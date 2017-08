Detachering is meer dan alleen sociale dumping

De discussie over detachering laaide op na het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan Oostenrijk, Roemenië en Bulgarije. Het debat heeft baat bij een bredere benadering en discussie. Detachering is meer dan alleen maar sociale dumping.

Als een werknemer door zijn werkgever naar het buitenland wordt gestuurd om er voor een bepaalde tijd te werken, wordt hij gedetacheerd. Ook een zelfstandige kan zichzelf detacheren. De gedetacheerde blijft onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel van het land van herkomst en dus niet aan het stelsel van het land waarnaar men gedetacheerd wordt. Dat principe zit vervat in de Europese socialezekerheidsverordening. Daarnaast moet een ‘harde kern’ aan loon- en arbeidsvoorwaarden, waaronder het minimumloon, nageleefd worden van het land waarnaar men gedetacheerd wordt. Deze bepalingen staan in de detacheringsrichtlijn.

Detachering is goed voor 0,4 procent van de totale tewerkstelling in de EU. Toch blijken sommige ‘ontvangende’ landen en sectoren een veel grotere impact te ervaren. Zo maakt het aantal personen die naar België worden gedetacheerd 4,5 procent van de totale tewerkstelling in België uit. Voor de Belgische bouwsector bedraagt is dat zelfs 30 procent. Voor Frankrijk, waar detachering goed is voor ongeveer 1 procent van de totale tewerkstelling, is de relatieve impact veel lager. Het maakt de prominente rol van Frankrijk in de discussie over detachering des te opvallender.

Het publieke en politieke debat linkt detachering vaak aan sociale dumping, sociale fraude en verdringing van de binnenlandse jobs. De perceptie is eerder negatief, wat maakt dat de roep naar aanpassingen, door in hoofdzaak de landen die veel gedetacheerde personen ontvangen, groot is. In dat opzicht pakt het voorstel van de Europese Commissie om de detacheringsrichtlijn te herzien een aantal bekommernissen aan. Het voorstel werd in maart 2016 gelanceerd onder de slagzin ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats’. Tot op vandaag werd geen politiek akkoord bereikt. Maar een focus op uitsluitend de herziening van de detacheringsrichtlijn zou te eng zijn. Er werden immers nog twee andere voorstellen tot herziening van Europese wetgeving gelanceerd met een directe impact op detachering.

Ten eerste werd eind 2016 een revisie van de Europese socialezekerheidsverordening gelanceerd. Maar de inhoudelijke discussie ervan moet nog volop van start gaan. Ten tweede werd in mei 2017 specifiek voor de transportsector een voorstel tot wijziging van enkele Europese bepalingen voorgesteld die evenzeer implicaties hebben op detachering.

Tot slot, maar niet onbelangrijk, hebben landen ten laatste midden 2016 bepalingen die de naleving van de detacheringsrichtlijn moeten waarborgen in hun nationale wetgeving opgenomen. Die werden Europees vastgelegd in de handhavingsrichtlijn. Het is echter te vroeg om over de impact ervan een uitspraak te doen.

Een breder kader

De hierboven vermelde initiatieven van de Europese Commissie houden met elkaar verband en dienen als één geheel beschouwd te worden. Om een goede inschatting te maken van de mogelijke impact van die initiatieven op de toekomstige evolutie van de detachering is het aangeraden het debat in een breder kader te voeren.

Door de Europese wetgeving zijn de arbeidskosten en -voorwaarden onder druk komen te staan. Wijzigingen in de detacheringsrichtlijn en de Europese socialezekerheidsverordening kunnen het risico op sociale dumping verkleinen. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met andere pertinente doelstellingen, zoals het bevorderen van de mobiliteit in de Europese Unie en de economische integratie, alsook het vermijden van bijkomende administratieve lasten.

Het lijkt om een evenwichtig politiek pakket voorstellen te gaan. De grieven van de ontvangende lidstaten worden gedeeltelijk in rekenschap genomen.

Socio-economische impact

Tegelijk is ondanks de sterke focus op de negatieve consequenties van detachering een genuanceerder debat over de impact van detachering meer dan wenselijk. De voordelen van detachering zowel vanuit een zendend perspectief - bijvoorbeeld het temperen van de negatieve effecten als landen geconfronteerd worden met een economische crisis alsook de positieve impact op export, inkomens en overheidsinkomsten - als vanuit een ontvangend perspectief -als antwoord op arbeidstekorten en de nood aan meer competitiviteit - worden weinig tot nooit opgesomd.

Op politiek niveau worden die voorstellen niet gelijktijdig bediscussieerd. Of wel? Het voorstel van Frankrijk - dat in juni werd gepresenteerd op de bijeenkomst van de ministers bevoegd voor tewerkstelling en sociale zaken - lijkt daarin verandering in te brengen. Zo raakt het voorstel van Frankrijk om detachering in de tijd te beperken tot twaalf maanden niet enkel de detacheringsrichtlijn, maar ook de Europese socialezekerheidsverordening. Zo ook andere punten uit het voorstel van Frankrijk. Het kader is breder gemaakt, nu nog de inhoudelijke discussie. Enkel zo kunnen de bestaande tegenstellingen tussen landen aangepakt worden.

Frederic De Wispelaere & Prof.dr. Jozef Pacolet HIVA KULeuven