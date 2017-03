En plots is verankering hip geworden

'In Nederland verzetten bewindslieden zich hevig tegen de plannen van Amerikaanse ondernemingen om iconen als AkzoNobel en Unilever over te nemen.' © Foto AkzoNobel

Nu het liberaal beleid voor binnen- en buitenlandse investeringen de hete adem van het economisch nationalisme in zijn nek voelt, is de verankeringsgedachte weer springlevend.

Door Wouter Devroe en Pim Jansen, respectievelijk hoogleraar economisch recht en onderzoeker aan de KU Leuven

Een kwarteeuw geleden was er veel te doen over ‘Vlaamse verankering’. Daar werd toen nogal meewarig over gedaan. Verdedigen dat beslissingscentra het best in eigen regio behouden blijven, werd afgedaan als overdreven protectionistisch en ontkenning van economische wetmatigheden. Ook Europa blijft dat vinden. De Europese Commissie verzet zich tegen de oprichting van ‘national champions’ door, bijvoorbeeld, nationale energiebedrijven samen te smelten.

Ook het idee van minister van Justitie Koen Geens om aandelen met dubbel stemrecht te creëren komt in dit debat terecht.

Maar ook het oprichten van ‘European champions’ die de strijd aangaan met Amerikaanse of Japanse giganten wil de Commissie niet bevorderen. In een biedstrijd om de controle over een Europees bedrijf mag de afkomst van de bieder (Europees of niet-Europees) geen rol spelen. Europese bedrijven zijn te koop voor iedereen. Lovenswaardig vanuit het oogpunt van vrij kapitaalverkeer en vrije mededinging maar ook naïef, nu de rest van de wereld er heel andere praktijken op nahoudt.

Het tij lijkt snel te keren. De verankeringsgedachte is plots hip. Het van oudsher liberaal beleid voor binnen- en buitenlandse investeringen komt onder druk van economisch nationalisme. Vrijhandel en vrij kapitaalverkeer blijken dan toch niet de onaantastbare dogma’s die ze vóór de brexit, CETA en Trump leken. In Europa komt daar bij dat de Unie macht verliest aan de lidstaten. En in die lidstaten wordt harder geroepen tegen buitenlandse overnemers dan ooit tevoren.

Minister Jeroen Dijsselbloem riep Unilever op om een beschermingsconstructie te ontwikkelen tegen overname door ‘de aasgieren, de hyena’s die je bedrijf proberen kapot te maken’

In Nederland verzetten bewindslieden zich hevig tegen de plannen van Amerikaanse ondernemingen om iconen als AkzoNobel en Unilever over te nemen. Minister Jeroen Dijsselbloem riep Unilever op om een beschermingsconstructie te ontwikkelen tegen overname door ‘de aasgieren, de hyena’s die je bedrijf proberen kapot te maken’. Hij verwees naar het Amerikaanse ‘Committee on foreign investment’ (CFIUS) als voorbeeld. Ook de biedingen door Bpost op PostNL en door Pfizer op AstraZeneca mislukten mede door nationale overheidsinterventies. En General Electric moest de voorwaarden voor de overname van Alstom sterk bijstellen na de interventie van de Franse overheid. Duitsland uit zijn grote bezorgdheid over Chinese overnames in kennisintensieve sectoren.

Golf

Er waart een golf van economisch nationalisme door Europa. Regeringen verzetten zich tegen vijandige overnames die ze niet in het duurzaam belang van de onderneming en de samenleving achten.

Ook het idee van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om aandelen met dubbel stemrecht te creëren komt in dit debat terecht. Die aandelen herleiden tot verweermiddel tegen buitenlandse overnames doet ze nochtans onrecht aan. Ze passen in een veel ruimere visie op deugdelijk bestuur, op zoek naar het juiste midden tussen overdreven macht van management en overdreven macht van grootaandeelhouders. Het loyaliteitsstemrecht beloont trouwe aandeelhouders. Dat het als verweermiddel kan dienen tegen ongewenste overnames is een neveneffect.

Zijn die beschermingsconstructies wel verenigbaar met het interne marktrecht en mededingingsrecht van de EU? Vreemd misschien, maar het antwoord luidt grotendeels bevestigend. Of minstens: ze kunnen verenigbaar worden gemaakt met het EU-recht. Het volgende is daarbij van belang.

Een beschermingsconstructie zoals die via aandelen met dubbel stemrecht is niet-specifiek: het verkrijgen van extra stemrechten door stabiele aandeelhouders normeert de machtsverhoudingen ook buiten een concrete overnamepoging en vloeit voort uit een normale toepassing van het vennootschapsrecht.

De invoering van dubbel stemrecht zou ondernemingen en niet de overheid in staat stellen om een beschermingsconstructie uit te vaardigen - al wordt die grens vaag bij door de overheid gecontroleerde ondernemingen.

Gouden aandelen

Door beide voorgaande factoren onderscheidt het voorgestelde systeem zich van golden shares, waarbij aan de staat aandelen met bijzondere rechten worden toegekend in strategische bedrijven of sectoren. Die gouden aandelen doorstaan zelden de toets van het Europese recht inzake vrij verkeer van kapitaal en vrijheid van vestiging.

Europa heeft juridisch de middelen om een eigen beleid uit te bouwen, maar toont zich, afgezien van actie tegen golden shares en tegen al te gortig nationalisme in de energiesector, eerder timide.

Vroeger was ook erg van belang of een lidstaat enkel ‘hyena’s’ uit derde landen viseerde of ook bedrijven uit andere EU-lidstaten. De geleidelijke overheveling van de regulerende bevoegdheid voor handelsbeleid en directe buitenlandse investeringen naar het Europese niveau maakt dat onderscheid nu minder determinerend.

De Europeesrechtelijke risico’s van de invoering van beschermingsconstructies zoals die via dubbel stemrecht lijken dus perfect beheersbaar. Juichen doen we echter niet, want het is jammer dat ook op dit vlak alle lidstaten hun eigen weg (moeten) gaan. Europa heeft juridisch de middelen om een eigen beleid uit te bouwen, maar toont zich, afgezien van actie tegen golden shares en tegen al te gortig nationalisme in de energiesector, eerder timide.

Europa mag gerust actiever denken over supranationale controle op inkomende buitenlandse investeringen en over een herijking van het beleid voor ‘European champions’. Dat denken heeft een naam: ‘Europees industriebeleid’, en we hebben het nodig.