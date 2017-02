Files zijn niet typisch Vlaams, maar veel oorzaken wel

Typisch Vlaamse oorzaken maken onze fileproblemen groter dan elders, en we debatteren al te vaak dogmatisch en in tegenstellingen: auto tegen openbaar vervoer, auto tegen fiets, overheid tegen burger. Als burgers, bedrijven en overheid mobiliteit eindelijk serieus nemen worden files eindelijk beheersbaar.

Door Chris Tampère en Pieter Vansteenwegen van het KU Leuven Mobility Research Center. Zij leiden in de master ingenieurswetenschappen in logistiek en verkeer burgerlijk ingenieurs op om hun rol in dit geheel op te eisen.

Ruimtelijke ordening blijft een belangrijke oorzaak van het fileleed in Vlaanderen. Met elke nieuwe villa, appartementsblok of assistentiewoning maken we nieuwe auto-afhankelijke gezinnen. Er zijn immers weinig lokale jobs en winkels, familie en recreatie liggen wijd verspreid en zijn dus moeilijk bereikbaar met openbaar vervoer of de fiets. Als mensen sowieso al de auto (moeten) nemen om het dichtstbijzijnde station (school, winkel) te bereiken, krijg je hen voor de rest van hun traject nog moeilijk op de trein.

Ons stemgedrag wordt meer bepaald door een debat over boerkini’s dan door de nalatigheid rond onze dagelijkse mobiliteit.

Dat brengt ons bij de volgende belangrijke oorzaak. Zowel overheid, burgers als bedrijven houden onvoldoende rekening met mobiliteit bij hun beslissingen. We willen wonen in het groen dicht bij familie, maar gaan ook voor de beste job in Brussel, Antwerpen, Gent. Gemeentes (of ziekenhuizen, scholen, distributiecentra,…) besparen door te fuseren; de extra verplaatsingen negeren we. We delokaliseren productie naar lage loonlanden; de afgewerkte producten slepen we terug naar hier. En niemand houdt rekening met de filekost daarvan.

En worden onze politici daarvoor afgerekend? We kampen elke dag met de gevolgen van onvoldoende aangepaste verkeerslichten, omleidingen die doodlopen, fietsinfrastructuur waar we onze kinderen niet over durven te sturen, het uitblijven van structurele werken als Oosterweel of het Gewestelijk ExpresNet (GEN) rond Brussel,… Maar ons stemgedrag wordt meer bepaald door een debat over boerkini’s dan door de nalatigheid rond onze dagelijkse mobiliteit.

En als we dan toch debatteren over mobiliteit, is het al te vaak dogmatisch en in tegenstellingen: auto tegen openbaar vervoer, auto tegen fiets, overheid tegen burger. Belangengroepen en advocaten (letterlijk en figuurlijk) van de ene vervoerswijze schieten meteen in een kramp wanneer er iets positiefs voor een andere vervoerswijze wordt voorgesteld. Het mordicus afwijzen van verbeteringen voor ‘de anderen’ helpt je eigen zaak nochtans geen stap vooruit.

Herschikken

Wat kan en moet er dan veranderen? Fiets en openbaar vervoer moeten meer ruimte krijgen. Serieuze investeringen zijn daar dringend nodig. Elke gemeente moet functionele fietsverbindingen uittekenen, intern en met de buurgemeentes. En deze moeten op het terrein ook prominent en herkenbaar zijn, zodat wie zijn (e-)fiets wil gebruiken dat ook durft en kan.

En liefst niet langs een drukke N-weg, maar zoveel mogelijk als een los netwerk, bijvoorbeeld door zorgvuldig gekozen straten om te vormen tot fietsstraten. In gemeentes als Bonheiden en Deinze maken ze zo zelfs met kleine budgetten al een groot verschil.

Onvermijdelijk wordt de ruimte van de auto dan ingeperkt, terwijl diezelfde auto toch - gegeven onze ruimtelijke ordening - voor vele verplaatsingen nodig blijft. Binnen die ingeperkte ruimte zal het autoverkeer dus efficiënter moeten. En daar zijn kennisopbouw en investeringen voor nodig.

