, vrijheid van ­meningsuiting en dominante religies’

De moderne democratische rechtsstaat rust op ‘waarden en normen’, waarvan de fundamenten werden gelegd door de denkers en filosofen van de verlichting. De kern is dat alle mensen gelijk zijn. De plaats van de macht is leeg: privileges zoals erfelijkheid of religieuze roeping kunnen machtsuitoefening niet meer legitimeren. En mensen genieten universele rechten en vrijheden. Dat staat in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens uit 1950. Universeel, inderdaad, maar Saoedi-Arabië weigerde toen die verklaring te ondertekenen. Dat is geen vrijblijvende vaststelling.

Wij beschouwen de universele mensenrechten als vanzelfsprekend. We vergeten dat hun handhaving voortdurend collectief onderhoud vergt.

België was traditioneel een voorloper in fundamentele rechten en vrijheden, met zijn grondwet van 7 februari 1831. Die kregen steeds meer betekenis en inhoud en werden later ook nog aangevuld. Dat kan de indruk wekken dat dit de norm is in de wereld, maar dat is geenszins het geval. Volgens de ngo Freedom House leeft vandaag slechts 14 procent van de wereldbevolking in staten die enigszins behoorlijk de fundamentele mensenrechten respecteren, en daalt dat aandeel gestaag.

We moeten dus beseffen dat we voor die rechten moeten opkomen. Dat doen we weinig of niet, we beschouwen ze als vanzelfsprekend of verworven, en we vergeten dat hun handhaving voortdurend collectief onderhoud vergt. De kern van dat onderhoud is goed burgerschap, beleden door àlle burgers en gerespecteerd door al wie van ver of van nabij bij machtsuitoefening betrokken is. Dat is de morele draagwijdte van de oproep van OCAD-voorzitter Paul Van Tigchelt.

Goede aanpak

Democratische rechtsstaten konden veel maatschappelijke problemen absorberen, maar de moeilijkste liggen nog voor ons. Multidiversiteit confronteert ons met vragen waarvoor we nog geen goede aanpak hebben, en dat is zeker zo bij budgetschaarste en economische laagconjunctuur. In 2014 publiceerde de onafhankelijke denktank Itinera een boek over het mislukte migratie- en integratiebeleid, maar het beleid wordt nog steeds te veel gestuurd door voldongen feiten, zoals de toestroom van vluchtelingen na de drama’s in het Midden-Oosten.

Wij hopen dat de grote meerderheid van traditionele en nieuwe Belgen die rechten en vrijheden respecteert. Maar een ongemakkelijke werkelijkheid is dat ze op ons grondgebied worden bestreden om ze te doen verdwijnen. Dat bedreigt onze waarden en normen, én het fundament van onze welvaart.

Wij erkennen een ruime vrijheid van godsdienst. Dat is vrijheid van àlle godsdiensten en het vergt neutraliteit van de staat. We noemen dat de scheiding van kerk en staat. Religieus gezag is ondergeschikt aan het wettelijk gezag. Godsdienst is geen rechtsbron. Scheiding van kerk en staat is ook scheiding van kerk en buitenlandse staat. De acties die het antiterreurorgaan OCAD beschrijft, staan daar haaks op. We kennen dat publiek geheim al langer, maar dat het nu eindelijk is uitgeroepen tot een belangrijke bedreiging voor onze waarden in instituties noopt tot actie.

Buitenlandse staat

Voorstellen tot wijziging van onze wettelijke en grondwettelijke structuur zijn legitiem, maar enkel op twee voorwaarden. Ze moeten met legale en democratische middelen worden verdedigd. Als dat geschiedt onder het valse voorwendsel van godsdienstvrijheid en door inmenging van een buitenlandse staat, beantwoorden die middelen niet aan deze voorwaarde.

De tweede voorwaarde is dat de nagestreefde verandering verenigbaar moet zijn met de democratische waarden en normen. Ook aan die voorwaarde is niet voldaan. In een Turkse zaak (Refah Partisi, 13 februari 2003) heeft het Hof voor de Rechten van de Mens unaniem geoordeeld dat een staat verenigingen die die voorwaarden miskennen terecht buiten de wet stelt en ontbindt. Dat zijn geen vrije, maar onbeschermde ‘meningsuitingen’.

Verenigingen of instanties, moskeeën of niet, die handelen op instigatie van Saoedi-Arabië (of andere landen), met de oogmerken zoals door OCAD aangegeven, stellen zich buiten de wet. Dat vraagt om actie van onze verantwoordelijke overheden. Dat is geen opheffing of vermindering van universele rechten, maar de handhaving van goed burgerschap en bescherming tegen misbruik van rechten. Alleen zo kunnen universele rechten, als kernwaarde van onze waarden en normen, overleven.