Europa moet strenger zijn voor 'vrijemarkteconomie' China

Staalfabrieken van de Tonghua Iron & Steel Group in Tonghua, in de Chinese provincie Jilin © Bloomberg

Sinds deze week is China een volwaardige vrijemarkteconomie. Althans, dat beweert de Chinese overheid op basis van Artikel 15 van het verdrag van de Wereldhandelsorganisatie. De VS en Japan vinden van niet, en met reden. Europa holt achter de feiten aan.

Door Astrid Pepermans, onderzoekster aan de VUB, specialiste handelsbetrekkingen tussen Europa en China.

Toen China in 2001 toetrad, maakte het de belofte om te evolueren naar een volledige ‘vrije markteconomie’ en dus de interne verregaande economische overheidsplanning gestaag af te bouwen.

Artikel 15 stelt dat de overgangsperiode die nodig is om aan deze belofte te voldoen ingaat vanaf China’s toetreding in 2001 en eindigt op 11 december 2016. Voor China betekent dit dat het vanaf heden automatisch een vrije markteconomie is en als dusdanig moet worden behandeld. Amerika besliste al resoluut om China de status van markteconomie niet toe te kennen. Ook Japan ziet geen reden om China te behandelen als markteconomie zolang het niet voldoet aan de vooropgestelde criteria. En Europa? Dat holt achter de feiten aan.

China hanteert nog steeds het vijfjarenplan om de richting van de economie volledig uit te stippelen

Het belang van deze beslissing is nochtans moeilijk te overschatten. Centraal staat de procedure voor het vastleggen van antidumpingmaatregelen. De kosten en prijzen van bepaalde producten worden dan met elkaar vergeleken. Wanneer in een bepaald land deze prijzen niet tot stand komen door de wetten van vraag en aanbod maar door tal van andere factoren zoals overheidsinterventies, subsidies, protectionisme en taksenbeleid en het land niet erkend is als markteconomie, vergelijkt men tijdens een antidumpingzaak de prijs van het betrokken land met de prijs van een ander, vergelijkbaar land.

Zo wordt bepaald of er effectief sprake is van dumping en welke maatregelen moeten genomen worden.

Wanneer Europa China erkent als volwaardige markteconomie is de Europese Commissie in principe verplicht de normale procedure te gebruiken en zich dus louter te baseren op de prijzen van China wanneer het een antidumpingonderzoek tegen China opstart.

Blauwdruk

Het gevaar is dat de belofte die China in 2001 maakte volledig wordt losgekoppeld van artikel 15 van de WTO. China hanteert nog steeds het vijfjarenplan om de richting van de economie volledig uit te stippelen. Op het allerhoogste beleidsniveau wordt elke vijf jaar een economische blauwdruk uitgewerkt die de richtlijnen vormt voor de strategieën die vervolgens op provinciaal en stedelijk niveau in China worden uitgevoerd.

Dit een vlekkeloos proces noemen zou verkeerd zijn maar duidelijk is dat de Chinese Communistische Partij de touwtjes nog stevig in handen heeft, ook wat betreft de Chinese economie.

Dit soort van onevenwichten zorgt ervoor dat honderden Europese staalarbeiders vandaag op straat staan

Een selectie van zogenaamde ‘strategisch opkomende industrieën’ wordt de prioriteit van de komende vijf jaar en via Chinese staatsbanken, die bulken van het geld dat de Chinese spaarder elke dag keurig aan de kant zet, worden bedrijven binnen deze sectoren in een mum van tijd omgetoverd tot nationale kampioenen die na het veroveren van de interne Chinese markt ook vaak zeer agressief de buitenlandse markten aandoen.

Toch heeft deze manier van werken een grote keerzijde. De prikkels die moeten leiden tot een evenwichtig systeem van vraag en aanbod worden genegeerd en ontkracht, en dat geeft vaak overproductie en vernietigend lage prijzen. Dit soort van onevenwichten zorgt ervoor dat honderden Europese staalarbeiders vandaag op straat staan.

Eén procent

Een van de argumenten die je regelmatig hoort in het voordeel van China is dat momenteel slechts één procent van de Chinese export naar Europa getroffen wordt door Europese anti-dumpingmaatregelen. Je kan het argument gemakkelijk omdraaien en je afvragen waarom die status van markteconomie dan zo belangrijk is voor China.

Dit argument gaat echter nog omwille van een andere reden niet op. Dat we nu de schadelijke gevolgen van oneerlijke handel ogenschijnlijk niet zo hard voelen, is absoluut geen reden om op onze lauweren te rusten.

Vandaag mag Europa nog relatief sterk staan in aantal sectoren zoals de automobielindustrie, de hoogtechnologische domeinen en een resem aan kwalitatieve merken. Maar ook deze sectoren prijken op China’s lijstje van focusindustrieën en ook in deze sectoren kunnen we hevige competitieve druk verwachten vanuit het oosten.

Daarmee wil ik niet gezegd hebben dat competitie noodzakelijk slecht is - economische concurrentie katapulteerde Europa ooit tot ‘s werelds belangrijkste pionier - maar zolang deze concurrentie niet eerlijk is werkt ze destructief en niet constructief.

De klassieke verdeling tussen Noord (liberaal) en Zuid (protectionistisch) staat een snelle en kordate Europese beslissing in de weg

In Europa zijn, zoals gewoonlijk, de meningen verdeeld. De klassieke verdeling tussen Noord (liberaal) en Zuid (protectionistisch) staat een snelle en kordate beslissing in de weg. Om Chinese represailles te vermijden werkt de Europese Commissie aan een alternatief systeem waarmee het China als een volwaardige markteconomie kan erkennen en tegelijkertijd Europa alsnog in staat moet stellen om eventuele dumping grondig aan te pakken.

Maar hier gaat de EU voorbij aan de kernvoorwaarde die de Wereldhandelsorganisatie vooropstelt. De voorwaarde waaraan China - ook vandaag - nog niet voldoet.