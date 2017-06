Een zelfstandige is niet minder papa dan een werknemer

Vaderschapsverlof voor zelfstandigen kost weinig geld maar maakt voor hen een wereld van verschil. De balans tussen werk en privé meer in evenwicht brengen bijvoorbeeld. Waarom dat laaghangend fruit niet nu al plukken?

Door Evita Willaert en Kristof Calvo, respectievelijk Kamerlid en fractieleider van Groen

Toen de coach van een topbasketbalteam in Litouwen onlangs gevraagd werd hoe hij de afwezigheid van sterspeler Augusto Lima beoordeelde voor de halve finale van de Europese beker, bleef het even stil. De speler in kwestie was thuis gebleven om zijn vrouw bij te staan bij de geboorte van hun eerste kind. De coach keek de journalist even recht in de ogen, en vroeg hem of hij kinderen had. Het antwoord luidde nee. ‘Die halve finale betekent niets, kerel. Als je je eerste kind ziet, zal je wel begrijpen wat belangrijk is in het leven. Augusto Lima is emotioneel in de zevende hemel nu.’

Zelfstandigen hebben meer sociale bescherming nodig. Dat vraagt een grondige oefening, en veel debat. Maar laat ons niet wachten om een aantal stappen te zetten.

Het is een valse keuze. Tijd nemen om (na) te genieten van de geboorte van een kind, of aanwezig zijn op je werk. Toch is het in de praktijk voor veel vaders nog altijd niet evident om voldoende tijd te nemen om ervan te genieten. En de nodige praktische zaken te regelen. Intussen hebben werknemers recht op tien dagen ouderschapsverlof. Een minimum, wat ons betreft.

Maar wat voor vaders in loondienst kan, zou ook voor zelfstandige papa’s moeten kunnen. Vandaag staat het thema opnieuw op de agenda in de commissie sociale zaken in het parlement. De commissie organiseert er hoorzittingen over het thema naar aanleiding van ons wetsvoorstel dat de ongelijkheid tussen vaderschapsverlof voor werknemers en zelfstandigen wegwerkt.

Moederschapsverlof

Nu het moederschapsverlof voor zelfstandige vrouwen uitgebreid werd tot 12 weken, is het des te meer ‘oneerlijk’ dat er voor zelfstandige vaders geen enkele steun is als ze tijd willen doorbrengen met hun pasgeborene. Want ook zelfstandigen zijn papa’s en verdienen zo’n periode. Bovendien willen ook almaar meer mannen hun vaderrol opnemen vanaf de eerste dagen na de geboorte.

Het vaderschapsverlof is niet enkel goed voor de band tussen vader en kind, maar ook voor de moeder. Op dit moment neemt de moeder in het huishouden nog steeds een pak meer zorgtaken op zich. Onderzoekers zijn het erover eens dat het vaderschapsverlof een sleutel kan zijn om van bij de komst van de baby een meer gelijke rolverdeling mogelijk te maken. Gendergelijkheid is immers een zaak van vrouwen én van mannen. Maar voor ons dus ook van werknemers én zelfstandigen.

Jonge ouders, de vader én de moeder, moeten zo goed mogelijk worden bijgestaan in het bewerkstelligen van een nieuw evenwicht binnen het gezin. De verlenging van het moederschapsverlof mag voor ons dan ook niet het enige aandachtspunt zijn - er dient méér te worden gedaan.

Werkbaarheid

Ouderschapsverlof voor zelfstandigen raakt ook de dieper liggende problematiek van de balans tussen werk en privé aan. Daar waar weinig werknemers (12,5% van de voltijdsen) aangeven problemen te hebben met de werk-privébalans, geldt het omgekeerde voor zelfstandigen. Van hen beschouwt 31,6 procent de werk-privébalans als één van de meest belangrijke uitdagingen voor de werkbaarheid van hun job. Er moet dus meer gebeuren.

Eén van de centrale vraagstukken in het schakelcongres van Groen, een toekomstoefening over wat burgers in 2030 van de overheid mogen verwachten, is net hoe we ondernemers beter kunnen/moeten ondersteunen. Ook op het vlak van de pensioenen van zelfstandigen is er nog veel werk aan de winkel, bleek enkele weken terug toen het pensioen van een zelfstandige vergeleken werd met dat van iemand die slechts een paar jaar tewerkgesteld was geweest.

Zelfstandigen hebben meer sociale bescherming nodig. Dat vraagt een grondige oefening, en veel debat. Maar laat ons niet wachten om een aantal stappen te zetten. Ingrepen die weinig kosten, maar die voor de mensen op het terrein een wereld van verschil maken. Vaderschapsverlof voor zelfstandigen is een voorbeeld van dergelijk laaghangend fruit dat nu al geplukt kan worden. Bevoegd minister Willy Borsus (MR) staat achter ons voorstel en uit zijn berekeningen bleek al dat de kost relatief laag is. Maximaal 11,7 miljoen euro is op een globale begroting niet de grootste inspanning, terwijl het voor zoveel gezinnen heel veel verschil kan maken.