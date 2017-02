Een deel van de Amerikanen smaken de realityshow van Trump.

Na één maand met Donald Trump als Amerikaans president kunnen we het over één ding eens zijn: het is niet saai. De hele wereld kijkt toe, met een mengeling van fascinatie en afkeer. Maar hoe zit dat nu in de VS?

De voorbije maand verschenen in de Vlaamse kranten ongeveer vier keer meer artikels over Donald Trump dan over de populairste Vlaamse politicus, en vijf keer meer dan over onze premier. De aandacht is vaak legitiem, omdat de impact over de hele wereld voelbaar is zoals bij het immigratieverbod, of voelbaar kan worden zoals bij de aangekondigde invoertaksen.

Maar ondertussen is zowat alles wat om en rond het Witte huis gebeurt ook nieuws. En dat nieuws is uitsluitend negatief: een topmedewerker neemt ontslag, een woordvoerder liegt of de president maakt ruzie. Wie dat schouwspel vanop afstand volgt, vraagt zich af hoelang Trump de mislukkingen kan blijven opstappelen en wanneer hij de handdoek in de ring zal moet gooien.

Die beeldvorming onderschat één ding: in de Verenigde Staten blijft de steun voor Trump ongewijzigd, of daalt ze lichtjes. Verschillende recente peilingen geven aan de Amerikanen door een zeer partijdige bril naar de president kijken: zowat evenveel mensen tonen zich ontevreden als tevreden met Trump. Dat meningsverschil valt bijna volledig samen met de partijgrenzen: slechts één democratische kiezer op 10 vindt dat Trump goed bezig is; maar ook maar slechts één Republikeinse kiezer op tien vindt dat Trump niet goed bezig is. Dat laatste gegeven krijgt in onze media nauwelijks aandacht, want de focus ligt op de historische lage tevredenheid bij de Amerikaanse bevolking als geheel. Dat zelfde geldt voor de meningen over de immigratiestop uit de zeven moslimlanden. Grote verdeeldheid bij de kiezers, maar bij de Republikeinse achterban is er maar een erg klein deel dat vond dat Trump te ver ging.

Twee frames

Hoe is het mogelijk dat Trump amper aan populariteit heeft moeten inboeten? Om te beginnen consumeert het grootse deel van Trumps aanhangers niet de klassieke media. Ze kijken massaal naar Fox News of halen hun nieuws bij rechtse onlinemedia die het beleid van de nieuwe president enthousiast verdedigen. Fox News durft al wel eens kritisch zijn, bijvoorbeeld over de onhandige manier waarop de tijdelijke immigratiestop is ingevoerd, maar het is overwegend tot uitgesproken positief voor het nieuwe regime.

In die pro-Trump-berichtgeving komen twee frames steevast terug. Eén: de oneerlijke media. De traditionele media willen Trump onderuithalen en geven hem geen eerlijke kans. Die verhaallijn is al sinds de campagne erg populair bij een groot deel van de Amerikaanse bevolking, die geen vertrouwen meer heeft in de ‘linkse’ media. Dit zijn enkele recente Fox News-headlines: Where was the mainstream media the past 8 years?; Establishment media starting to sound whiny, Mass hysteria over General Michael Flynn, Do not trust the alt-left propaganda media. Samengevat: de traditionele journalisten doen aan politiek, en niet meer aan journalistiek. Bovendien is de doorsneejournalist even ver vervreemd van de gewone Amerikaan als de sterren in Hollywood.

Frame twee: Trump is een man van zijn woord. Immigratie stoppen, jobs terughalen, de steden weer veilig maken, al die dingen heeft hij aan de kiezer beloofd tijdens de campagne. Bovendien is zakenman Trump een buitenstaander, en dat roept natuurlijk weerstand op. Het feit dat heel ervaren ambtenaren en Republikeinen met een lange staat van dienst met afschuw reageren op de onorthodoxe stijl van Trump is een bewijs dat hij een vernieuwer is. Echte verandering gaat nooit vanzelf.

Trump zei tijdens de campagne dat het hele (verziekte) systeem tegen hem is, en dat alleen hij de stal kan opkuisen. Het ontslag van zijn veiligheidsadviseur was een gevolg van ‘onbetrouwbare’ medewerkers binnen de veiligheidsdiensten. Ja, ook daar zitten mensen die tegen de vernieuwing zijn, en willen vasthouden aan het systeem. De pro-Trump-media focussen nu bijna volledig op de ‘illegale’ lekken, en tonen een vastberaden Trump die stelt de verraders te zullen vinden en bestraffen.

Te-ver-van-mijn-bedshow

Als je beide frames combineert, krijg je een eenduidig verhaal: Trump is goed bezig want ‘het systeem’ - beroepspolitici, vastgeroeste ambtenaren en zogenaamde rechters - probeert krampachtig aan de macht te blijven, daarin bijgestaan door de ‘oneerlijke pers’. De bestuurlijke chaos en het amateurisme dat wij en de ene helft van de VS dagelijks te zien krijgen, is voor de andere helft een bewijs dat iemand bezig is het corrupte Washington naar zijn hand te zetten in het belang van die vele gewone Amerikanen.

Kortom, niets aan de hand voor Trump zolang Fox en andere conservatieve media hem blijven steunen? Daar ben ik niet zeker van, want de realiteit laat zich niet volledig framen. De connectie met Rusland en president Vladimir Poetin is vervelend, maar allicht een te-ver-van-mijn-bedshow voor de doorsnee Trump-aanhanger.

Belangrijker is of de president zaken kan verwezenlijken rond gezondheidszorg, criminaliteit, maar vooral werkgelegenheid. Die zaken voelen de mensen in hun dagelijks leven, in hun portemonnee.Maar die rekening zal pas na een aantal jaren worden gemaakt. In afwachting kijken we met z’n allen gefascineerd voort naar deze realityshow.

Peter Van Aelst is onderzoeksprofessor politieke wetenschappen Universiteit Antwerpen, specialiteit politieke communicatie