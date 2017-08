Energievisie broodnodig maar afwezig

Het pleidooi van VBO-topman Pieter Timmermans voor een herziening van de kernuitstap (De Tijd, 30 augustus) is een zoveelste stap in en proces waarbij steeds weer dezelfde mantra’s worden herhaald en een toekomstvisie ontbreekt. Het kan nochtans anders.

Door Ronnie Belmans en Pieter Lodewijks, CEO onderzoeksinstituut EnergyVille en professor energietechniek KU Leuven, en programme manager EnergyVille en projectmanager VITO

De transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem van de toekomst is onomkeerbaar ingezet. Daarom is het noodzakelijk om dit op een consistente en efficiënte manier aan te pakken. De stop-and-go politiek die België gekenmerkt heeft sinds de basiswetgeving op de kernuitstap in 2004 heeft er toe geleid dat wij hier geen visie ontwikkeld hebben om met de energietransitie om te gaan.

De industrie kan elektrische energieprijzen krijgen die gelijk zijn aan die in de ons omringende landen en zo haar concurrentiepositie versterken.

Het resultaat is navenant. Er is een sluipende verlenging van de levensduur van de nucleaire centrales en een veel te hoge kostprijs van de ondersteuning van hernieuwbare bronnen door een gefragmenteerde aanpak waarbij de leercurves van hernieuwbare energiebronnen consistent onderschat werden. Een uitbouw van intelligentie in de sturing van de elektriciteitsnetten op distributieniveau laat op zich wachten en de opbouw van de nodige hoogspanningsverbindingen naar het buitenland verloopt traag. Op dit laatste punt werden recent enkele stappen gezet.

Het pleidooi voor een mogelijke herziening van de kernuitstap door het VBO is een zoveelste stap in dit proces. Een proces waarbij er enkel naar het verleden gekeken wordt en een toekomstvisie ontbreekt. Klassieke argumenten zoals hoge prijzen, betrouwbaarheid en afhankelijkheid van het buitenland worden als een mantra herhaald. Als wij de energietransitie wensen te realiseren, dan is de vraag niet of wij de stap naar hernieuwbare bronnen gaan zetten, maar wel wanneer en wat daarvoor de meest efficiënte investeringen zijn.

Duitsland heeft hier een duidelijk voorbeeld gesteld: de Energiewende met een consistente, wetenschappelijk onderbouwde en maatschappelijk gedragen aanpak (inclusief de kosten, die transparant worden gecommuniceerd naar de bevolking). België en Vlaanderen kunnen dit ook.

De resultaten van studiewerk binnen EnergyVille geven duidelijk aan dat tegen 2030 de helft van de elektriciteitsvoorziening in België op kostenefficiënte wijze geleverd kan worden door hernieuwbare energie. Hierbij dient benadrukt te worden dat subsidies niet in dergelijke berekeningen mogen meegenomen worden: zij vormen immers een kost voor de gemeenschap.

Leercurven

Alle hernieuwbare bronnen kennen een sterke leercurve, waarbij de kosten continu afnemen en waarbij deze dalingen soms extreem spectaculair zijn. Zo voorzag de regering eind 2016 nog een steun van om en bij de 120 euro per MWh voor offshore-windparken voor onze kust, terwijl er ondertussen in Duitsland projecten zijn waarvoor geen ondersteuning meer voorzien wordt.

Door grootschalige uitrol dalen de kosten van de nieuwe technieken veel sneller dan de klassieke leercurven. Dat hebben we gezien bij zonnepanelen, dat is nu het geval voor offshore windmolenparken en dat is ook te verwachten voor batterijen, waarvoor de productiecapaciteit exponentieel groeit.

België moet zich inschrijven in deze ontwikkelingen en de opportuniteiten grijpen waar zij zich aanbieden. De overheid moet een duidelijk en stabiel kader bieden, maar zich wel hoeden voor een onomkeerbare sponsoring van technologieën op basis van geproduceerde elektrische energie. Uiteraard moeten nieuwe ontwikkelingen een duwtje in de rug krijgen bij de opstart zodat zij uitgeprobeerd kunnen worden, maar ook hier dringt een internationale aanpak zich op.

Voor de grote elektrische energiestromen is een samenwerking met andere landen aan de Noordzee een must. Het stopcontact op zee dat stroomnetbeheerder Elia gaat bouwen is een eerste stap. Het is noodzakelijk om een aanknopingspunt te hebben met het Noordzeenet dat zich zal ontwikkelen om de windenergie in de Noordzee te oogsten, inclusief opslag die hierin vervat zal zijn.

TenneT

De verbindingen met het buitenland (Nemo, Alegro, Brabo) zijn belangrijke elementen, maar ook zij zijn maar het begin van een pan-Europees net. Een samenwerking met het Nederlandse TenneT dringt zich op: samen beheren Elia en TenneT immers de volledige Noordzeekust van het Europese vasteland (buiten Scandinavië). De industrie zal zich op deze manier verzekerd zien van elektrische energieprijzen die gelijk zijn aan die in de ons omringende landen en zo haar concurrentiepositie versterken.

Een wetenschappelijke onderbouw die geen keuzes maakt, maar die de verschillende politieke en maatschappelijke opties op hun betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid aftoetst is een noodzakelijke basis.

Voor de lokale verbruiker dient een intelligent elektriciteitssysteem uitgebouwd te worden, waarbij het evenwicht tussen vraag en aanbod op verschillende niveaus wordt opgebouwd: woning, straat, wijk, gemeente. De lokaal geoogste zonne- en windenergie wordt via vraagsturing plaatselijk ingezet en waar nodig opgeslagen in batterijen. Een combinatie met warmte via warmtepompen, opslag en geavanceerde warmtenetten biedt hierbij fundamentele oplossingen.

Een energiepact moet het kader scheppen. Een wetenschappelijke onderbouw die geen keuzes maakt, maar die de verschillende politieke en maatschappelijke opties op hun betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid aftoetst vormt hiervoor een noodzakelijke basis.