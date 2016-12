De werkgevers zitten met een fiscaal gevangenisdilemma

De verzamelde werkgevers bedoelen het wellicht niet zo, maar met hun pleidooi voor een lagere vennootschapsbelasting - in elk land apart, ook bij ons - ondermijnen ze de Europese welvaartsstaten.

Door Jan Cornillie, directeur sp.a-studiedienst. Auteur van 'Zonder links geen toekomst voor Europa. Naar een Europese Unie van Welvaartsstaten’ (2016)

Na de brexit en de verkiezing van Donald Trump tot Amerikaans president dreigt een race to the bottom op het vlak van de vennootschapsbelasting. De factuur daarvan zal worden verhaald op de bevolking. Ook in Europa dreigen vooral multinationals de winnaars te worden van de anti-establishmentgolf.

Is het dat wat Voka, het VBO en co willen? Het is een perfecte illustratie van het gevangenisdilemma. Elk land probeert een ander de loef af te steken met een lager tarief. Maar uiteindelijk zijn alle landen én hun werkgevers slechter af.

Als ze écht iets nuttigs willen doen, pleiten ze daarentegen voor een geharmoniseerde EU- vennootschapsbelasting en vragen ze de overheid om met de opbrengst investeringen te financieren.

Stimulans

Toegegeven, het verhaal achter de verlaging van de vennootschapsbelasting klinkt goed. Verlaag die en door de extra stimulans zullen ondernemers investeren en jobs creëren. Maar die redenering gaat voorbij aan drie simpele feiten.

Ten eerste gaat het bruto exploitatieoverschot (het bruto inkomen van de ondernemingen en de zelfstandigen) sinds 2013 in stijgende lijn. Meer nog, hun overschot zal straks wellicht het hoogste zijn van de voorbije tien jaar. Er is dus geen probleem van een laag bedrijfsinkomen dat we fiscaal moeten compenseren.

Bovendien is de investeringsquote van de ondernemingen en de zelfstandigen momenteel stabiel op 15 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Ook daar zitten we weer op het gemiddelde van de voorbije tien jaar.

Meer nog, de Belgische ondernemingen (zonder de banken) zitten op een berg cash van 112 miljard euro die ze niet geïnvesteerd lijken te krijgen.

Kortom, de Belgische ondernemingen hebben geen tekort aan winst noch aan geld om te investeren. Als je meer jobs wil, is het beter de belasting op werk te verlagen.

Europese glijbaan

‘We moeten de vennootschapsbelasting verlagen, want andere Europese landen zullen dat ook doen’, lijkt de belangrijkste reden voor het ongeduld van de verzamelde werkgevers.

In tegenstelling tot wat in de meeste andere Europese landen het geval is, liggen de opbrengsten van de vennootschapsbelasting in België al weer op het niveau van voor de crisis.

Men vergeet al te makkelijk dat bijna 10 procent van de inkomsten uit de vennootschapsbelasting in de geïndustrialiseerde landen verloren gaat omdat multinationals met hun winsten schuiven.

De werkgevers mikken nu op dat Europese gemiddelde en dat gemiddelde daalt de hele tijd. Zo is het gemiddelde tarief in de EU de voorbije 10 jaar gedaald van 25 naar 22 procent.

Gezinnen

De neerwaartse tendens is duidelijk. Dat is goed voor de bedrijven op korte termijn, maar op langere termijn slecht voor de Europese economie. Want wat de vennootschappen niet betalen aan belastingen, zullen de gezinnen in hun plaats betalen. De Europese economie kwakkelt precies door een gebrek aan binnenlandse vraag.

Het verschil tussen wat kleine en grote ondernemingen écht betalen, is te groot. En de dynamiek is te ondoorzichtig.

Om te ontsnappen aan de race to the bottom stel ik in mijn boek over de Europese Unie van Welvaartsstaten voor om de vennootschapsbelasting op Europees niveau te harmoniseren en de achterpoortjes te sluiten.

Is er dan niets nodig of mogelijk? Natuurlijk wel. Er is ruimte voor een hervorming in België. Er is nood aan een hervorming die de eenvoud en de eerlijkheid van de vennootschapsbelasting herstelt. Het verschil tussen wat kleine en grote ondernemingen écht betalen, is te groot. En de dynamiek is te ondoorzichtig.

Subsidies

Zo zijn de subsidies voor bedrijven in België vandaag even hoog als de opbrengst van de vennootschapsbelasting. Maar over die subsidies - de sterkst stijgende post op de begroting in de voorbije tien jaar - heb ik nog niemand horen klagen.

We moeten alle belastingen die de ondernemingen betalen en alle subsidies die ze krijgen - kortingen of vrijstellingen - betrekken bij de hervorming. Dus ook die op werk en die op vermogen.

Een ernstige hervorming kan alleen slagen mits aan twee voorwaarden voldaan wordt. We moeten alle belastingen die de ondernemingen betalen en alle subsidies die ze krijgen - kortingen of vrijstellingen - betrekken bij de hervorming. Dus ook die op werk en die op vermogen.

En we moeten een duidelijke doelstelling voor ogen hebben. De hervorming van de vennootschapsbelasting is nodig omwille van de fairness. Om dezelfde reden moeten we vermijden dat elk land in de EU het andere de loef afsteekt met een nog lagere vennootschapsbelasting.