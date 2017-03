Europa mag niet gegijzeld worden door de minst bereidwillige

Europa staat op een kruispunt: hoe zal de Europese Unie zich verder ontwikkelen? Voor onze exportgerichte Vlaamse economie is het van groot belang dat Europa alle kansen krijgt om zich verder te ontwikkelen en verder kan integreren. Daarom mag Europa zich niet langer laten gijzelen door de minst bereidwillige lidstaten. Een Europa op verschillende snelheden is de beste garantie om onze economie verder te laten groeien.

Hans Maertens gedelegeerd bestuurder VOKA

Vorige week gaf Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker in zijn ‘white paper’ over de toekomst van de Europese Unie, een eerste aanzet tot het nadenken over de aard van een post-brexit EU. Die nieuwe visie is broodnodig want het Europese kompas is vandaag volledig ontregeld. Het Door de keuze van de Britten om de EU te verlaten werd de grondslag van het Europese project, met name het streven naar een ‘steeds hechtere unie’, abrupt ontkracht.

Nochtans heeft het bedrijfswereld alle belang bij een hechtere unie. Door de Europese Eenheidsmarkt kunnen Europese ondernemers een markt aanboren van 500 miljoen Europeanen zonder dat ze hiervoor importtarieven moeten betalen of onderworpen zijn aan complexe douane controles.

De Europese Unie heeft ons land alvast geen windeieren gelegd: sinds de oprichting van de eenheidsmarkt in 1990 is het bbp per capita met 2.5% gestegen en zijn er 113.000 jobs bijgekomen volgens een recente studie. Voor Vlaamse ondernemers weegt het belang van de EU nog een stuk zwaarder door: ruwweg 85% van de Belgische export en import is op het Vlaamse conto te schrijven. 70% van die Vlaamse export, een slordige 210 miljard EUR, vloeit overigens naar andere EU lidstaten.

Het uit elkaar vallen van de EU zou dan ook bijzonder nefast zijn voor onze ondernemers.

Om te vermijden dat de EU vervelt tot een vastgeroest clubje van lidstaten wiens elan bepaald wordt door de minst bereidwillige, moet een EU van verschillende snelheden mogelijk zijn.

Maar dat betekent niet dat er niets moet vernderen in Europa. De anti-Europese stemmen klinken steeds luider. Net daarom is de EU dringend toe aan vernieuwing. Om te vermijden dat de EU vervelt tot een vastgeroest clubje van lidstaten wiens elan bepaald wordt door de minst bereidwillige, moet een EU van verschillende snelheden mogelijk zijn.

Dit biedt lidstaten niet enkel de mogelijkheid om verder te bouwen aan de Europese integratie als ze dat willen: een dergelijke toegenomen keuzevrijheid biedt ook de mogelijkheid om een mate van EU integratie na te streven die gedragen wordt door de eigen burgers. De EU wordt nog door te veel Europeanen vandaag als een Romeins Rijk gezien dat de deelstaten dicteert wat te doen.

Sterker Europa

Maar: een EU van verschillende snelheden kan niet absoluut zijn. Voor de Vlaamse bedrijven is er ook nog steeds nood aan een sterker Europa – en dus meer Europa – waar de meerwaarde van een Europese aanpak ontegensprekelijk is. Zo is het voor ondernemers cruciaal dat handel een Europese bevoegdheid blijft. Het CETA debacle van eind vorig jaar toonde dit mooi aan: we hebben enkel onderhandelingskracht op internationaal niveau als we samen als EU onderhandelen, zoniet raken we verdeeld tussen de lidstaten. Vlaamse ondernemers, die sterk afhankelijk zijn van handel, zouden hier het gelag van betalen.

Tegemoet komen aan het vaak geciteerde ‘democratische deficit’ van het EU handelsbeleid moet dan ook gebeuren op Europees en niet nationaal niveau. Het lijkt ons zinniger om het Europees parlement en niet de nationale parlementen meer inspraak te geven in het handelsbeleid. Nationale parlementen kunnen wel nog steeds inspraak hebben over investeringen in door de EU afgesloten handelsverdragen. De bouw van een nieuwe fabriek heeft bijvoorbeeld een iets ingrijpender effect op de omgeving van de lidstaat dan pure handel.

Momenteel kan echter eender welk bevoegd parlement in de EU, een handelsverdrag blokkeren voor alle 28 lidstaten indien het niet akkoord gaat met het luik over investeringen. Dat moet in de toekomst anders kunnen.

Tijd dus aan de Europese leiders om de eigen schaduw te onderstijgen. Als het Europese project de storm waarin ze zich vandaag bevindt overwinnen dan moeten er duidelijke keuzes gemaakt worden. Kiezen voor een Europa op verschillende snelheden biedt de beste garanties dat het project verder kan groeien en dat burgers. Een Europa dat intern pragmatisch is, en ruimte biedt aan verschil, maar steeds als één en ondeelbaar naar buiten treedt.