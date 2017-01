De relatie tussen Europa en de VS reikt verder dan 140 tekens.

Hij werd weggezet als een clown. En toch legde Donald Trump gisteren de eed af als 45ste president van de Verenigde Staten. Wat betekent dat nu voor ons? En hoe gaan we ermee om?

Pieter De Crem Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel (CD&V)

Sinds de Tweede Wereldoorlog leven we, zeker in Europa, onder de Pax Americana. De VS garandeerden onze veiligheid en zetten hun schouders onder stabiele economische instellingen. Die ‘Amerikaanse vrede’ bracht decennialang stabiliteit en welvaart. En ondanks het relatieve machtsverlies van de VS en de opkomst van spelers als China en India is die rol volgens mij nog niet uitgespeeld. Ook niet onder president Trump.

Ik pleit er trouwens voor de verkiezing van Trump in het juiste perspectief te plaatsen. Overreageren op elke tweet helpt ons niet vooruit. De VS zijn een volwassen democratie. Dat houdt in dat we de uitslag van de verkiezingen respecteren, hoe ongebruikelijk sommige uitspraken van de nieuwe president ook mogen zijn of hoe verrassend de uitslag ook lijkt als we die door de bril van onze eurocentrische media bekijken. Hoe we het ook draaien of keren, we zullen de komende jaren zaken moeten doen met Trump.

Eerst en vooral blijven Europa - en bij uitbreiding België - en de VS economisch op elkaar aangewezen. Tijdens een handelsmissie in december in Texas kon ik vaststellen hoe sterk die dynamiek blijft. België is de tiende investeerder aan de andere kant van de oceaan: onze bedrijven stellen er elke dag meer dan 160.000 mensen tewerk. Aangezien Trump binnenlandse jobcreatie als grootste prioriteit vooropstelt, zal hij Europese en Belgische investeerders nodig hebben.

Omgekeerd hebben wij er alle belang bij de economische banden met de VS aan te halen. Ze zijn onze vijfde handelspartner. En hoewel we zeker ook moeten inzetten op de groeilanden, zullen de VS nog geruime tijd onze belangrijkste exportmarkt buiten de EU blijven.

Strategisch doel

Om die structurele redenen blijf ik ervan overtuigd dat een trans-Atlantisch handelsakkoord - TTIP of iets anders - op termijn noodzakelijk blijft. Als een economische NAVO, om de woorden van Hillary Clinton te gebruiken, die de band tussen Europa en de VS verder moet verankeren in een onzekere wereld. Want zo’n handelsakkoord is in de eerste plaats natuurlijk goed voor onze economie en jobs, maar het dient ook een strategisch doel.

Het streven naar een volwaardige Europese defensie is een nobel doel, dat ik als minister van Defensie altijd actief heb ondersteund. In het licht van de hernieuwde dreiging uit Rusland en de keten van instabiliteit aan de overkant van de Middellandse Zee heeft iedereen nu de mond vol van een Europees veiligheidsbeleid. Maar we moeten helaas vaststellen dat de feiten achterblijven bij de politieke intenties. Amper vier Europese landen halen de 2 procentnorm voor defensie-uitgaven. En een van de twee Europese landen die autonoom militaire operaties kunnen opzetten, maakt zich op om de Unie te verlaten.

Dat brengt ons weer bij de NAVO, die naast de uitbouw van een Europese defensiepoot een onontbeerlijke pilaar van ons veiligheidsbeleid blijft. Tijdens zijn hoorzitting in het Congres bevestigde de Amerikaanse nieuwe minister van Defensie, Jim Mattis, het Amerikaanse geloof in de organisatie.

Hoewel we op het vlak van militaire operaties de jongste tien jaar meer dan ons deel hebben gedaan, hoort ons land budgettair bij de slechtste leerlingen. Het recente verleden heeft geleerd dat we ons geen internationale improvisatie kunnen veroorloven. Een klein of middelgroot land als België heeft er diplomatiek alles bij te winnen om een betrouwbare partner te zijn.

Het is van belang dat we ons blijven inschrijven in de trans-Atlantische veiligheidsarchitectuur.

Het is dus van belang dat we ons blijven inschrijven in de trans-Atlantische veiligheidsarchitectuur. Als de VS ruim 72 procent van alle NAVO-uitgaven voor hun rekening nemen, moeten wij - Europeanen en Belgen - kunnen aantonen dat die organisatie werkt en dat we onze verantwoordelijkheden ernstig nemen. Dan zal ook Washington ons ernstig nemen. Anders dreigen we het kind van de rekening te worden in de meer transactionele benadering van de nieuwe president.

De VS en ons land zijn historische trouwe partners. Op een moment dat we aan de Europese buitengrenzen met toenemende instabiliteit worden geconfronteerd, hebben we er alle belang bij dat zo te houden. Die historische relatie overstijgt de individuen die ze belichamen. En ze reikt verder dan 140 tekens.