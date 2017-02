De vraag van Proximus-CEO Dominique Leroy is niet abnormaal.

De overheid wil niet ingaan op de vraag van Proximus-baas Dominique Leroy om een langetermijnbonus. Hoe terecht is dat?

Xavier Baeten professor management practice aan de Vlerick Business School

Dominique Leroy, de CEO van de telecomoperator Proximus, wil graag een langetermijnbonus, las ik deze week in De Tijd. Maar haar meerderheidsaandeelhouder, de Belgische overheid, gaat niet akkoord, tenzij Leroy op andere onderdelen van haar beloning zou inleveren.

Laat me de zaken even in perspectief stellen. Uit het Proximus-remuneratierapport blijkt dat Leroy in 2015 (recentste gegevens) een vast salaris van 500.000 euro en een bonus van 118.950 euro heeft gekregen. Dat komt op 618.950 euro. Is dat veel of weinig? Alles is relatief.

Om de vraag te beantwoorden kijk ik eerst naar wat andere bedrijven uit dezelfde ‘liga’ hun CEO betalen. Onderzoek van Vlerick Business School leert dat het vaste salaris (mediaan) van Bel20-toplui 710.000 euro bedraagt, en het variabele salaris 422.000 euro. Dat is duidelijk meer dan wat Leroy verdient.

Bovendien krijgt 65 procent van de Bel20-toppers een aandelengerelateerde beloning (aandelenopties of performance shares), die door de band genomen 910.000 euro bedraagt. Leroy heeft daar geen recht op, vooral omdat het door de overheid ingestelde loonplafond er geen ruimte voor laat.

Maak je een internationale vergelijking, dan merk je dat CEO’s van bedrijven van een vergelijkbare grootte als Proximus in Nederland 2,1 miljoen euro, in Frankrijk 2,3 miljoen en in het Verenigd Koninkrijk zelfs 3,6 miljoen verdienen. Drie- tot vijfmaal zoveel als Leroy.

Vervolgens heb ik ook even binnen Proximus gekeken. Als je enkel rekening houdt met het vaste salaris en de bonus, dan leert het remuneratierapport dat de zeven directieleden samen 4.208.593 euro verdienden. Samen, omdat in België alleen de CEO zijn salaris individueel bekend moet maken, althans in beursgenoteerde bedrijven. Het levert een gemiddelde van 601.227 euro op, verbazend dicht bij de 618.950 euro van Leroy. Daarenboven hebben Leroys collega’s recht op een aandelengerelateerde beloning, en zij dus (nog?) niet.

Algemeen hebben mensen - en dus ook CEO’s - een sterk recht vaardigheids gevoel, niet het minst over hun verloning.

Dat doet me besluiten dat de vraag van Leroy niet abnormaal en zelfs verdedigbaar is. Over het algemeen hebben mensen - en dus ook CEO’s - een sterk rechtvaardigheidsgevoel, niet het minst over hun remuneratie. Daarover is in de jaren zestig zelfs een theorie ontwikkeld. De ‘equity theory’ stelt dat mensen hun inspanningen, prestaties en verantwoordelijkheden (input) uitzetten tegenover hun remuneratie (output), die vergelijken met die van anderen - binnen en buiten de organisatie - en daaruit al dan niet een rechtvaardigheidsgevoel halen. In het geval van Leroy zou een onrechtvaardigheidsgevoel niet onwaarschijnlijk zijn.

Is de overheid als aandeelhouder dan zo onredelijk? De berekeningen hierboven tonen aan dat ze voor Proximus wel bijzonder streng optreedt, althans in vergelijking tot de heersende marktpraktijk. Maar het verschil met private aandeelhouders is dat die laatsten meer belang hechten aan de marktconformiteit van het salaris van hun topmensen. ‘If you pay peanuts, you get monkeys’, is het adagio. Bovendien zijn bestuurders in dit opzicht risico-avers en nemen ze liever niet het risico om hun CEO onder de markt te betalen, op het gevaar af een goede CEO te verliezen.

De overheid moet een stuk meer rekening houden met de maatschappelijke aanvaardbaarheid van de salarissen die ze aan haar topmanagers uitkeert. Dat leren ook de politici zelf dezer dagen. In dat opzicht wil ik besluiten met een quote uit ‘Bovenbazen en de scheefgroei van hun beloning’, een boek van Hein Haenen en Camiel Selker. ‘Je kunt in je ivoren toren blijven zitten en doen of er niets aan de hand is, maar de beloningspraktijk en het maatschappelijk oordeel daarover lopen uit elkaar. Je zult iets moeten doen om die werelden bij elkaar te brengen.’

Maar laat Leroy, door velen geroemd als een prima CEO, daar niet helemaal alleen voor opdraaien. Dat zou oneerlijk zijn.