Duitsland wordt meegesleurd in een perfecte storm voor extreemrechts.

Waarom werd verspreid dat een ‘asielzoeker die Duitsland binnenkwam via de Balkanroute’ de verdachte is van het bloedbad in Berlijn? Waarom zei de politie vier uur later dat het niet klopt? Te laat: het paste perfect in de campagneboodschap van AfD voor de verkiezingen van 2017 en was verheven tot geloof.