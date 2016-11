De wereldeconomie staat onder druk van de politieke onzekerheid.

Vermogensbeheerders zien twee grote staartrisico’s voor de wereldeconomie: Europese desintegratie en ‘president’ Donald Trump.

Andy Langenkamp politiek analist bij ECR Research

Populisme en extremisme zijn niet zozeer een ontsporing van westerse cultuur en democratie maar meer het natuurlijk product ervan, meent de Nederlandse schrijver Bas Heijne. Ziekteverschijnselen in tijden van angst, onzekerheid en crisis.

In zulke tijden verkeren we nu. De onderste sociale lagen zijn teleurgesteld, boos en gefrustreerd. De laag daarboven is niet zozeer kwaad en gedesillusioneerd, maar bang dat je zomaar kan afglijden op de sociale ladder als gevolg van globalisering en andere trends.

Politici zijn veelal veredelde technocraten, aangezien vanaf de jaren negentig liberale en sociaaldemocratische partijen weinig meer van elkaar verschilden: privatiseringen, vrijhandel en marktwerking domineerden. Rationalisme verwerd tot het hoogste goed. Daarmee verdwenen twee bouwstenen voor een gezonde democratie: sociale rechtvaardigheid en emotionele aantrekkingskracht.

Vanwege doorgeslagen rationalisme en marktdenken ontging leiders ook de gevaarlijke kant van democratie. Jan Jaap de Ruiter heeft het in navolging van de Franse filosoof Lefort over democratie als samenleving vol diversiteit en veelvormigheid. Als democratie de veelkleurigheid niet meer aan kan, kruipt het spook van het totalitarisme uit haar boezem.

Identiteitsverlies

Mensen verlangen naar een wereld die ogenschijnlijk weer overzichtelijk en simpel is en (de illusie van) zelfbeschikking geeft. De huidige maatschappij frustreert velen, omdat alle mogelijkheden aanwezig lijken om individuele verlangens te uiten en vervullen, maar tegelijk heeft onder meer de globalisering bijgedragen aan verlies van identiteit en autonomie.

Het verlangen naar overzicht en zelfbeschikking wordt vaak vergezeld door een hang naar de uniforme samenleving van weleer, gekenmerkt door (vermeende) samenhorigheid, solidariteit en culturele verbondenheid.

Die verlangens worden weerspiegeld in successen van Marine Le Pen, Geert Wilders en Frauke Petry en door de regeringsdeelname van door anti-immigratiegevoelens en/of euroscepsis gedreven populistische partijen in Polen, Zwitserland, Finland, Letland, Noorwegen, Slowakije en Litouwen.

Met zoveel naar binnen gekeerde landen hoeft het niet de verbazen dat Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, verzuchtte: ‘Nooit eerder heb ik zo weinig gemeenschappelijke grond gezien tussen onze lidstaten, en zo weinig gebieden waarin ze overeenkomen om samen te werken.’ Juncker daagde regeringsleiders uit met drie redenen te komen waarom de EU nodig is. Een medewerker voegde eraan toe: ‘In sommige gevallen zou één reden al prettig zijn.’

In de VS laten Trumps succes en de afkeer van Clinton zien dat ook de VS met bovengenoemde trends kampen. Trump is nog steeds niet afgeschreven. Daarbij geholpen door anti-elite-sentiment, blunders van de Clinton-campagne en het feit dat een grote Amerikaanse meerderheid Clinton niet mag en niet vertrouwt.

Desondanks heeft Clinton nog steeds de meeste kans gezien haar makkelijker electorale uitgangspositie: 242 van de 538 kiesmannen die uiteindelijk de president kiezen kunnen als zeker Democratisch bestempeld worden, tegenover 102 Republikeins. Daarnaast geniet Clinton de steun van het hele Democratische establishment, waar Trump het met Republikeinse B-garnituur moet doen. Bovendien heeft Clinton veel grotere regionale campagnestructuren opgebouwd en beschikt ze over aanzienlijk meer campagnegeld.

Maar ook Clinton zal bij winst minder de wereldhandel stimuleren dan Obama. Clinton plaatst onder druk van de linkervleugel van haar partij en achterban vraagtekens bij TTIP en TPP, de beoogde handelsverdragen met Europa en met de regio rond de Stille Oceaan.

In de VS en Europa is de kapitalistische democratie op een kruispunt beland. Het democratische proces leidt bij goed functioneren kritiek en afwijzing in goede banen en zorgt voor een soepele, vreedzame machtsoverdracht. Compromissen en omgang met en respect voor verschillen vormen de fundamenten.

Politieke compro missen worden niet beschouwd als wijs heid en vooruit-gang, maar als zwaktebod en gebrek aan ideologie.

Die basis erodeert, omdat kiezers het gevoel hebben dat het politieke systeem en de leiders niet meer de meeste kansen en welvaart bieden aan de grootst mogelijke groep. Compromissen worden niet beschouwd als wijsheid en vooruitgang, maar als zwaktebod en gebrek aan ideologie. Dat bemoeilijkt hervormingen, omdat politici weinig water bij de wijn doen uit angst voor electorale repercussies.

Rode seinen

Daarbij komt dat de Amerikanen en de Europeanen met een relatieve achteruitgang tegenover de opkomende machten kampen. Dat belooft niet veel goeds, gezien imperiums zelden goedschiks plaatsmaken. Ze storten in elkaar door overweldigende nederlagen (Duitsland, Japan), binnenlandse implosie (China) of krampachtig vasthouden aan imperiale restanten (Frankrijk en Groot-Brittannië).

Mondiale economische groei was in het verleden vooral te danken aan bepaalde rijken of blokken. In de 19de eeuw zetten de Britten de turbo op groei en handel, gevolgd door de VS na de Tweede Wereldoorlog. Olielanden deden het in de jaren zeventig en Japan een decennium later. In de jaren negentig en de jaren erna trokken Centraal- en Oost-Europa en China de economische kar in een systeem onderschreven door Washington.

Vanuit Europa en de VS komt voorlopig geen grootschalige groei-impuls. Zie alleen al de halvering van de groeiprognose voor Groot-Brittannië door het IMF wegens brexitperikelen. Samen met oranje en rode politieke seinen in andere delen van de wereld heb ik geen hoge verwachtingen van de wereldeconomie de komende tijd. Extra zorgwekkend is dat de financiële markten de politieke risico’s amper hebben ingeprijsd.