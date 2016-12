Deze gemiste kans laat grote pijnpunten van Italië onaangeroerd

Het referendum over de Italiaanse grondwetswijziging is uitgedraaid op een populariteitstest voor premier Matteo Renzi en een verdict over de problematische kieswet. De versnipperde wetgevende bevoegdheid en de zwakke regeringen zijn grote pijnpunten in Italië.

Door Kathleen Lemmens, partner bij het Italiaanse advocatenkantoor Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners

Het duurt waarschijnlijk nog lang eer in Rome opnieuw een politiek evenwicht gevonden is. Maar wie Italië zal regeren, krijgt dezelfde problemen op zijn bord als de regering-Renzi en haar voorgangers.

Al te vaak vullen de Italiaanse rechters het vacuüm op dat de wetgevende en de uitvoerende macht achterlaten door gebrek aan slagkracht.

Tegenstanders van de grondwetswijziging vonden dat ze te veel macht concentreerde bij de regering ten nadele van de gewesten of de regio’s en dat ze de rol van de Senaat onduidelijk maakte. Daar is veel voor te zeggen en de grondwetswijziging was voor verbetering vatbaar. Maar in de aanslepende crisis van de jongste jaren bleven de versnippering van de wetgevende bevoegdheid en de zwakke regeringen een van de grote pijnpunten van Italië.

Neem het tweekamerstelsel. Alle wetten moeten zonder uitzondering door beide kamers worden goedgekeurd. Daardoor zijn Italiaanse regeringen voortdurend blootgesteld aan de - vaak wisselende - meerderheid in beide kamers. De rol van de 315 senatoren is een perfect duplicaat van die van de 630 kamerleden.

Pingpongmodel

In dat pingpongmodel komen hervormingen er maar moeizaam door, gemiddeld pas na 300 dagen of langer. Regeringen doen vaak een beroep op dringende wetsdecreten, die nadien door het parlement bekrachtigd moeten worden en op hun beurt weer uitvoeringsdecreten vergen.

Op dit ogenblik ‘ontbreken’ 621 uitvoerende decreten in het hervormingsproces dat sinds 2011 aan de gang is. Een efficiënter wetgevend proces had meer stabiliteit gecreëerd en de nood aan uitvoerende decreten verminderd.

De verregaande lokale autonomie leidt ook tot een gebrek aan uniforme regels in de verschillende regio’s, waardoor de kosten voor ondernemingen toenemen.

De hervorming legde ook tijdsbeperkingen op: 70 dagen voor dringende wetten. De pensioenhervorming van eind 2011, die de Italiaanse overheidsfinanciën in evenwicht bracht toen Italië op springen stond en het renteverschil met de Duitse overheidsobligaties meer dan 5 procentpunten bedroeg, kon er doorkomen - in een recordtijd van 20 dagen - met een technocratische regering geleid door Mario Monti.

De grondwetswijziging pakte ook de bevoegdheidsverdeling tussen de federale en de regionale overheden aan. Dat is geen luxe. Sinds 2001 kregen de twintig Italiaanse regio’s aanzienlijke bevoegdheden, onder meer voor belangrijke beleidsthema’s zoals transport, energiebeleid, infrastructuur en communicatie. Die kwamen er zonder een ‘clause de suprématie’ voor de Italiaanse staat (de staat boven de gewesten) als de strategische belangen van het land dat vereisen.

1.600 conflicten

Het gevolg is dat het Italiaans grondwettelijk hof zich de jongste 15 jaar heeft moeten uitspreken over niet minder dan 1.600 bevoegdheidskwesties tussen de federale overheid en de regio’s. Gemiddeld 110 zaken per jaar dus en die gaan meestal over belangrijke investeringen - essentieel voor de economie en de vooruitgang van een land - die schaakmat kunnen worden gezet door de ene of de andere partij.

Een paar voorbeelden. Slechts een paar weken geleden werden de door Renzi ingevoerde hervormingen van de Italiaanse overheidsadministratie via het grondwettelijk hof geblokkeerd door één regio (Veneto). Eerder dit jaar werd de beslissing om olieboringen toe te laten op 20 kilometer van de kustlijn in de Middellandse Zee door de regio Puglia aangevochten met 49 bezwaarschriften. De kosten van al die bevoegdheidsconflicten en vooral van de gemiste investeringen worden op 40 miljard euro per jaar geschat.

De versnippering van de wetgevende macht leidt soms tot catastrofes bij vergunningen.

De verregaande lokale autonomie leidt ook tot een gebrek aan uniforme regels in de verschillende regio’s, waardoor de kosten voor ondernemingen toenemen. De productie van hernieuwbare energie, zoals wind- of zonne-energie, is onderworpen aan vijf verschillende goedkeuringsregimes in de diverse regio’s. Zo zijn in bepaalde regio’s alle bevoegdheden voorbehouden aan de regio zelf en zijn ze in andere regio’s verdeeld over de regio en de provincie. Dat gebeurt niet altijd op dezelfde manier.

De versnippering van de wetgevende macht leidt soms tot catastrofes bij vergunningen. British Gas besloot in 2012 na elf jaar getouwtrek met lokale overheden en 250 miljoen euro aan investeringen af te zien van zijn geplande investering in een fabriek in Brindisi. Die was goed geweest voor een totale investering van 800 miljoen euro en 500 jobs. Dat debacle ligt nog vers in het geheugen.

Rechterlijke macht

Als de wetgevende en de uitvoerende macht aan slagkracht inboeten, moet dat vacuüm worden opgevuld. Dat gebeurt nu al te vaak door de rechterlijke macht. De Italiaanse rechters zijn vaak de ultieme autoriteit op het gebied van milieubescherming, stedenbouw, industriële politiek en openbare aanbestedingen. Dat komt door de vele geschillen en door de rechtsonduidelijkheid, terwijl die beslissingen eigenlijk aan de Italiaanse beleidsmakers toebehoren.

Hoe waarschijnlijk is het dat de Italiaanse Senaat in de toekomst een tweede keer voor zijn eigen vernietiging stemt?

De grondwetswijziging die door het referendum geblokkeerd is, loste lang niet alle problemen van Italië op. Maar ze was een stap in de goede richting. Gelet op de moeilijke economische toestand, de crisis in Europa en de internationale spanningen was Italië waarschijnlijk beter af geweest met de afschaffing van het tweekamerstelsel en van de gefragmenteerde en concurrerende wetgevende bevoegdheid.

De problematische kieswet, die volgens de stand van zaken de populistische Vijfsterrenbeweging bevoordeelt en het politieke debat over het referendum domineerde, kon ook met een gewone wet gewijzigd worden.

Het zal in elk geval een tijd duren voor er nog zo’n kans komt. Want hoe waarschijnlijk is het dat de Italiaanse Senaat in de toekomst een tweede keer voor zijn eigen vernietiging stemt?