Een start-up is een reset van je leven.

Een zaak beginnen stond niet op ons afvinklijstje. Toch waagden we de sprong. Dit is het verhaal van onze start-up: Dinobusters, een begeleider bij tranformaties van grote organisaties.

Elke Wambacq en Nancy De Vogelaere, oprichters van Dinobusters

Een zaak starten is een reset van je leven. Althans, zo voelt het voor ons. In een vorig leven waren we vastbenoemde ambtenaren, zacht omringd met een vast loon, veilige statuten en een mooi pensioen. Maar we waren tegen de muur gelopen, hadden te veel onze nek uitgestoken. Onze ontembare dromen dwongen ons de sprong te wagen en te ontsnappen uit een leven dat niet meer het onze was.

Al snel hadden we door dat een start-up meer is dan een btw-nummer aanvragen. Het is een keiharde confrontatie met jezelf. Mensen zijn nu eenmaal niet gemaakt om verandering leuk te vinden. Dat stamt nog uit de tijd dat we jagers en plukkers waren: je kon maar beter onthouden welke dieren je als prooi zagen en welke bessen je wel of niet kon eten, anders was jou en je groep geen lang leven beschoren.

Ook ons brein is die drang naar zekerheid nog niet vergeten. We kunnen u garanderen: het is behoorlijk eng op de rand van een ravijn te balanceren. De angst zit grotendeels in het financiële: zullen we genoeg inkomsten hebben en wat met ons pensioen? Het gekke is dat de oplossing klaarligt. We ontdekten dat je je werkelijk voor alles kan verzekeren. Er bestaat een ware economie voor angstige zielen. Intussen hebben we een beter vangnet dan toen we nog ambtenaren waren.

En ons loon? Dat is gehalveerd, daar moeten we eerlijk in zijn. We betalen onszelf maximaal 1.500 euro uit. Genoeg om te eten, een dak boven ons hoofd te betalen en - met wat vinnig budgetbeheer - te sparen. We begrijpen dat dat voor velen slikken zou zijn. Maar wij doen gewoon minder impulsieve aankopen dan vroeger, en focussen op het cruciale.

Het is het meer dan waard, want de balans van ons geluk is omgekeerd evenredig aan die van ons loon. We voelen ons dubbel zo goed in ons vel en springen elke dag enthousiast uit bed - dat zich midden in ons kantoor bevindt, maar dat geheel terzijde.

Warme gesprekken

In ons opstartjaar kregen we al heel wat verzoeken van mensen die ‘eens een koffie willen gaan drinken’. Ze zijn benieuwd hoe het ons vergaat als ondernemers. Ze willen weten of we wel rondkomen. Want eigenlijk dromen ze er stiekem ook van de stap te zetten. Ze zijn bang, maar koesteren de hoop op een beter en vrijer leven. Weg van hun lastige baas of de verzuurde werksfeer.

Na al die warme gesprekken bij afkoelende koffies is ons één ding duidelijk geworden: de Vlaming wil wel onder de kerktoren vandaan komen, maar durft geen ‘fuck you’ te zeggen. De meesten keren terug naar hun gouden kooi. ‘We kunnen niet anders’, klinkt het dan. Alsof werken een veroordeling is, een aantal jaar dat je moet uitzitten voor je op je lang verdiende maar helaas opschuivende pensioen kan gaan.

Veel aspirant-ondernemers denken te veel na, terwijl de beste vieringen van het leven diegene zijn waar je zonder voorwaarden aan kan beginnen. Waarmee we niet willen zeggen dat wij als kiekens zonder kop van start zijn gegaan. Ondernemen is ook een stevig plan maken, rekenen en tellen, en plots beseffen dat de wereld jouw plan niet per definitie volgt. Het is vallen en het vertrouwen hebben dat je weer recht zal staan.

Geen Club Med

We bieden geregeld ondersteuning bij het keuzevak ondernemen aan de Hogeschool Gent. Studenten uit alle mogelijke richtingen vormen teams die een businessplan maken. Wat ze niet weten, is dat er na zeven weken plots een groep ondernemers voor hun neus staat. Ondernemers die keihard durven te zeggen dat hun plan mogelijk een flop is die de toets met de realiteit niet zal doorstaan. Dat ze zich moeten herpakken.

Studenten krijgen in die sessies verschillende signalen en weten niet meer wie te geloven. Dat kan hen van hun stuk brengen. Maar het echte leven is nu eenmaal geen mooi afgelijnd programma of Club Med-trip waarbij je stevig bij het handje wordt genomen. Een start-up uit de grond stampen is vooral een shocktherapie. Je wereldbeeld draait 360 graden, en blijft dat doen. En zo krijgt je leven telkens opnieuw een start-up.