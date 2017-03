(vlnr) Wim Van Hees, Peter Vermeulen, Manu Claeys van de actiegroepen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal, Vlaams minister-president Geert Bourgeois en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts tijdens de persconferentie over het akkoord over de Oosterweelverbinding. © BELGA

Het akkoord over de Oosterweelverbinding is een politieke kentering, maar er wachten nog veel vragen op een antwoord. Engagementen en goede bedoelingen te over, harde garanties en een duidelijk financieel plan veel minder. Dit is het startschot van participatie, niet het einde.

Door Wouter Van Besien, fractieleider van Groen in de Antwerpse gemeenteraad

Meer dan twintig jaar hebben de inwoners van Antwerpen, gedragen door de actiegroepen StratenGeneraal, Ademloos en Ringland, zich met hand en tand verzet tegen een nieuwe autostrade door het hart van hun stad. Groen heeft hen hierin al die tijd gesteund, het protest een politieke stem gegeven.

Het stadsbestuur van Antwerpen is wel betrokken bij het akkoord, maar het gemeentebestuur van Zwijndrecht niet. Dat is zeer onlogisch.

Dat er nu een akkoord ligt dat alle engagementen bevat om van Antwerpen een gezonde en leefbare stad te maken - een shift naar meer duurzaam vervoer, doorgaand verkeer verder weg van de stad en een volledige overkapping van de Ring - bewijst dat burgergroeperingen en een oppositiepartij wel degelijk kunnen wegen op het beleid.

Het bewijst ook dat het vandaag onmogelijk is om een project door de strot van de inwoners te rammen als er onvoldoende draagvlak voor is. Hoe hard Bart De Wever (N-VA) ook geprobeerd heeft zijn primaat van de politiek door te drukken, de burger die zich verenigt is sterker. En die burger wil meer leefbaarheid, een aangename stad, gezonde lucht, een goed uitgebouwd fietsnetwerk, stipt en betaalbaar openbaar vervoer.

Dat Bart De Wever en de Vlaamse Regering overstag zijn gegaan en hun stokoude visie op mobiliteit eindelijk in vraag durven stellen, siert hen. Beter laat dan nooit zeg maar. Maar de starre houding van de voorbij decennia zorgt er ook voor dat er nog heel wat wantrouwen is. Dat dit compromis enkel tot stand kon komen onder het dreigende zwaard van de Raad van State, roept op zijn minst scepsis op. Veel van de voorstellen uit het akkoord waren tot voor kort onbespreekbaar.

Ondanks deze politieke kentering blijven immers nog veel vragen onbeantwoord. Engagementen en goede bedoelingen in overvloed, harde garanties en een duidelijk financieel plan veel minder. Ik som dan ook graag enkele bedenkingen op.

Geld

Om de omslag naar duurzame mobiliteit te maken moet het autovriendelijk mobiliteitsbeleid van het stadsbestuur radicaal veranderen. Er moet geld worden vrijgemaakt om te investeren in openbaar vervoer en randparkings. En dit bovenop de middelen die nu al voorzien zijn in het Masterplan 2020.

Ook Oosterweel Light, met enkel verkeer dat in de stad moet zijn, moet nog concreet worden gemaakt. Er zal dus minder verkeer in de Oosterweeltunnels moeten rijden dan aanvankelijk gepland. De hoeveelheid verkeer aan het Sportpaleis zal beperkt moeten worden. Dit betekent dat ook de infrastructuur kleiner kan in Deurne, Merksem, Luchtbal, Dam en Borgerhout, met minder baanvakken en aangepaste op- en afritten. Die intentie is er, maar de concrete uitwerking nog niet.

Als de A102 er komt, moet er de garantie zijn dat het in een geboorde tunnel is met compacte op- en afritten en een minimum aan overlast in de betrokken gemeenten.

Een blijvend probleem situeert zich aan het Oosterweelknooppunt. Zo is het helemaal niet zeker dat het Noordkasteel, een groene long voor Antwerpen, blijft behouden. Ook over Linkeroever en Zwijndrecht zijn er nog heel wat onduidelijkheden. Hoe zorgen we daar voor een verbetering van de lucht- en levenskwaliteit?

De volgende stap moet zijn dat de Vlaamse regering ook in Zwijndrecht het geweer van schouder verandert en rekening houdt met de terechte bezorgdheden daar. Het stadsbestuur van Antwerpen is wel betrokken bij het akkoord, maar het gemeentebestuur van Zwijndrecht niet. Dat is zeer onlogisch.

Ook over de A102 zijn er nog heel wat vragen. Als die er komt, moet er de garantie zijn dat het in een geboorde tunnel is met compacte op- en afritten en een minimum aan overlast in de betrokken gemeenten.

Er ligt dus nog veel werk op tafel om deze historische doorbraak ook effectief in de praktijk te brengen. Dit is het startschot van participatie, niet het einde.