FC Toekomst Nederland haalt het met 1-0 van FC Toekomst België

Nederland legt nu sterkere groeicijfers voor, maar ligt voor de hele periode sinds 2008 nog duidelijk achter op België. De Nederlanders zijn echter beter voorbereid op de toekomst, en dat is belangrijker.

Door Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Econopolis en auteur van het toekomstgericht boek ‘Superstaat’

Hier op kantoor is mijn buurman onze Nederlandse chief investment officer. Naast de vele discussies over de wereldeconomie en de financiële markten komt ook het klassieke debat België-Nederland geregeld aan bod. Daarbij is er uiteraard de voor de hand liggende aandacht voor sportieve prestaties (we zaten nog samen in het Koning Boudewijnstadion voor de mooie Rode Duivels-zege met 4-2 in 2012).

Ook de economische prestaties komen regelmatig ter sprake. Op dat vlak komt er de jongste maanden opmerkelijk veel positief nieuws uit Nederland. De voorbije twaalf maanden groeide de Nederlandse economie bijna dubbel zo snel als de Belgische (2,4% tegenover 1,3%). En deze week kwam het Nederlandse Centraal Planbureau met vrij mooie vooruitzichten op de proppen. Het ziet ernaar uit dat Nederland ook de komende jaren duidelijk hogere groeicijfers laat optekenen dan België.

In de Nederlandse politiek en onder de sociale partners lijkt een vrij constructieve houding te bestaan om op zijn minst te proberen de economie op langere termijn sterker te maken.

Die betere Nederlandse groeicijfers hoeven niet te verbazen. Ze zijn vooral terug te brengen tot de diepere crisis die de Nederlandse economie achter de rug heeft. België kwam op zich vrij goed door de dubbele recessie in de periode van 2008 tot 2013, terwijl die in Nederland veel harder aankwam.

Vastgoedmarkt

Meer dan het overheidsbeleid was de belangrijkste factor daarachter de uiteenlopende dynamiek in de vastgoedmarkt. Terwijl de Belgische huizenprijzen tussen midden 2008 en midden 2013 gemiddeld met nog eens bijna 10 procent stegen, zakten de gemiddelde huizenprijzen in Nederland met ruim 20 procent.

En nu de Nederlandse huizenmarkt weer herleeft, komt dat ook tot uiting in de economische groeicijfers. Ondanks de recent sterkere groeicijfers in Nederland ligt de economische groei er voor de volledige periode sinds 2008 nog altijd duidelijk achter op België.

Veel belangrijker dan de groeicijfers op korte termijn zijn de economische perspectieven op langere termijn. En op dat vlak zijn de rollen duidelijk omgedraaid. Net als de rest van Europa staan ook België en Nederland de komende jaren voor een aantal belangrijke uitdagingen. De vergrijzing, de structureel lagere groei, de technologische verschuiving, de vluchtelingenproblematiek en de toenemende politieke polarisering zullen de komende decennia cruciale economische gevolgen hebben.

De uitgangspositie waarmee Nederland die uitdagingen tegemoetgaat, is een stuk sterker dan die van België. Dat blijkt onder meer uit de verschillen bij de overheidsfinanciën en de arbeidsmarkt.

Overheidsuitgaven

Terwijl de Belgische overheid flirt met een begrotingstekort van 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) is de Nederlandse op weg naar een begroting in evenwicht. De verschillende aanpak wordt geïllustreerd door de dynamiek in de overheidsuitgaven. De lopende overheidsuitgaven (zonder rentelasten) lagen in 1995 in beide landen rond 40 procent van het bbp. Ondanks de voorbije crisis en de toenemende impact van de vergrijzing liggen die vandaag in Nederland op hetzelfde niveau. In België zijn de lopende overheidsuitgaven ondertussen opgelopen tot bijna 48 procent van het bbp. In euro’s van vandaag komt die stijging van de Belgische overheidsuitgaven overeen met ruim 30 miljard.

Om de Belgische werkgelegenheidsgraad naar het Nederlandse niveau te tillen, moeten zo’n 900.000 Belgen extra aan het werk. Die hogere werkgelegenheidsgraad lukt in Nederland vooral via deeltijdse banen.

Ook de verschillende aanpak op de arbeidsmarkt is opmerkelijk. Van alle 15- tot 64-jarigen werkt in Nederland 74 procent. In België is dat amper 62 procent. Om de Belgische werkgelegenheidsgraad naar het Nederlandse niveau te tillen, moeten zo’n 900.000 Belgen extra aan het werk. Die hogere werkgelegenheidsgraad lukt in Nederland vooral via deeltijdse banen. Op die manier raken veel meer mensen geïntegreerd in de arbeidsmarkt en ontstaat een breder draagvlak voor de financiering van de welvaartsstaat. Met meer mensen aan het werk wordt het ook minder zwaar om de impact van de vergrijzing op te vangen.

Bestuur

Op heel wat vlakken lijkt de Nederlandse economie beter voorbereid op de toekomstige uitdagingen dan de Belgische. De kern van die voorbereiding ligt vooral in een andere bestuursaanpak.

Zowel in de Nederlandse politiek als onder de sociale partners lijkt een vrij constructieve houding te bestaan om op zijn minst te proberen de economie op langere termijn sterker te maken. In België lijkt het debat vooral te focussen op het zoveel mogelijk beschermen van het stuk van de economische taart van de eigen achterban. Zo wordt elke stap richting ernstige structurele hervormingen moeilijk.

Als de Belgische politici en de sociale partners er de komende jaren niet in slagen om gezamenlijk werk te maken van een echt toekomstgericht beleid, wordt de relatief betere Nederlandse groeiprestatie van het voorbije jaar zo goed als zeker een structureel gegeven.