Het mag geen taboe zijn dat je ruimte voor de fiets en openbaar vervoer soms net creëert door de auto beter te bedienen waar hij mag blijven

Het mag geen taboe zijn dat je ruimte voor de fiets en openbaar vervoer soms net creëert door de auto beter te bedienen waar hij mag blijven. Daarom is er een opwaardering nodig van de stroomfunctie van vele N-wegen; alleen zo houden we andere straten leefbaar voor fietsers, voetgangers en bewoners.

En ook nieuwe technologieën in het (auto)verkeer helpen om dat alles veiliger en efficiënter aan te sturen. Er kan zoveel meer met onze verkeerslichten, geconnecteerde voertuigen, verkeersmanagement. Bescheiden experimenten daarmee zijn goed, maar het tempo moet omhoog en er moet gedegen onderzoek rond gebeuren: anders is het meer dadendrang dan een echt verbeterproces.

Infrastructuur

Vorige week nog pleitte de Nationale Bank voor investeringen in infrastructuur om onze economie te versterken. Er moet inderdaad meer geïnvesteerd worden, maar in plaats van losse (symbool)projecten, moet dat gebeuren in integrale regionale netwerken voor auto, fiets én openbaar vervoer.

Er moet inderdaad meer geïnvesteerd worden in infrastructuur, maar in plaats van in losse (symbool)projecten moet dat gebeuren in integrale regionale netwerken voor auto, fiets én openbaar vervoer.

Waarom niet per regio alle belanghebbenden samen multimodale oplossingen laten uitwerken? Dankzij een intendant die de belangen van àlle partijen overschouwt, lijkt er zelfs voor Oosterweel voor het eerst een gedragen oplossing in zicht. Betrek burgers, bedrijven en lokale overheden van in het begin bij een project, of beter nog, betrek hen permanent.

De visie rond Regionet Leuven kan als voorbeeld dienen. Met dit plan tracht men rondom een net van snel, hoogfrequent en efficiënt openbaar vervoer op lange termijn tegelijk de mobiliteit en ruimtelijke ordening in de regio structureel te verbeteren. Nieuwe bebouwing en functies concentreren zich alleen nog rond de haltes van het openbaar vervoer: zo kunnen gezinnen, diensten, jobs, activiteiten en klanten elkaar vlot bereiken te voet, met de (e-)fiets, het openbaar vervoer, en slechts af en toe een (deel)auto.

Willen we het echt?

Maar dit alles helpt natuurlijk niet als mobiliteit niet dringend aan belang wint, zowel in onze dagelijkse als in onze strategische keuzes. Dat zien wij als het belangrijkste gevolg van rekeningrijden. Rekeningrijden verschilt van een kilometerheffing doordat het bedrag afhangt van de plaats, het soort weg en het tijdstip en daardoor sturend werkt op ons gedrag.

Waarom zouden we meer rijden fiscaal stimuleren? Vanuit mobiliteitsstandpunt is dat de wereld op zijn kop.

Daarbij bestaan geen taboes: wie zijn auto laat staan zal goedkoper af zijn, maar wie gewoon doordoet zal wel degelijk meer betalen dan nu; hoe wil je anders collectieve gedragsverandering uitlokken? Wie kan, zoekt een andere route of tijdstip of koopt een e-fiets. Wie voor een structurele keuze staat, kiest zorgvuldiger zijn plek om te wonen en werken. Overheden en bedrijven wegen beter af of één centraal servicepunt of winkelcomplex slimmer is dan buurtwinkels, lokale dienstverlening of flexibeler werktijden. Rekeningrijden maakt duurzamer gedrag logischer.

Het is contraproductief als een deel van het loon uitbetaald wordt in autokilometers (salariswagens) of als een mobiliteitsbudget stijgt naarmate men meer kilometers aflegt. Waarom zouden we meer rijden fiscaal stimuleren? Vanuit mobiliteitsstandpunt is dat de wereld op zijn kop.