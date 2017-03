Europa moet beschermen, improviseren en oppositie toelaten

25 maart 1957. Burgemeester Umberto Tupini (rechtopstaand) spreekt In Rome de gezagsdragers uit België, Nederland, Luxemburg, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk en Italië toe die het verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap zullen ondertekenen. © ASSOCIATED PRESS

Nu Europa door een kiezersopstand zonder voorgaande zwaar op de proef wordt gesteld, heeft het een drievoudige cultuuromslag nodig.

Door Luuk van Middelaar, Tijd-columnist en politiek filosoof. Bekleedt de leerstoel ‘Europese waarden’ aan de Université catholique de Louvain. Dit essay verschijnt ook in Le Monde, The Guardian, Süddeutsche Zeitung, La Vanguardia, La Stampa, Gazeta Wyborcza en de Volkskrant.

Een idee van de burgemeester van Rome in 1957: alle klokken van de eeuwige stad luidden op 25 maart ter viering van de ondertekening van het Europese verdrag. Dat feestelijke lawaai, uitdrukking van de hoop op een nieuw begin, heeft ironisch genoeg een tijdperk ingeluid waarin het Europa van de markt zijn heil zocht in zwijgzame verveling. Het geluidsspektakel gaf het startschot voor de bouw van een regelfabriek die het publiek zonder stem liet.

De tegendraadse grote monden van het moment - de Grieken Alexis Tsipras en Yanis Varoufakis in de eurocrisis en de Hongaar Viktor Orbán in de vluchtelingencrisis - maken de harde politieke keuzes voor het Europese publiek zichtbaar en doorbreken zo de depolitisering.

Niemand betwist het succes van een avontuur dat bijdroeg aan de welvaart en de stabiliteit van een continent dat was verwoest door twee wereldoorlogen en verdeeld door de Koude Oorlog. Maar vandaag leven we in een nieuwe wereld. Het parool is niet reguleren, maar handelen. Een ongekende kiezersopstand beproeft de Unie. Farage, Le Pen, Wilders, Petry en Salvini: ze mikken op de vernietiging van de Unie, haar markt, haar munt, haar gesloten front jegens Poetin. Weliswaar hebben de Nederlandse verkiezingen de brexit-Trump-dynamiek doorbroken, maar de Franse presidentsverkiezingen houden de spanning erin.

Om een antwoord te bieden op de kiezersopstand moeten de 27 staatshoofden en premiers, vandaag bijeen op een top in Rome, geen platitudes verkondigen maar een drievoudige Europese cultuuromslag inzetten. Het nieuwe Europa moet beschermen, improviseren en oppositie toelaten. Precies het tegendeel van wat het sinds lang met talent doet: vrijheden, voorspelbaarheid en consensus produceren. Europa’s overleven staat op het spel.

Beschermen, allereerst. De Unie is geliefd bij wie openheid en uitwisseling waardeert, bij wie kansen ziet in een grote ruimte van vrij verkeer: ondernemers, studenten, toeristen, jongeren, veeltalige hoogopgeleiden, welgestelden. Gesterkt door dat succes heeft Brussel de minder beweeglustige burgers uit het zicht verloren. Degenen die in Europa geen kans zien maar een dreiging, voor hun baan en hun veiligheid. Om het vertrouwen van solide meerderheden te herwinnen moet de Unie niet enkel haar eigen klanten bedienen maar een beter evenwicht vinden tussen de vrijheden die ze schept en de bescherming die ze biedt.

Wijsheid in terughoudendheid

Voorbeeld bij uitstek: de grenzen. Een ruimte zonder binnengrenzen werkt niet zonder een gedeelde verantwoordelijkheid voor de buitengrenzen. Anders raken we Schengen kwijt. Dat was de harde les van de vluchtelingencrisis in de winter van 2015-2016. Sindsdien managen de lidstaten in nood gezamenlijk de buitengrens. Een bescheiden doorbraak. Soms ligt de wijsheid in terughoudendheid, zoals op het vlak van de sociale zekerheid. Omdat Brussel de nationale welvaartsstaten niet kan vervangen zonder de superstaat te worden die de volkeren verwerpen, ligt een beter evenwicht tussen vrijheid en bescherming in het dempen van de ontwrichtende effecten van het vrij verkeer op de sociale zekerheid. Zulke politieke dilemma’s moeten met open vizier worden aangegaan.

Het ging en gaat in deze crisissen niet om geitenkaas of graanprijzen, zoals in de oude EEG, maar om miljarden euro’s en solidariteit, oorlog en vrede, identiteit en soevereiniteit. En steeds tikte de klok.

