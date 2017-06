Een Trumptaks is een slecht idee

De Verenigde Staten straffen met een invoertaks voor vervuilende Amerikaanse producten is geen goed idee. Niemand wint in een trans-Atlantische handelsoorlog: de VS niet, de EU niet en zeker ons land niet.

Door Pieter De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel (CD&V)

De kogel is door de kerk. De VS stappen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Als christendemocraat vind ik de beslissing van president Donald Trump betreurenswaardig. De klimaatverandering is een reëel probleem, zowel maatschappelijk als economisch, en de gevolgen doorschuiven naar de volgende generaties is geen oplossing. Het is onze verdomde plicht een beleid te voeren dat onze kinderen en kleinkinderen een betere en duurzame toekomst geeft.

Ik vond in Washington een luisterend oor. Dat kan veranderen na de introductie van een CO2-taks op Amerikaanse producten.

Dat de VS zich uit Parijs terugtrekken, is een slechte zaak. Tegelijk moeten we de impact niet overdrijven. Ten eerste zal de Amerikaanse terugtrekking pas over drie à vier jaar een feit zijn. Operationeel heeft de beslissing ook niet zulke enorme gevolgen. Het voornaamste onmiddellijke probleem is dat Washington niet langer bijdraagt aan het globale klimaatfonds en dat andere landen die 2 miljard dollar (zo’n 1,8 miljard euro) moeten compenseren. Verder is de Amerikaanse uitstap vooral een kwestie van politieke symboliek.

Ten tweede zal de aankondiging van Trump de situatie op het terrein in de VS nauwelijks veranderen. De staten en niet het federale niveau bepalen in de praktijk het Amerikaanse klimaatbeleid. Daar horen we heel andere geluiden. Heel wat staten zetten sterk in op de energie-omslag en moeten niet onderdoen voor Europa, integendeel. Veel staten, zowel Democratische als Republikeinse, hebben de voorbije dagen laten weten dat ze hun beleid niet omgooien.

Overreactie

Ook de privébedrijven in de VS hebben de klik gemaakt, vooral in de energiesector. Veel nieuwe, duurzame technologieën worden in de VS ontwikkeld. Economisch is de Amerikaanse steenkoolsector een stuk kleiner en dus minder belangrijk geworden dan die van de duurzame energie. Het is geen toeval dat minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson, in het verleden CEO van ExxonMobil, er - tevergeefs - voor pleitte om in het akkoord van Parijs te blijven.

De onmiddellijke gevolgen van de aankondiging van Trump lijken dus beperkt. We moeten ons hoeden voor een overreactie. De voorbije dagen gingen stemmen op om de VS te straffen met een invoertaks aan de Europese buitengrenzen voor vervuilende Amerikaanse producten. Onze bedrijven zouden dan gecompenseerd worden voor het concurrentievoordeel dat Amerikaanse bedrijven krijgen door met vervuilende, maar goedkope kolen te produceren.

Dat lijkt me geen goed idee. Om te beginnen is het buitengewoon moeilijk te bepalen op welke producten zo’n CO2-taks moet worden geheven. De bevoorradingsketen van het internationale bedrijfsleven is zo globaal en zo intens verweven dat het nog complexer wordt. Het voornaamste gevolg van zo’n maatregel kan vooral meer bureaucratie zijn. Ik denk niet dat onze bedrijven daarop zitten te wachten. Ik heb ook niet de indruk dat er op Europees niveau een consensus over bestaat.

Doos van Pandora

Bovendien openen we met zo’n invoertaks de doos van Pandora. De economieën van de VS en de EU zijn sterk verweven. Amerikaanse bedrijven creëren in ons land 130.000 jobs. België is een belangrijke investeerder in de VS: met 160.000 arbeidsplaatsen aan de overkant van de Atlantische Oceaan doen we het beter dan pakweg China, India en Spanje. De VS blijven veruit onze belangrijkste afzetmarkt buiten onze buurlanden. Een vijfde van onze export buiten de EU gaat naar de VS en kmo’s nemen daarvan een kwart voor hun rekening.

Voor onze welvaart is het belangrijk dat die handel zo vrij mogelijk blijft. Daar heb ik afgelopen week in Washington sterk op aangedrongen bij mijn Amerikaanse collega, minister van Handel Wilbur Ross. Ik heb onder meer gepleit voor een opening voor onze bagger- en staalbedrijven op de Amerikaanse markt.

Ik vond in Washington een luisterend oor. Dat kan veranderen als we na de introductie van een CO2- taks in een negatieve spiraal van heffingen en retorsiemaatregelen terechtkomen. Niemand wint in een handelsoorlog: de VS niet, maar zeker ook de EU niet of ons land dat 82 procent van zijn productie exporteert en dus afhankelijk is van open markten in het buitenland. België is de derde meest open economie in de wereld. Vrijhandel zonder heffingen en taksen is in ons belang.

Laat ons het hoofd koel houden. De aankondiging van Trump is een spijtige zaak, maar onze economie noch het klimaat is gebaat met een trans-Atlantische handelsoorlog. Laat ons vooral de hand reiken naar wie in de VS wel een partner van Europa wil zijn in de strijd tegen de klimaatverandering.