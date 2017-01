Europa krijgt de crisissen niet opgelost, maar gaat er ook niet aan ten onder

2016 was een zeer bewogen jaar. Een roetjsbaan van aanslagen, van brexit en van Trump. Wat brengen 2017 en de nabije toekomst ons? We vroegen tien opiniemakers om in hun glazen bol te kijken. Vandaag buigt Steven Van Hecke zich over de Europese Unie.

Door Steven Van Hecke, docent Europese en vergelijkende politiek, KU Leuven

Zonder enige twijfel haalt 2016 de annalen van de Europese Unie. Het was het jaar van - let op het meervoud - de crisissen, de slogans, de protesten, de in ongenade gevallen leiders en uiteraard de referenda. De EU is nochtans wel wat gewend. Bijna elk kalenderjaar wordt wegens de snelle opeenvolging van spectaculaire wendingen steevast afgesloten met ‘uitzonderlijk’ en ‘historisch’. Nu dus ook, met dank aan de brexit. Doet 2017 nog ‘beter’?

Het is weinig waarschijnlijk dat 2017 voor Europa een annus mirabilis wordt, maar het voorbije jaar in negativiteit níét overtreffen zou al een mooie prestatie zijn.

2016 was het jaar van de crisissen. U kent het cliché: de Europese integratie stokt bij elke crisis, maar gaat dankzij deze crisissen telkens vooruit. 2016 was in dat opzicht een grand cru, maar zonder dat er veel te merken viel van vooruitgang. Europa werd niet door één maar meerdere crisissen tegelijk getroffen - euro, vluchtelingen, interne veiligheid (terrorisme) en externe veiligheid (Oekraïne) - en werd bovendien getrakteerd op een crisis die niemand behalve intussen ex-premier David Cameron gevraagd had, maar die op termijn de meest disruptieve kan worden.

Schapen

In 2017 valt geen doorbraak te verwachten. De EU zal de talrijke crisissen niet opgelost krijgen, maar ze zal er ook niet aan ten onder gaan. Integendeel, de brexit kan een heilzaam effect hebben. Dat blijkt intussen al uit de opiniepeilingen. Hoe meer Londen wegzinkt in zijn eigen politieke moeras, hoe groter de kans dat twijfelende schapen alsnog de voorkeur geven aan de geur van de vertrouwde stal.

2016 was het jaar van de slogans. Het Leave-kamp lag niet bepaald wakker van de waarheid, maar achteraf gezien bleek dat klein bier bij wat de Amerikaanse kiescampagne in petto had. Het Remain-kamp kampte dan weer met een gebrek aan geloofwaardigheid, een overdosis aan ‘minds’ en te weinig ‘hearts’.

In decibels werden de eurofielen moeiteloos overtroffen door de talrijke eurofoben, maar beiden leden aan hetzelfde euvel: weinig tastbare voorstellen en onduidelijk waar steun te rapen valt.

Maar ook buiten de Angelsaksische wereld waren de woorden afgelopen jaar goedkoop. De voorstanders van ‘meer Europa’ riepen luid, maar bleven stil als de vragen concreet werden en iemand zich afvroeg hoeveel landen het pad van zo’n Verenigde Staten van Europa zouden kiezen. In decibels werden de eurofielen moeiteloos overtroffen door de talrijke eurofoben, maar beiden leden aan hetzelfde euvel: weinig tastbare voorstellen en onduidelijk waar steun te rapen valt.

Veel zoden zal dat in 2017 niet aan de dijk brengen. Als puntje bij paaltje komt, zal de EU veeleer blijven aanmodderen (aldus haar critici) of (aldus haar krimpende schare trouwe verdedigers) koppig en gestaag op zoek gaan naar concrete oplossingen voor reële problemen.

Magnette

2016 was ook het jaar van de protesten. In de eerste plaats tegen het vermaledijde Brussel. Zo werd Waals minister-president Paul Magnette (PS) op het schild gehesen als de woordvoerder van het verzet tegen de doorgeschoten globalisering en de wijze waarop de EU handelsverdragen afsluit met de rest van de wereld.

Ook in de lidstaten was het geregeld hommeles. Soms tegen de EU en de nationale regeringen die ‘onder curatele’ staan, zoals de stakingen tegen het beleid van de Griekse premier Alexis Tsipras. Soms voelde men zich door Brussel gesteund, zoals bij de recente protesten in de straten van Warschau tegen de Poolse regering. Onderhuids protest kwam aan de oppervlakte via nationale verkiezingen, waarin het stilaan vanzelfsprekend wordt dat de anti-EU-partijen met de winst gaan lopen.

Dat zal in 2017 niet anders zijn. De PVV van Geert Wilders, het FN van Marine Le Pen en Alternative für Deutschland (AfD) winnen de verkiezingen in onze buurlanden. Anders dan bij de brexit zullen ze echter geen potten breken, want de kans dat die eurocritici regeringsverantwoordelijkheid krijgen, is nagenoeg onbestaande.

Sterke vrouw

2016 bezegelde het lot van enkele politici die de afgelopen jaren in Europa het mooie weer maakten: David Cameron in het Verenigd Koninkrijk en Matteo Renzi in Italië. De Franse president François Hollande hield de eer aan zichzelf en overleeft 2017 niet. Voorlopig houdt alleen Angela Merkel stand en - o ironie - hoe beter de score van AfD bij de Duitse parlementsverkiezingen van september 2017, hoe meer kans dat ze kanselier blijft, en dus de sterke vrouw van Europa. Forse verkiezingswinst voor radicaal-rechts betekent immers dat binnen een versplinterd partijenlandschap de enige mogelijke stabiele meerderheid een coalitie wordt onder leiding van de christendemocraten.

Tot slot was 2016 het jaar van de referenda: in Nederland, Hongarije en Italië, maar uiteraard ook, en vooral, in het verdeelde koninkrijk aan de overkant van het Kanaal. Voorlopig doet de Britse economie het ondanks de vele onheilstijdingen relatief goed, maar juridisch-politiek wordt het du jamais vu. ‘Breaking up is never easy’ wordt zo al even waar als ‘Brexit remains Brexit’.

De kans dat exitreferenda in 2017 opnieuw stokken in de wielen steken, is dankzij de Britten aanzienlijk geslonken

Theresa May houdt verwoed de schijn hoog, maar doet steeds meer denken aan een kapitein op een stuurloos schip. Nu ja, de collateral damage van de referenda is stilaan ook in Brussel niet meer te overzien. Kwatongen beweren dat de EU zelf ook een stuurloos schip is. Maar de kans dat exitreferenda in 2017 opnieuw stokken in de wielen steken, is dankzij de Britten aanzienlijk geslonken.

2016 was een annus horribilis en de EU laat dat best zo snel mogelijk achter zich. Het is weinig waarschijnlijk dat 2017 een annus mirabilis wordt. Maar het voorbije jaar in negativiteit níét overtreffen zou al een mooie prestatie zijn. Europa kan zo’n opsteker best gebruiken. De voortekenen zijn er nochtans, toch voor wie ze wil zien. Of beter: voor wie de kansen wil grijpen. En dus werkelijk bekommerd is om het voortbestaan en de toekomst van het Europese integratieproject.