Improviseren, vervolgens. Wat te doen als een euroland bijna failliet gaat en je in een weekeinde een bedrag van 500 miljard euro bijeen moet harken? Wat als in een buurland mysterieuze groene mannetjes binnenvallen en je snel moet komen tot sancties tegen de agressor? Wat als tienduizenden vluchtelingen zich in oranje vestjes op zee wagen en dan aan een mars over de Balkan beginnen, gaten schietend in regels van Schengen en Dublin? Drie recente situaties waarin de Europese leiders en instellingen iets moesten doen waar het stelsel niet op is voorbereid: besluiten nemen en handelen, zonder tijd voor afstemming en gladstrijken, voor groenboeken en witboeken. Het ging en gaat in deze crisissen niet om geitenkaas of graanprijzen, zoals in de oude EEG, maar om miljarden euro’s en solidariteit, oorlog en vrede, identiteit en soevereiniteit. En steeds tikte de klok.

Onder druk van crisissen ontwikkelt zich in de Unie een ‘gebeurtenissenpolitiek’, naast de oude ‘regelpolitiek’. Een metamorfose. Europa is slecht toegerust om het hoofd te bieden aan tegenslagen, gevaren of het onverwachte. Maar soms is er geen keus. Want wat is erger dan nietsdoen in nood? In zulke situaties ontstaan vormen van uitvoerende macht, zelfs nieuwe instellingen. Vandaar de sleutelrol van de Europese Raad: de nationale leiders, allen verantwoordelijk voor hun publieke opinie, gaan samen de wisselingen van het lot te lijf. Ontsnappend aan het verdragskorset kunnen ze nieuw terrein ontginnen. Het handelende Europa kan niet tegen de nationale staten in worden gebouwd, maar enkel samen met hen.

Zolang zich in de EU geen legitieme politieke oppositie kan organiseren, zal die zich tegen de Unie richten. Dat zien we vandaag.

Zo krijgt een nieuw Europa gestalte. Beschermen: daarvan erkent men inmiddels de noodzaak. Improviseren: in crisissen zijn er staaltjes van te zien. Oppositie toestaan daarentegen, het derde aspect van de metamorfose, ligt moeilijker. Toch is die omslag even vitaal als beide andere. Zolang zich in de EU geen legitieme politieke oppositie kan organiseren, zal die zich tegen de Unie richten. Dat zien we vandaag.

Terwijl het Europa van de markt hoogstens kampte met onverschilligheid, met milde spot over komkommers, wekt het nieuwe Europa van munt, grens en macht grotere krachten en tegenkrachten op, hogere verwachtingen en dieper wantrouwen. In de gebeurtenissenpolitiek vallen besluiten niet altijd meer op grond van verdrag of expertise, maar zijn ze een antwoord op de nood van het moment, geboren uit een botsing van belangen en waarden. Daarom vragen ze publieke instemming. Het publiek heeft gelijk zich in nationale verkiezingen of referenda te laten horen. Waar de vanzelfsprekendheid verdwijnt, doet de tegenspraak haar intrede. Waar de uitvoerende regeermacht zich toont, is steun van kiezers nodig.

Federalistische doordrijverij

Met de makkelijke manieren om een dynamiek van regering en oppositie tot stand te brengen heeft men al geëxperimenteerd, bijvoorbeeld via het parlement in Straatsburg. De federalistische doordrijverij versterkt echter het anti-Europese nationaal-populisme en misbegrijpt de uitdagingen van het moment. Niet alle kritiek op Brussel moet tot ‘anti-Europeanisme’ worden bestempeld. De tijd van het zwaaien met de banvloek is voorbij. De Brusselse consensus verstikt vandaag het Europese politieke leven.

Tegenspraak en dissensus kunnen Europa de dynamiek geven waar de gebeurtenissenpolitiek om vraagt.

De tegendraadse grote monden van het moment - de Grieken Alexis Tsipras en Yanis Varoufakis in de eurocrisis en de Hongaar Viktor Orbán in de vluchtelingencrisis - spelen een belangrijke rol: ze maken de harde politieke keuzes voor het Europese publiek zichtbaar en doorbreken zo de depolitisering. De terugkeer van de geschiedenis, de wedergeboorte van de politiek. Democratie is behalve een besluitvormingsmechaniek ook een manier om sociale en politieke conflicten in scène te zetten, in banen te leiden, tot bron van vrijheid te maken. Tegenspraak en dissensus kunnen Europa de dynamiek geven waar de gebeurtenissenpolitiek om vraagt.

Net als beide andere veronderstelt ook deze derde omslag continuïteit met de stichters in Rome op één essentieel punt: de overtuiging dat wat ons als Europeanen verenigt, sterker is dan wat ons scheidt.