De rijken laten betalen? Zo simpel is het niet

‘Laat de rijken het welzijn betalen!’ Zelfs de luidste roepers weten dat die kreet simplistisch is. Toch is hij moeilijk te weerleggen. Vaak komt men niet verder dan: ‘Belast je vermogen, dan vlucht het weg.’ Dat kan beter.

Door Herman Daems, voorzitter KU Leuven

Bij vermogensongelijkheid denkt iedereen aan mensen die rijk of arm zíjn, en dus meer of minder hebben dan anderen. Dat is niet helemaal juist. Vermogensongelijkheid komt ook doordat mensen rijk of arm wórden. Ongelijkheid is niet statisch: rijk of arm zijn. Het is ook dynamisch: rijk of arm worden. Het beleidsdebat gaat te veel over het zijn, en te weinig over het worden.

Rijk zíjn en wórden dragen bij tot ver mogensongelijkheid, maar die ongelijkheid ondoordacht weg - belasten is schadelijk.

De vermogensongelijkheid, in België bij de laagste ter wereld, stijgt elk jaar licht. Dat geeft de indruk dat wie veel heeft al jaren rijk is, en dat wie weinig heeft al jaren arm is. Dat laatste klopt, het eerste veel minder. Als sommigen rijk blijven terwijl anderen arm worden, zal de ongelijkheid stijgen. Maar het kan ook omgekeerd: sommigen worden rijk of rijker, anderen blijven arm.

Als ongelijkheid vooral komt van rijk zíjn, dan is het logisch dat de rijken in België nog meer zouden bijdragen dan ze nu al doen via dividendbelastingen en andere vermogensbelastingen. Komt de ongelijkheid van rijk wórden, dan ligt die conclusie minder voor de hand.

Internetgolf

De stabiele vermogensongelijkheid suggereert dat de rijken van vandaag nog dezelfden zijn als die van vijftig of honderd jaar geleden. Dat klopt maar gedeeltelijk. Er zijn vandaag uitzonderlijk veel nieuwe rijken. Veel vroegere rijken zijn verdwenen. De geschiedenis leert dat nieuwe rijken opstaan bij technologische of maatschappelijke revoluties: het einde van de 19de eeuw, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1990, de snelle economische groei in China, de internetgolf.

De rijkenlijst illustreert dat er ook bij de vermogenden winnaars en verliezers zijn. Velen op de lijst zijn recentelijk rijk geworden, zoals Bill Gates (Microsoft), Warren Buffett (Berkshire Hathaway), Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook), Carlos Slim (Mexicaanse telecom), Larry Page en Sergey Brin (Google). Volgens het zakenblad Business Insider gaat het niet om rijk geboren ondernemers, wel om mensen die hun rijkdom op eigen kracht hebben vergaard. Ook in Vlaanderen zie je dat.

Een kwart van de top werd rijk dankzij de commercialisering van nieuwe technologie. Bijna allemaal zijn ze rijk door ondernemen en investeren. Daarvoor namen ze grote risico’s, niet met eigen geld, ze moesten anderen overtuigen mee te investeren. Ze waren wel verantwoordelijk. Een mislukking betekende de totale ondergang. Vlaanderen biedt een aantal pijnlijke voorbeelden.

In de slipstream

In de slipstream van die rijk geworden ondernemers vonden duizenden mensen een baan. Is ooit al eens berekend hoeveel belastingen en bijdragen de werknemers en de klanten van Microsoft, Facebook of Amazon wereldwijd hebben betaald? En hoeveel belastingen op omzet en import werden geïnd?

Dat zal wel een aardig bedrag zijn. Zeker, de winstbelastingen waren niet hoog, omdat weinig winst werd gemaakt en veel werd geïnvesteerd of omdat fiscaal werd geoptimaliseerd, zoals Google deed. Maar hoe zouden de jobmarkt, onze manier van leven en de overheidsfinanciën eruitzien als die ondernemers niet hadden gedaan wat ze hebben gedaan?

Had de overheid hier meer uit kunnen halen? Zeker! Als ze de fiscale vluchtwegen had afgesloten, had de maatschappij meer kunnen profiteren van het initiatief van die ondernemers. Dat zou slim zijn van de maatschappij. Maar is het ook slim om de vermogensongelijkheid van het rijker wórden volledig weg te belasten? Als we ondernemers afremmen, gaat de maatschappij dan vooruit of achteruit?

Toch is dit verhaal onvolledig. Er worden ook mensen rijk omdat ze misbruik maken van monopolies en corruptie. The Economist noemt ze ‘cronies’. Wereldwijd veroorzaken ze ongelijkheid. Maar in het Westen wordt de vermogensongelijkheid er weinig door bepaald. Niet zo in Rusland, Afrika of Azië, waar ‘crony capitalism’ belangrijk is.

In de subtop van de rijken zitten ook sporters en entertainers. Zij verdienen het natuurlijk ook rijk te worden. Ze hebben hun rijkdom te danken aan hun uitzonderlijke talent, maar ook aan het internet. Vroeger waren voetballers lokale beroemdheden, nu zijn het BW’s, bekende wereldburgers. Ze werden superrijk van reclame-inkomsten en omdat hun exploten wereldwijd te genieten zijn.

Deze subtoppers hebben meestal een kleinere slipstream. Ze creëren wel enkele jobs en krijgen veel publieke belangstelling. Maar of de overheidsfinanciën daar veel aan hebben, valt te betwijfelen, vooral wegens fiscale ontwijking.

Meer nuancering

Wat toont dit allemaal aan? Dat het proces van rijk worden positieve, negatieve en soms neutrale gevolgen heeft voor de economie. Het is in elk geval complex. Extra fiscale maatregelen op de vermogensongelijkheid leggen, zal soms geen gevolgen hebben en kan in andere gevallen desastreus zijn voor de economische vernieuwing. Er is zeker meer nuancering nodig in het publieke debat.

Ook bij diegenen die rijk zíjn, zijn de effecten complex. Sommigen gebruiken hun vermogen niet echt en hebben amper toegevoegde waarde. Anderen investeren geduldig, vooral in België. Zo kunnen bedrijven groeien en banen creëren.

Er moet meer aandacht komen voor hoe vermogen is ontstaan en hoe het wordt gebruikt.

Dit alles toont ook aan dat eenvoudige slagzinnen niet werken. Rijk worden en rijk zijn dragen bij tot vermogensongelijkheid, maar die ongelijkheid ondoordacht wegbelasten brengt schade toe. Er is een doordachtere en eenvoudigere manier van belasten nodig.

Er moet meer aandacht komen voor hoe vermogen is ontstaan en hoe het wordt gebruikt. Misschien moet het heffen van belastingen ook over een langere termijn worden bekeken. En niet over een korte termijn, zoals nu te vaak het geval is.