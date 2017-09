Failliet gaan kan ook een oplossing zijn

Ondernemers die hun project zien falen, zijn minstens een nuttige ervaring rijker. Dat leert ook de getuigenis van Wesley Lorrez en Alexander Maertens afgelopen weekend in De Tijd. De aankomende nieuwe insolventiewet onderstreept dat meer dan ooit. Nu de perceptie nog.

Door Eric Van den Broele, senior manager R&D Graydon

Gefaalde ondernemers. In de Verenigde Staten krijgen ze applaus, in Europa worden ze personae non gratae in zakenkringen. Er zit waarheid in die dooddoener. Terwijl grote namen als Ford, Jobs en Disney hebben bewezen dat falen een onderdeel is van de weg naar succes, associëren we gefaalde ondernemers hier nog altijd met fraude en criminaliteit. Over eventuele mislukte zijsporen van zakeniconen wordt gezwegen.

Toegegeven, veel faillissementen verlopen niet zo netjes. Echte fraude - moedwillige uitlokking van een faling voor zelfverrijking - is zeldzaam. Maar ondernemers nemen niet altijd de beste beslissingen als hun zaak failliet dreigt te gaan. Ze vrezen dat hun gezin voor de schulden gaat opdraaien, willen niet inzien dat er geen toekomst meer zit in hun zaak of vrezen de reacties bij mislukking. Ze laten de boel aanslepen, steken zich dieper in de schulden of halen geld uit een andere zaak om het zinkende schip te redden.

Statistieken bewijzen dat ze zelden een nieuwe zaak starten. Het besef sijpelt meer en meer door dat niemand daarbij wint. Initiatieven als Fuckup Nights proberen falen uit de taboesfeer te halen, maar het is de wetgever die het voortouw neemt.

In België geldt al jaren de ‘verschoonbaarheid’ na faillissementen. Ondernemers die hun zaak financieel kopje-onder zagen gaan, krijgen - als er geen sprake was van fraude - na verloop van tijd een officiële schone lei. De rechtbank bevestigt dan dat het faillissement een accident de parcours was, en geen fout of crimineel feit. Dat klinkt mooi in theorie, alleen duurt het vaak erg lang voor de verschoonbaarheid wordt uitgesproken.

Kwijtschelding

Een van de impliciete voorwaarden is de aflossing van schulden. Net dat is het probleem, oordeelt de Europese Commissie. ‘Bedrijfsleiders die failliet zijn gegaan, hebben door hun ervaring net meer kans op slagen dan voordien.’ Daarom moeten ze snel weer kunnen opstarten. Die filosofie van de tweede kans zien we nu terug in Boek 20, het ambitieuze voorstel voor een nieuwe insolventiewetgeving van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Ze vervangt de verschoonbaarheid door snelle kwijtschelding van schulden, op termijn zelfs binnen zes maanden.

De nieuwe wetgeving maakt van het faillissement een oplossing in plaats van een doemscenario

De nieuwe wetgeving maakt van het faillissement een oplossing in plaats van een doemscenario. Draait uw zaak al jaren met verlies? Neemt de vraag af? Is de concurrentie onhoudbaar? Bereid tijdig een faillissement voor. Wees eerlijk tegen leveranciers. En denk aan de toekomst. Kan uw zaak met een nieuw businessmodel doorstarten? Wie tijdig actie onderneemt, hoeft zich geen zorgen te maken over schuldenlast of fraudestigma. Meer zelfs: u krijgt een nieuwe kans. Grijp ze.

Ook de maatschappij heeft belang bij die wetgeving. Leveranciers krijgen hun schuld dan wel niet terugbetaald, maar meestal is er toch geen kapitaal meer. Ondernemers worden wel gestimuleerd hun ervaring te vertalen naar een beter beheer en businessmodel. En deze legale uitweg geeft ondernemers met financiële problemen de nodige motivatie om hun zaak tijdig, transparant en correct af te sluiten.