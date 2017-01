Financiële markten onderschatten Trump

Als Amerikaanse president wordt Donald Trump de antithese van gematigdheid en dat is slecht voor de financiële markten.

Andy Langenkamp is senior politiek analist bij ECR

Vandaag aanvaardt de man die in vele opzichten de antithese is van gematigdheid het machtigste ambt ter wereld: Donald J. Trump wordt geïnaugureerd als 45e President van de Verenigde Staten. Gematigdheid wordt veelal beschouwd als iets goeds. Ze wordt geassocieerd met termen als verstandig, terughoudend, verantwoord, tolerant, weloverwogen, beschaafd en realistisch. Veel van deze eigenschappen kunnen Trump niet toebedeeld worden: hij is de olifant in de porseleinkast die er een sport van maakt om mensen te beledigen en praat als ‘de gewone man’ aan de toog met een pitcher bier in de hand.

Volgens Trump en zijn supporters is de tijd voor gematigdheid voorbij. De status quo heeft verkeerd uitgepakt voor grote delen van de bevolking en de gevestigde orde zal het verschil niet kunnen en willen maken voor de ‘average joe’.

Te lang heeft de politieke, sociale en economische elite in de ivoren toren gezeten, pleitend voor kosmopolitisme, kapitalistische democratie, vrijhandel, open grenzen en culturele kruisbestuiving. Natuurlijk leverde dit nadelen op voor bepaalde groepen, maar die zouden makkelijk gecompenseerd kunnen worden met de winsten van globalisering. Het idee dat na de val van de Muur liberale democratie de wereld zou veroveren werd al voor 2008 gelogenstraft met het succes van autoritaire en staatskapitalistische systemen en het westerse kapitalisme kreeg zeer gevoelige optaters tijdens en in de nasleep van de crisis vanaf 2008.

Inmiddels is de economische groei weer op gematigd positief niveau, maar het bescheiden herstel is in de meeste westerse landen en in veel andere landen vooral ten goede gekomen aan de bovenklasse.

Daarbij komt dat de heersend onvrede niet uitsluitend een economische component heeft, maar ook een sociaal-culturele. De elite mag uitstekend gedijen in een wereld van open grenzen, vrijhandel en internationale contacten, maar velen beschouwen globalisering tevens als bedreiging; een gevaar voor de eigen waarden en cultuur.

Die combinatie van economische onzekerheid, sociaal-culturele angst en de indruk dat de elite geriefelijk eersteklas de wereld rondvliegt vormt een vruchtbare voedingsbodem voor de opkomst van Trump en andere populisten. De meesten staan een sociaal-economisch links programma voor gecombineerd met een nationalistische en isolationistische visie.

Politieke machine

Volgens Trump is de politieke machine in Washington vastgeroest en moet Amerika zijn rol in de wereld herzien. Hij heeft ingehakt op alles en iedereen en heeft beloftes gedaan die uiterst moeilijk te realiseren zijn en/of bij realisatie tot aanzienlijke economische en politieke schade leiden. Denk aan de combinatie van grote belastingverlagingen en enorme infrastructuurinvesteringen, het opblazen van vrijhandelsverdragen, de muur langs de Mexicaans-Amerikaanse grens die voor rekening van de Mexicanen moet komen, het ter discussie stellen van de NAVO en andere bondgenootschappen en het hard aanpakken van bedrijven die productie naar het buitenland verplaatsen.

In ‘normale tijden’ zou een presidentskandidaat met deze beloftes niet ver zijn gekomen. Maar de wereld wordt nu gekenmerkt door trage groei, hoge schulden en problematische demografische trends. In deze wankele economische situatie staat het kapitalistische model ter discussie en zijn mensen onzeker over het behoud van eigen identiteit en cultuur. Bovendien staat internationale samenwerking onder druk in een multipolaire wereld waarin het nationalistisch autoritarisme in opmars is. Met de mainstream politieke partijen in het verdomhoekje, het wankele internationale politieke systeem en kwetsbare economieën wordt het almaar moeilijker om negatieve gevolgen van de Vierde Industriële Revolutie de baas te worden en klimaatverandering aan te pakken.

In deze omstandigheden kan Amerika niet anders dan zich aanpassen aan een situatie waarin het niet langer een hegemoniale positie bekleedt en waarin zijn politieke en economische systeem niet langer HET voorbeeld is voor andere landen. Maar een van de grondleggers van het moderne conservatisme, Edmund Burke, waarschuwde al dat 'because circumstances are constantly changing, a state without the means of some change is without the means of its conservation.' Mainstream politieke partijen hebben zich teveel ingegraven en ontevreden burgers zijn de ‘gematigdheid’ van de gevestigde orde gaan zien als middel voor behoud van de macht en het uitdelen van onderlinge presentjes.

In een beschouwing van het gedachtengoed van Burke schreef politicoloog/jurist Peter Berkowitz: 'the virtue of political moderation will always serve as an inviting target for demagogues.' In Burkes eigen woorden: 'Moderation will be stigmatized as the virtue of cowards, and compromise as the prudence of traitors, — until…the popular leader is obliged to become active in propagating doctrines and establishing powers that will afterwards defeat any sober purpose at which he ultimately might have aimed.'

Financiële markten

De grote vraag is of Trump nu hij als populist bovenop de apenrots zit tot bezinning komt als de verantwoordelijkheid van het presidentiele ambt en de impact van de Oval Office indalen. De financiële markten lijken hiervan overtuigd: zij gokken op een groot stimuleringspakket en weinig ander beleid dat de politieke en economische orde ontwricht. Kortom, markten opteren voor het best-case-scenario.

Wij hebben onze twijfels. Velen gingen en gaan ervan uit dat Trump zijn meest uitzinnige voorstellen zal bijstellen of negeren. Echter, Trumps persconferentie afgelopen week en zijn beoogde regeringsploeg van miljardairs, ijzervreters en bankiers zijn geen goede voortekenen. Zijn stimuleringspakket zal waarschijnlijk kleiner uitvallen en langer op zich laten wachten dan waarop velen nu rekenen. Daarnaast bagatelliseren veel marktpartijen de impact van Trumps presidentschap op mondiale stabiliteit. Trump is het westers-democratische equivalent van het autoritair nationalisme dat de afgelopen jaren aan succes wint. Financial Times columnist Martin Wolf waarschuwde al: 'Authoritarian nationalism has moved into the core of the world system. That changes everything.'

Als Trump straks in zijn eerste maanden als president doorgaat op de lijn van zijn campagne en recente persconferentie, is een correctie op de aandelenmarken en van de dollar zeer wel denkbaar.

In 1815 bezetten de vier geallieerde machten, waaronder de Britten, Frankrijk na de nederlaag van Napoleon. De geslagen Franse leider was stomverbaasd dat de Duke of Wellington als overwinnaar koos voor een beleid van gematigdheid en compromissen. Mijn vrees is dat Trump zich de komende jaren meer ontpopt als Napoleon dan Wellington.