Eerste hulp bij klimaatpaniek

Econoom Geert Noels riep afgelopen weekend in deze krant met reden op om van de strijd tegen de klimaatverandering een prioriteit te maken. Maar hij stelt onterecht dat enkel een doorbraaktechnologie ons kan redden en zaait nodeloos verwarring over klimaatoplossingen zoals hernieuwbare energie of elektrisch vervoer.

Door Mathias Bienstman, beleidscoördinator Bond Beter Leefmilieu

De vraag die Noels met zijn column tracht te beantwoorden - wat is er nodig om de klimaatopwarming ruim onder de 2 graden Celsius te houden - wordt wereldwijd door duizenden wetenschappers bestudeerd. Dat biedt het voordeel dat we niet enkel bij een blog van twee Google-ingenieurs terecht moeten voor antwoorden. Bovendien verschijnen met de regelmaat van de klok syntheserapporten die de beste klimaatkennis samenbrengen.

Door de vele emissiebronnen van broeikasgassen is niet één technologie zaligmakend. Daardoor kan je van elke klimaatoplossing beweren dat ze tekortschiet omdat ze slechts een deel van het probleem aanpakt.

Als voorbeeld een onverdachte bron. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) is net zoals Noels kritisch voor hernieuwbare energie. Ter herinnering: Duitsland heeft ooit een concurrerend agentschap, IRENA, opgericht omdat het IEA volgens onze oosterburen te veel voor kernenergie was. In zijn jaarlijkse rapport Energy Technology Perspectives beoordeelt het IEA de innovatie, ontwikkeling en marktontplooiing van cruciale technologieën om de klimaatopwarming te beperken.

In een kostenefficiënt scenario zullen volgens de IEA-modellen energieefficiëntie (40%) en hernieuwbare energie (35%) het gros van de uitstootreducties opvangen om de klimaatopwarming te beperken tot minder dan 2 graden. Sterker, de technologieën die Noels in een slecht daglicht plaatst - zoals zonnepanelen en elektrische auto’s - zijn zowat de enige die volgens het IEA op schema liggen qua ontwikkeling en uitrol. Het zijn de hoopvolle trends in een mondiale energietransitie die nog te weinig werk maakt van energiebesparing in gebouwen, hernieuwbare warmte of een koolstofneutrale industrie.

Een tweede belangrijke boodschap van zulke studies is dat de belangrijkste technologieën voor drastische emissiereducties er al zijn. We hoeven dus niet te wachten op een technologische doorbraak die ‘alles oplost’. Wel kunnen we sneller werk maken van het vergroenen van het energiesysteem en de landbouw. Daarbij zijn er meevallers: zonnepanelen en batterijen dalen bij elke verdubbeling van de geïnstalleerde capaciteit met ongeveer 20 procent in kostprijs. Daardoor volgen ze exponentiële groeicurves.

Stofzuigers

Wat wel klopt in Noels’ analyse is dat de wereld nog niet ver staat met de ontwikkeling van oplossingen voor negatieve emissies. Simpel gesteld: stofzuigers voor broeikasgassen. Die hebben we volgens de meeste klimaatmodellen zeker in de tweede helft van deze eeuw nodig om broeikasgassen uit de atmosfeer te verwijderen. Vooralsnog doen bomen en planten dat het best.

Het klimaatakkoord van Parijs heeft op papier maar een kleine helft van de weg afgelegd naar een veiliger klimaat. Maar de politieke doorbraak in 2015 leverde wel enkele cruciale bouwstenen van een werkbaar, internationaal klimaatregime

Dat geldt ook voor het klimaatakkoord van Parijs. Het heeft op papier maar een kleine helft van de weg afgelegd naar een veiliger klimaat. Maar de politieke doorbraak in 2015 leverde wel enkele cruciale bouwstenen van een werkbaar, internationaal klimaatregime: een breed onderschreven en ambitieuze doelstelling, een betere verstandhouding tussen de grootste vervuilers, duidelijkheid voor investeerders, solidariteit met kwetsbare landen en een dynamiek waarbij elke partij voortdurend de nationale klimaatplannen moet aanscherpen.

De Amerikaanse president Donald Trump stapte onder druk van enkele libertaire oliemiljardairs uit het akkoord. Het is die beslissing van de grootste economie ter wereld die de mondiale strijd tegen de klimaatverandering bedreigt.

We moeten onze pijlen dus niet richten op de Vlaming met zonnepanelen of op Tesla. Wel op de fossiele industrie. Door van de versnelde uitbouw van een hernieuwbare economie en klimaatadaptatie een sociaaleconomisch succes te maken, kunnen we de gevaarlijke klimaatverandering afremmen. Hier en nu. Dat zal de al bekende oplossingen goedkoper maken, verdere innovatie stimuleren en het draagvlak voor een toekomstgericht klimaat- en energiebeleid doen groeien.