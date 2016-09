Elektronisch betalen kan gratis voor consument en veel goedkoper voor handelaar

België moet een serieuze inhaalbeweging maken voor elektronisch betalen. Dat bleek nog maar eens tijdens de debatten van Bel 10, gisterenochtend op Radio 1. Maar waarom dat altijd beperken tot de dure klassieke kaartbetalingen?

Door Peter van der Hart, country manager/head of operations SEQR Northern Europe

Tal van actoren kwamen aan bod en de breuklijn elektronisch betalen versus cash betalen werd nog maar eens op scherp gesteld. Maar jammer genoeg werd elektronisch betalen opnieuw grotendeels beperkt tot de dure klassieke kaartbetalingen.

En dat terwijl de omslag ook te verwachten valt van SEPA direct debit (SEPA staat voor Single Euro Paiement Area). Via mobiele directe domiciliëringen wordt zo geld direct van je rekening gehaald, zoals bij een overschrijving. En die is dus gratis voor de consument, en veel goedkoper voor de handelaar.

Handelaren klagen al jaren dat de kostprijs van elektronisch betalen te hoog ligt.

Handelaren klagen al jaren dat de kostprijs van elektronisch betalen te hoog ligt. Het grootste deel van de koek gaat vandaag nog steeds naar de betaalschema’s , terwijl dat dus door SEPA direct debit eigenlijk niet langer nodig is. Door internet en het feit dat iedereen vandaag een smartphone op zak heeft, is het perfect mogelijk om via direct debit gegarandeerde transacties te laten verlopen.

Klassieke transactieverwerkers als Worldline moeten wel meegaan in de nieuwe manier van betalen en hebben de kostprijs voor hun mobiele transacties verlaagd. Toch zijn klassieke kaartbetalingen nog steeds duurder dan de kost voor het verwerken van domiciliëringen én kunnen ze niet zonder dure betaalterminal. Klassieke kaartbetalingen staan dus onder druk. En terecht, want er blijft geld plakken terwijl dat eigenlijk niet nodig is.

Logica

Heil valt te verwachten van kleinere fintech-bedrijven die inspelen op nieuwe tendenzen. Bijna iedereen heeft een smartphone op zak, die continu met internet is verbonden. Het is voor de consument al de logica zelve om on-the-go overschrijvingen te doen. Even de rekening van de school betalen? Dat kan via mobile banking. Dus waarom dan niet met een overschrijving in de winkel betalen?

Bedrijven zoals SEQR maken het mogelijk. Ze garanderen dat de handelaar zijn geld krijgt met een minimum aan investeringen. Colruyt Group, McDonald’s en zoveel andere grote zaken beseffen dit al. Het is een kwestie van tijd voordat ook andere winkeliers en ketens deze extra vorm van elektronisch betalen aan hun aanbod zullen toevoegen.

Zo voegt SEPA direct debit een nieuwe dimensie toe aan het elektronisch betaallandschap Eerst kwamen er naast Worldline meerdere aanbieders van betaalterminals (zoals CCV) op de Belgische markt. Maestro kwam op de proppen als alternatief voor Bancontact en nog wat later was Worldline niet langer de enige aanbieder van Bancontact (CCV en anderen).

Binnenkort worden ook instant payments geïmplementeerd en nu is er dus SEPA direct debit als volwaardig alternatief voor alle klassieke betaalschema’s. Jammer dat dit nog niet aan bod kwam in het debat.